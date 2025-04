Volgens hoge ambtenaren van de regering lijkt de onlangs aangekondigde pauze in de hoge Amerikaanse tarieven op bepaalde Chinese elektronica, waaronder smartphones en laptops, slechts een tijdelijke uitstel te zijn.

Voormalig president Donald Trump gaf nadrukkelijk aan dat deze belangrijke technologiesectoren nog lang niet vrij zijn van handelsdruk, en beloofde verdere actie te ondernemen te midden van de aanhoudende economische spanningen tussen Washington en Peking.

Het Witte Huis leek vrijdag een vredesduif te hebben aangeboden door een reeks populaire elektronische goederen uit te sluiten van de zware wederzijdse tarieven die tegen China werden geheven.

Deze stap leidde aanvankelijk tot optimisme op Wall Street, met verwachtingen van een herstel van de markt.

Aandelen van techgiganten als Apple en chipfabrikant Nvidia stonden op winst na het nieuws dat de tarieven op hun cruciale importen voor een periode van 90 dagen zouden worden opgeheven.

Het gevoel van opluchting bleek echter van korte duur. Tegen zondag veranderde de communicatie van de regering drastisch en werd een harde lijn opnieuw bevestigd.

Geen ontkomen aan: Trump belooft nieuwe tariefcontrole

In een kenmerkende socialemediapost sprak Donald Trump de vrijstelling rechtstreeks aan, in een poging het verhaal anders te presenteren.

“Er was geen ‘uitzondering’ op het tarief,” verklaarde Trump zondag op zijn Truth Social-platform.

Deze producten vallen onder de bestaande 20% fentanyltarieven en worden alleen maar naar een andere tariefcategorie verplaatst.

Naast het verduidelijken van het tijdelijke karakter van de vrijstelling, beloofde Trump een uitgebreider handelsoffensief.

Hij kondigde plannen aan voor een nationaal veiligheidsonderzoek naar de handel, gericht op de halfgeleiderindustrie en, breder gezien, de “hele elektronische toeleveringsketen”.

Zijn redenering bleef consistent met de focus van zijn regering op economisch nationalisme: “We laten ons niet gijzelen door andere landen, vooral niet door vijandige handelsnaties zoals China,” voegde hij eraan toe.

‘Made in America’-offensief: nieuwe tarieven dreigen voor cruciale technologie

Ter ondersteuning van Trumps uitspraken bevestigde minister van Handel Howard Lutnick dat de uitgesloten elektronische producten binnenkort met andere, nieuw bedachte invoerrechten te maken zullen krijgen.

Lutnick sprak zondag over plannen voor wat hij omschreef als “een speciaal soort tarief” dat specifiek gericht is op smartphones, computers en andere elektronica, en dat binnen “een maand of twee” verwacht wordt.

Deze maatregelen, zo legde hij uit, zouden parallel lopen aan afzonderlijke sectorale tarieven gericht op halfgeleiders en farmaceutische producten, buiten het kader van de bredere wederzijdse tarieven die op China worden geheven.

“Hij zegt dat ze zijn vrijgesteld van de wederzijdse tarieven, maar ze vallen wel onder de tarieven voor halfgeleiders, die waarschijnlijk over een maand of twee ingaan,” verduidelijkte Lutnick in een interview met ABC. Hij koppelde deze strategie expliciet aan nationale veiligheidsbelangen en het doel om de productie terug naar de VS te halen.

“Dit zijn zaken die de nationale veiligheid betreffen, die we in Amerika moeten produceren,” voorspelde hij, suggererend dat de heffingen de binnenlandse productie zouden stimuleren.

Beleidsveranderingen veroorzaken onrust op de markten en voeden economische zorgen.

Deze laatste wending onderstreept de onvoorspelbare aard van het handelsconflict tussen de VS en China onder Trump, een dynamiek die wordt gekenmerkt door escalerende dreigementen en abrupte beleidsveranderingen.

De wederzijdse verhogingen van de tarieven hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van de Amerikaanse heffingen op Chinese goederen (naar verluidt tot 145% in sommige gevallen, tegenover 125% van Peking op Amerikaanse import), waardoor een klimaat van intense brinkmanship is ontstaan tussen de twee grootste economieën ter wereld.

De constante heen-en-weerbewegingen hebben de financiële markten opgeschrikt. De tariefaankondigingen van Trump en de daaropvolgende terugtrekkingen worden verantwoordelijk gehouden voor de meest extreme volatiliteit op Wall Street sinds het hoogtepunt van de Covid-pandemie in 2020.

Sinds Trump op 20 januari zijn ambt aanvaardde, is de benchmarkindex Standard & Poor’s 500 met meer dan 10% gedaald.

Eerdere gevallen van tariefaankondigingen gevolgd door pauzes – zoals het 90-daagse uitstel dat aan veel handelspartners werd geboden (hoewel opvallend genoeg niet aan China) na aanvankelijke brede verklaringen – hebben schokgolven veroorzaakt, wat leidde tot een vlucht van beleggers uit staatsobligaties, een depreciatie van de dollar en een daling van het consumentenvertrouwen.

Economen blijven waarschuwen dat dergelijke brede tariefstrategieën het risico lopen de economische groei te belemmeren en de inflatie aan te wakkeren.

De kritiek neemt toe nu China oproept tot annulering.

De aanpak van de regering blijft kritiek oproepen. Voorafgaand aan Trumps bericht op sociale media van zondag, gaf de Democratische senator Elizabeth Warren een scherpe afwijzing in het ABC-programma ‘This Week’: “Er is geen tariefbeleid – alleen chaos en corruptie.”

Ondertussen reageerde Peking terughoudend op de eerste aankondiging van de vrijstelling op vrijdag.

Het Chinese ministerie van Handel omschreef de stap als slechts “een kleine stap” en herhaalde zijn eis dat de regering-Trump haar gehele tariefstrategie “volledig moet annuleren”.

Te midden van de oplopende handelsspanningen heeft China actief gewerkt aan het versterken van de relaties elders. President Xi Jinping zal maandag een bezoek brengen aan Vietnam aan het begin van een rondreis door Zuidoost-Azië, wat een strategische verschuiving naar regionale partners aangeeft.

De onzekerheid rond het Amerikaanse handelsbeleid, met name ten aanzien van de cruciale technologiesector van China, blijft dan ook een bepalend kenmerk van het mondiale economische landschap.