Peso en obligaties schommelen na aankondiging Argentinië van IMF-lening van $20 miljard

De Argentijnse valuta- en obligatiemarkt reageerden sterk op de aankondiging van een belangrijke nieuwe financieringsovereenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ter waarde van $20 miljard.

Volgens Reuters heeft de overeenkomst, die de opheffing van aanzienlijke valuta- en kapitaalcontroles inhield, het optimisme van beleggers nieuw leven ingeblazen en geleid tot een sprong in de obligatiemarkt.

Deze achtergrond heeft de economische stabilisatie-inspanningen van Argentinië, onder leiding van president Javier Milei, gedeeltelijk versneld.

Reactie van de obligatiemarkt

Copy link to section

De Argentijnse internationale obligaties stegen sterk na de aankondiging van de IMF-deal, waarbij sommige looptijden met wel 4 cent per dollar stegen, meldde MarketAxess.

Deze stijging weerspiegelt het sterke vertrouwen van beleggers in het economische herstel van het land. Ondertussen steeg de Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) met 5,3% in de voorbeurshandel.

Analisten zeggen dat de steun van het IMF niet alleen wijst op het internationale vertrouwen in het economische hervormingsproces in Argentinië, maar ook als katalysator fungeert voor investeringsmogelijkheden in Argentinië.

Valutacontroles en marktvoorspellingen

Copy link to section

De Argentijnse peso kelderde maandagochtend met ongeveer 17% nadat de centrale bank haar gecontroleerde “kruipende peg”-regime had afgeschaft en overging op een veel bredere handelsband van 1000-1400 peso’s per dollar.

De valuta, die vrijdag op 1.074 per dollar sloot, werd al aanzienlijk zwakker verhandeld op de onofficiële parallelle markten, waar de koersen rond de 1.350 per dollar schommelden te midden van de strenge kapitaalcontroles die sinds 2019 van kracht zijn.

De sterke depreciatie werd door handelaren alom verwacht na de beleidsverandering, aangezien de autoriteiten proberen de gefragmenteerde valutamarkt van Argentinië te verenigen en de slinkende reserves te beheren.

Volgens analisten van JP Morgan zou deze mogelijke daling van de peso kunnen worden verzacht door een hogere vraag van graanexporteurs die hun winsten in vreemde valuta willen liquideren tegen de nieuwe, gunstigere wisselkoers.

“Wij verwachten dat de officiële wisselkoers vanaf vrijdag waarschijnlijk onder het niveau van de parallelle wisselkoers zal stabiliseren, doordat het aanbod van wisselkoersen gerelateerd aan de landbouw inhaalt. Het verschil tussen de wisselkoersen zal waarschijnlijk afnemen tot ongeveer 5 procent,” aldus de investeringsbank.

Goldman Sachs voorspelt een positieve marktreactie op de recente beleidsmaatregelen en voegt eraan toe dat de overgang naar een zwevende wisselkoers hun verwachtingen heeft overtroffen en naar verwachting het lopende macro-economische aanpassingsprogramma zal stimuleren.

De nadruk op het bereiken van een begroting met een “nultekort” zal ook cruciaal zijn voor het behoud van de stabiliteit en het vergroten van de Argentijnse deviezenreserves.

Impact op de buitenlandse valutareserves

Copy link to section

De IMF-regeling maakt de onmiddellijke vrijgave van 12 miljard dollar mogelijk, met nog eens 3 miljard dollar die later dit jaar worden verwacht.

Deze kapitaalinjectie komt op een cruciaal moment voor Argentinië, dat een ernstige economische crisis doormaakt die wordt verergerd door stijgende inflatiecijfers en dalende valutawaarden.

Toen president Milei eind 2023 aantrad, schakelde de regering over op een versneld tempo van bezuinigingen en fiscale discipline, waarmee de basis werd gelegd voor aanzienlijke structurele hervormingen.

Het aanpakken van langdurige economische problemen vereist gecoördineerde inspanningen in belangrijke sectoren, waaronder energie en landbouw.

Argentinië is een toonaangevende producent van landbouwproducten; daarom is het aantrekken van nieuwe investeringen in graanexport van vitaal belang voor de financiële gezondheid van het land.