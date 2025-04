Bitcoin op belangrijk beslissingspunt onder $85.700, FARTCOIN leidt dagelijkse winsten

Bitcoin zit vast in een smalle bandbreedte tussen de $82.000 en $86.000, zelfs nu de macro-economische spanningen na weken van onzekerheid eindelijk beginnen af te nemen.

Nu Bitcoin een comeback maakt, is ook de totale marktkapitalisatie van de cryptomarkt weer gestegen. In het weekend herstelde deze met ongeveer 5% en kwam maandag in de buurt van de $2,8 biljoen uit.

Altcoins bleven achterblijven omdat de interesse van handelaren laag bleef, waarbij meme-coins en een paar grote tokens de ranglijsten aanvoerden.

Hoewel het marktsentiment ten opzichte van de extreme angstniveaus van vorige week is verbeterd, daalde het nog steeds met ongeveer 14 punten, omdat de bulls er niet in slaagden de weerstand van $85.000 te doorbreken.

Zal de Bitcoin-prijs stijgen?

De belangrijkste factor die momenteel het marktsentiment bepaalt, zijn de discussies over Amerikaanse technologieheffingen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat.

Bitcoin kende op 11 april een korte opleving nadat president Trump tariefvrijstellingen aankondigde voor technologieproducten zoals halfgeleiders, smartphones en computers.

Het nieuws zorgde aanvankelijk voor een positieve stemming op de markt, vooral omdat cryptomining en blockchain-infrastructuur sterk afhankelijk zijn van wereldwijde technologische toeleveringsketens.

Dat optimisme verdween echter snel. Twee dagen later maakte minister van Handel Howard Lutnick duidelijk dat de verlichting slechts tijdelijk was.

President Trump bevestigde later dat de daadwerkelijke tarieven volgende week bekend zouden worden gemaakt, en voegde eraan toe dat er voor sommige bedrijven flexibiliteit mogelijk zou zijn.

Het gebrek aan duidelijkheid betekent dat elke scherpe beweging in de Bitcoin-prijs voorlopig opgeschort is, althans totdat er meer transparantie is over hoe deze tarieven er precies uit zullen zien en hoe ze het bredere tech-ecosysteem dat aan crypto is gekoppeld, zullen beïnvloeden.

Op Myriad Markets, een voorspellingsplatform, zijn handelaren ook niet volledig overtuigd van een onmiddellijke doorbraak; slechts 52% verwacht dat BTC tegen woensdagavond boven de $85.000 zal blijven, wat de bredere onzekerheid rond de ontwikkelingen op het gebied van tarieven weerspiegelt.

Bron:Myriad Markets.

Kijkend naar de dagelijkse Bitcoin-grafieken, leek Bitcoin tegen de ondergrens van de Ichimoku Cloud aan te duwen, een veelgebruikte indicator die potentiële steun- en weerstandszones in kaart brengt.

Op dit moment fungeert die wolk als een plafond, waardoor de opwaartse potentie van Bitcoin beperkt blijft rond hetzelfde niveau van $85.000 dat al sinds begin februari een probleem vormt.

The last two times Bitcoin got rejected at this level, most recently on April 2 and earlier on February 21, it resulted in sharp pullbacks, both of which dragged BTC all the way down to around $75,000. See below.

Bitcoin/USD 1D chart. Source: Trading View.

Dat maakt de huidige situatie lastig voor de bulls. Hoewel er steeds meer interesse is in longposities op de optiemarkt, betekent de nabijheid van deze weerstandszone dat de risico-opbrengstverhouding niet bepaald gunstig is.

Bitcoin moet definitief boven de $85.679 sluiten. Een dagelijkse slotkoers boven dit niveau zou betekenen dat de wolk wordt doorbroken, wat in de Ichimoku-analyse doorgaans als een bullish bevestiging wordt gezien.

Sommige marktanalisten zien echter tekenen van toenemende kracht.

De prominente commentator Rekt Capital benadrukte dat Bitcoin voor het eerst sinds meerdere mislukte pogingen eerder dit jaar zijn meermaandelijkse neerwaartse trendlijn in steun had omgezet. Zie hieronder.

Als de hertest standhoudt, kan dit Bitcoin helpen momentum op te bouwen om de weerstand van $85.679 aan te vallen en boven de Ichimoku-wolk uit te breken.

Volgens collega-analist DonAlt blijft $90.000 echter de belangrijkste weerstand die doorbroken moet worden voor een bevestiging van een bullish trend.

Hij wees erop dat als Bitcoin de grens van $90.000 weet te doorbreken – een belangrijk psychologisch weerstandsniveau – vooral in combinatie met een minder harde houding van het Witte Huis ten aanzien van tarieven, dit zou kunnen leiden tot wat hij omschreef als een “volledige doorbraak”.

Tegen deze achtergrond blijven de langetermijndoelen voor Bitcoin ruim boven de $100.000. Zo zei Michael Saylor, oprichter van Strategy, afgelopen weekend dat Bitcoin zich mogelijk opmaakt voor een stijging richting $125.000.

Op het moment van schrijven had Bitcoin het grootste deel van de winst van die dag weer ingeleverd en werd het verhandeld tegen $84.102, een stijging van slechts 0,4% op die dag.

Altcoins boeken bescheiden winsten.

De afgelopen 24 uur is de marktkapitalisatie van altcoins met 0,9% gedaald en bedroeg deze op het moment van schrijven ongeveer $1,1 biljoen.

De Altcoin Season Index staat op 15, wat betekent dat slechts 15 van de top 100 altcoins Bitcoin recentelijk hebben overtroffen. Het is dus nog steeds volop Bitcoin-seizoen, en de bewegingen van Bitcoin bepalen grotendeels de actie op de altcoinmarkt.

Ethereum (ETH), de grootste altcoin, steeg de afgelopen dag met 4,9% en wordt nu verhandeld tegen $1.658.

Andere belangrijke altcoins zoals XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) en Cardano (ADA) zagen ook bescheiden winsten van ongeveer 1-3%.

Van de top 100 munten stond Fartcoin (FARTCOIN) bovenaan met een winst van 8,7%, gevolgd door Decentraland (MANA) en Flare (FLR), die respectievelijk met 6,4% en 5,4% stegen. Zie hieronder:

Bron: CoinMarketCap

Sommige analisten zeggen echter dat de marktkapitalisatie van altcoins een dalende wigpatroon op de grafieken heeft gevormd, een opstelling die tot een grote altcoin-rally zou kunnen leiden als de uitbraak wordt bevestigd.