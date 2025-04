World Liberty Financial Inc. heeft discreet zijn USD1 stablecoin geïntroduceerd, een belangrijke stap in zijn ambities op het gebied van gedecentraliseerde financiën.

De USD1 is ontworpen om een één-op-één koppeling met de Amerikaanse dollar te handhaven, wat stabiliteit biedt in een volatiele cryptomarkt.

De stablecoin, die nu op Ethereum en Binance Smart Chain wordt verhandeld, verscheen zonder formele aankondiging en trok de aandacht van blockchain- enthousiastelingen.

De lancering van USD1 past in een bredere strategie van het door de familie Trump gesteunde bedrijf om een niche te veroveren in de snelgroeiende markt voor stablecoins.

Wat is de USD1 stablecoin?

Copy link to section

USD1 is een stablecoin die volledig gedekt is door Amerikaanse staatsobligaties, contanten en equivalenten, waarbij BitGo als bewaarder van de reserves fungeert.

Deze ondersteuning is bedoeld om stabiliteit en vertrouwen te garanderen, waardoor USD1 zich onderscheidt in een concurrerende markt die wordt gedomineerd door giganten als Tether’s USDT en USDC.

Er zijn regelmatige audits van de reserveportefeuille door een externe partij gepland, hoewel de naam van het accountantskantoor nog niet bekend isgemaakt.

Het ontwerp van de stablecoin vermijdt complexe rendementmechanismen en prioriteert duidelijkheid voor zowel institutionele als particuliere gebruikers.

De beschikbaarheid op Ethereum en Binance Smart Chain zorgt voor brede toegankelijkheid, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar andere blockchains in de toekomst.

De stille lancering van USD 1

Copy link to section

De oorsprong van de USD1 stablecoin gaat terug tot eind maart, toen blockchain-analisten smart contract-implementaties op Binance Smart Chain detecteerden.

De eerste transacties op het testnet vonden plaats met wallets die gelinkt waren aan cryptomarktmaker Wintermute, wat wijst op voorbereidende werkzaamheden.

World Liberty Financial bevestigde zijn intentie om USD1 op 25 maart te lanceren, maar gaf geen details over de timing of de beursnoteringen.

Deze stille uitrol lijkt opzettelijk te zijn, zodat het bedrijf de marktdynamiek en de veerkracht van de infrastructuur kan beoordelen.

Tot nu toe zijn er geen noteringen op gecentraliseerde beurzen aangekondigd, wat suggereert dat de focus voorlopig op gedecentraliseerde platforms ligt.

De handelsactiviteit van USD1 schiet omhoog.

Copy link to section

De handelsactiviteit voor USD1 is sinds de introductie enorm toegenomen.

Gegevens van CoinMarketCap laten een verbazingwekkende stijging van 6700% in het 24-uurs handelsvolume zien, tot meer dan $140 miljoen.

De marktkapitalisatie van de stablecoin is gestegen tot ongeveer $128 miljoen, wat wijst op een sterke vroege adoptie.

Opvallend is dat dit positieve momentum wordt aangewakkerd door liquiditeitspools op gedecentraliseerde beurzen zoals Uniswap V3 en PancakeSwap V3, die rond 12 april werden geactiveerd.

Wat is de toekomst van de Amerikaanse dollar?

Copy link to section

De betrokkenheid van de familie Trump heeft de USD1 stablecoin in de schijnwerpers gezet, wat zowel intrige als controverse heeft veroorzaakt.

Critici, waaronder Democratische wetgevers, hebben hun bezorgdheid geuit over belangenverstrengelingen in verband met de ontwikkeling van de stablecoin.

Tijdens een hoorzitting van de House Financial Services Committee op 2 april waarschuwde afgevaardigde Maxine Waters dat de USD1 gebruikt zou kunnen worden om de Amerikaanse dollar in overheidsfuncties te vervangen.

Dergelijke beweringen hebben de discussies over de bredere implicaties van de stablecoin aangewakkerd.

Sommige analisten, zoals Mateusz Kara, CEO van Ari10, beweren dat de lancering minder te maken heeft met blockchain-innovatie en meer met het wereldwijd uitbreiden van de Amerikaanse schuldmarkten.

Regelgevend toezicht speelt ook een grote rol in de toekomst van USD1. Debatten in het Congres, waaronder discussies over de STABLE Act, benadrukken de spanningen rondom het toezicht op stablecoins.

Wetgevers als Elizabeth Warren hebben van de toezichthouders transparantie geëist over de activiteiten van World Liberty Financial.

Deze dynamiek suggereert dat het succes van USD1 niet alleen afhangt van de marktacceptatie, maar ook van het navigeren door een complex politiek landschap.

Ondanks het scepticisme zien voorstanders de USD1 stablecoin als een brug tussen traditionele financiën en gedecentraliseerde systemen.

Zach Witkoff, medeoprichter van World Liberty Financial, benadrukte de aantrekkingskracht ervan voor soevereine investeerders en instellingen die op zoek zijn naar veilige grensoverschrijdende transacties.

Voorlopig heeft de stille lancering van de stablecoin de nieuwsgierigheid gewekt en de weg vrijgemaakt voor een risicovolle reis in de cryptowereld.