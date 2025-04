De Aziatische markten stegen maandag, gestimuleerd door de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de tarieven op bepaalde consumentenelektronica tijdelijk op te schorten.

Het besluit om artikelen als smartphones en computers vrij te stellen van wederzijdse tarieven leidde tot een golf van aankopen, met name in aandelen gerelateerd aan chips, in de hele regio.

De Japanse aandelenmarktindices namen het voortouw, wat de gevoeligheid van de Japanse economie voor ontwikkelingen in de wereldhandel weerspiegelt. Ook de markten in Zuid-Korea noteerden hogere koersen, wat bijdroeg aan het algemene positieve sentiment.

Chipaandelen leiden de rally in Japan.

Copy link to section

De Japanse Nikkei 225-aandelenindex steeg met maar liefst 2,2% tot 34.325,59, terwijl de Topix-index met maar liefst 2% steeg tot 2.515,53.

Aandelen van Advantest Corp., Screen Holdings Co. en TDK Corp. behoorden tot de best presterende aandelen van de Nikkei, met stijgingen van meer dan 4%. Dit benadrukt de aanzienlijke impact van de pauze in de tarieven op chipgerelateerde industrieën.

De winsten op de Japanse markt en andere Aziatische aandelenmarkten volgden ook op een bericht van Politico, waarin stond dat Trump betrokken is bij serieuze handelsonderhandelingen met partners die strategisch belangrijk zijn voor China, waaronder Japan en Zuid-Korea, wat het optimisme op de markt verder versterkte.

Zuid-Korea en Hongkong sluiten zich aan bij de golf.

Copy link to section

In Zuid-Korea steeg de Kospi-index met 0,89%, terwijl de Kosdaq met 1,44% steeg, wat een positief beleggerssentiment weerspiegelt.

De Hang Seng Index (HSI) van Hongkong noteerde maandag ook een positieve trend, met een stijging van 449,19 punten, of 2,15%, tot 21.363,88. Dit was de sterkste intraday-prestatie in meer dan twee weken, wat de brede impact van de tariefpauze onderstreept.

Aan de andere kant van de Stille Oceaan steeg de Australische S&P/ASX 200 met 0,71%, wat bijdroeg aan de algemene positieve trend in de Aziatische regio.

Ondertussen bereiden verschillende landen in de regio zich deze week voor op handelsonderhandelingen met de VS, wat wijst op een golf van activiteiten gericht op het oplossen van handelsgeschillen.

Volgens een bericht van Politico voert Trump onderhandelingen met landen als Vietnam, India, Zuid-Korea en Japan, en geeft hij prioriteit aan bestaande handelspartners die strategisch zijn in de strijd tegen China, waarmee hij de geopolitieke dimensies van de Amerikaanse handelsstrategie onderstreept.

De Indiase markten zijn gesloten vanwege een feestdag.

Copy link to section

De Indiase aandelenmarkt is vandaag, 14 april, gesloten ter gelegenheid van Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti 2025.

De handel op de BSE en NSE is de hele dag gesloten vanwege een nationale feestdag.

De handel in aandelen, aandelenopties en valutaderivaten is vandaag gesloten.

Het segment grondstoffenderivaten opent in de avondsessie om 17.00 uur. De normale handel op de Indiase aandelenmarkt wordt hervat op dinsdag 15 april.

Amerikaanse futures wijzen op een stijging: een positieve vooruitblik

Copy link to section

De Amerikaanse aandelenfutures stegen zondag na Trumps laatste tariefmaatregelen, wat het positieve sentiment verder versterkte.

De S&P 500 futures stegen met 0,6%, terwijl de Nasdaq-100 futures met 0,9% stegen, wat wijst op sterk beleggersvertrouwen.

De futures op de Dow Jones Industrial Average stegen met 0,3%, waarmee het over het algemeen positieve beeld voor de markten werd bevestigd.