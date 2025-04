Adobe heeft een strategische stap gezet in de richting van kunstmatige intelligentie door te investeren in Synthesia, een in Londen gevestigde AI-videostart-up. Dit is opnieuw een teken van hoe grote bedrijven in bedrijfssoftware tools ondersteunen die het creëren van content automatiseren.

De niet bekendgemaakte investering komt tegelijk met een belangrijke omzetmijlpaal voor Synthesia, dat de grens van $100 miljoen aan jaarlijkse terugkerende omzet heeft overschreden.

De deal brengt Adobe, vooral bekend van Photoshop en Premiere Pro, in contact met een van de snelstgroeiende spelers op het gebied van synthetische media, nu de vraag naar video-content in de zakelijke communicatie sterk toeneemt.

Synthesia bereikt een jaaromzet van $100 miljoen.

Copy link to section

Synthesia, opgericht in 2017, ontwikkelt een AI-gestuurd platform voor het maken van video’s waarmee gebruikers realistische video-avatars kunnen genereren met minimale productie-input.

Klanten, waaronder meer dan 70% van de Fortune 100, kunnen zichzelf filmen in de studio’s van Synthesia of een eigen apparaat gebruiken om digitale avatars te maken voor trainingsvideo’s, interne communicatie of klantgerichte content.

Het bedrijf bevestigde dat het de grens van $100 miljoen aan ARR heeft overschreden, een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar dankzij de uitbreiding bij bestaande klanten en sterke unit economics.

Ondanks de sterke omzetgroei blijft Synthesia echter verliesgevend. Volgens de bij Companies House ingediende documenten boekte het bedrijf in 2023 een verlies voor belastingen van £25,2 miljoen op een omzet van £25,7 miljoen.

CEO Victor Riparbelli zei dat winstgevendheid geen onmiddellijke prioriteit is, maar dat het bedrijf een duidelijk pad voor zich heeft en voldoende kapitaal uit eerdere financieringsrondes.

De startup werd in januari 2024 gewaardeerd op $2,1 miljard, waarbij de betrokkenheid van Adobe nu wordt gezien als onderdeel van een bredere strategie om de positie van Synthesia in de zakelijke videowereld te versterken.

Adobe breidt AI-videostrategie uit

Copy link to section

De investering maakt deel uit van Adobe Ventures’ bredere inspanningen op het gebied van generatieve AI en volgt op het mislukte bod van $20 miljard om Figma, een platform voor samenwerkend ontwerp, over te nemen.

Hoewel de exacte omvang van het Synthesia-belang niet bekend is gemaakt, benadrukt de deal Adobe’s voortdurende interesse in uitbreiding buiten traditionele creatieve tools naar AI-native platforms die rechtstreeks zakelijke klanten bedienen.

Adobe’s vlaggenschipvideoproduct, Premiere Pro, wordt veel gebruikt door professionals in de media en marketing.

Met Synthesia richt Adobe zich op een nieuw segment: zakelijke klanten die hun videoproductie snel willen opschalen zonder traditionele film- of bewerkingsprocessen.

Deze stap komt ook op een moment dat Adobe concurrentie ondervindt van AI-gedreven bedrijven in de creatieve technologiebranche. De afgelopen jaren heeft Adobe startups als Captions, VidMob en Runway ML gesteund om zijn innovatiepijplijn te verbreden.

Synthesia voegt zich nu bij die portefeuille als een van de meer volwassen spelers met commerciële tractie.

De concurrentie op het gebied van AI-video neemt toe.

Copy link to section

Synthesia is een van de vele AI-videostartups die concurreren om zakelijke klanten.

Concurrenten zijn onder andere Colossyan, DeepBrain AI en Invideo AI – allemaal gericht op de generatie van synthetische video’s.

Anderen, zoals Filmora en Veed.io, richten zich op lichtere, consumentgerichte bewerkingstools.

Ondertussen betreedt OpenAI de markt met zijn tekst-naar-video model Sora, dat realistische videosequenties kan genereren op basis van gebruikersaanwijzingen.

Ondanks de toenemende concurrentie blijft Synthesia zich richten op zakelijke toepassingen – en positioneert het zichzelf als het “AI-videoplatform voor bedrijven”.

De grote klantenkring en strategische investeerders zoals Accel, Kleiner Perkins en nu Adobe kunnen het bedrijf een voorsprong geven in een markt die steeds meer geïnteresseerd is in automatisering en personalisatie op schaal.

Beleggers blijven inzetten op AI

Copy link to section

Adobe’s samenwerking komt te midden van aanhoudende interesse van investeerders in AI-native platforms, vooral die met bewezen commerciële modellen.

De recente waardering van Synthesia plaatst het bedrijf in de top van wereldwijde AI-startups, en het vermogen om de jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) binnen een jaar te verdubbelen benadrukt zowel de marktvraag als de product-markt fit.

Het bedrijf heeft verklaard dat het de nieuwe financiering niet nodig had, maar deze heeft geaccepteerd om de productontwikkeling te versnellen en zich aan te sluiten bij een strategische investeerder.

De validatie van Adobe is extra belangrijk in een tijd waarin traditionele softwarebedrijven steeds meer op zoek zijn naar partnerschappen die hen kunnen helpen bij de overgang naar een toekomst waarin AI centraal staat.