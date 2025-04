Het aandeel Tesla steeg maandagochtend met 2,3% naar $258,03 nadat president Donald Trump aankondigde dat smartphones en bepaalde elektronica zouden worden uitgesloten van de strengste ronde importtarieven.

De bredere markt reageerde positief: de Dow Jones Industrial Average steeg met 510 punten, of 0,9%, en de S&P 500 en Nasdaq Composite wonnen respectievelijk 1,2% en 1,5%.

Het herstel biedt enige verlichting voor Tesla-aandeelhouders, die een moeilijk jaar achter de rug hebben.

Voor het herstel van vandaag stond het aandeel nog steeds 38% lager dan aan het begin van het jaar en is het met 41% gedaald sinds de inauguratie van de president op 20 januari.

Tesla’s Amerikaanse verkoopcijfers vallen tegen.

De Amerikaanse verkoop van Tesla daalde in het eerste kwartaal van 2025 met bijna 9%, waarmee het bedrijf achterbleef bij de binnenlandse markt voor elektrische voertuigen die met 11% groeide, zo blijkt uit nieuwe gegevens van Cox Automotive.

De vertraging weerspiegelt een veranderend concurrentielandschap, nu grote autofabrikanten de productie van betaalbaardere EV-modellen met een grotere actieradius opvoeren.

Hoewel de totale verkoop van elektrische voertuigen in de VS in de eerste drie maanden van het jaar steeg tot ongeveer 300.000 eenheden, wat ongeveer 8% van de verkoop van nieuwe auto’s vertegenwoordigt, daalde het marktaandeel van Tesla tot 44%, tegenover 51% een jaar eerder.

Kopers kiezen steeds vaker voor goedkopere opties, zoals de Chevrolet Equinox EV van General Motors, die een actieradius van meer dan 480 kilometer biedt voor een startprijs van ongeveer $35.000.

Cox Automotive merkte op dat ondanks aanhoudend scepticisme over de adoptie van elektrische voertuigen, deze categorie in de Amerikaanse markt “in een gezond tempo” blijft groeien.

Tesla staat echter onder toenemende druk, niet alleen in eigen land, maar wereldwijd. Het bedrijf rapporteerde een daling van 13% in de wereldwijde leveringen voor het kwartaal, tot 337.000 voertuigen.

Op vrijdag verlaagde RBC Capital Markets het koersdoel voor Tesla-aandelen van $320 naar $314, terwijl het een Outperform-rating handhaafde.

Analist Tom Narayan wees op de verwachting van lagere leveringsvolumes van voertuigen, wat op zijn beurt de waardering van zowel Tesla’s kernactiviteiten in de automobielsector als het segment Full Self-Driving (FSD) drukt.

Analist optimistisch over TSLA-aandeel

Op maandag bevestigde Cantor Fitzgerald-analist Andres Sheppard zijn koopadvies voor Tesla-aandelen, waarbij hij inging op de gevolgen van de recent aangekondigde Amerikaanse tarieven op de import van voertuigen en auto-onderdelen.

In een onderzoeksrapport benadrukte Sheppard dat Tesla’s strategie van binnenlandse inkoop en uitgebreide verticale integratie het bedrijf beter in staat stelt om de tariefmaatregelen te doorstaan dan de meeste concurrenten.

Volgens Sheppard is 61% van de in de VS verkochte voertuigonderdelen van Tesla afkomstig uit eigen land, waardoor het bedrijf aanzienlijk minder gevoelig is voor importheffingen.

“Wij zien het als beter gepositioneerd en minder getroffen dan andere OEM’s,” merkte hij op, suggererend dat Tesla’s toeleveringsketen een strategisch voordeel biedt in het licht van de toenemende handelsbeperkingen.

Ondanks een positieve operationele vooruitblik voor Tesla, wees Cantor Fitzgerald op mogelijke tegenwinden die verband houden met het consumentenvertrouwen.

In haar notitie erkende het bedrijf dat de steeds polariserender wordende politieke standpunten van Elon Musk de vraag zouden kunnen drukken, met name in geopolitiek gevoelige regio’s zoals China en Europa.