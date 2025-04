Chili verdedigt koperuitvoer terwijl Amerikaanse tariefonderzoeken dreigen

In een brief van 31 maart aan het Amerikaanse ministerie van Handel heeft de Chileense regering haar anti-tariefstandpunt uiteengezet, waarbij het belang van de handelsbetrekkingen tussen de twee landen werd benadrukt.

Deze correspondentie werd onlangs openbaar gemaakt op een Amerikaanse federale website, en onthult een duidelijke boodschap van de Chileense ambassadeur in Washington, Juan Valdes, aldus een bericht van Reuters.

“Koperimport uit Chili draagt bij aan de veiligheid van de Amerikaanse toeleveringsketen en vormt geen enkel risico voor de nationale veiligheidsbelangen,” voegde hij eraan toe, waarmee hij de belangrijke rol van Chileens koper in de Amerikaanse toeleveringsnetwerken onderstreepte.

Onderzoek en economische implicaties

Copy link to section

Deze diplomatieke brief komt op de achtergrond van het onderzoek dat de regering-Trump in februari startte om de toenemende invloed van China op de internationale kopermarkt te bestrijden.

Het onderzoek valt onder artikel 232, dat de VS in staat stelt te bepalen of importen een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De procedure moet binnen 270 dagen na aanvang worden afgerond.

De beperkte bekendmaking van de resultaten heeft echter internationale spelers, waaronder Chili, in onzekerheid gelaten.

Chili is momenteel de grootste koperproducent ter wereld.

Stemmen uit de particuliere sector

Copy link to section

Paula Estevez, CEO van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Chili, sprak zich sterk uit tegen het idee om tarieven op Chileens koper te heffen, gezien de waarschijnlijke gevolgen daarvan.

De brief van Estevez, die op dezelfde dag als die van ambassadeur Valdes werd gepubliceerd, benadrukte de economische en veiligheidsvoordelen van het handhaven van een tariefvrij importbeleid voor Chileens koper.

“Het speelveld is gelijk, en tarieven op Chileens koper zouden er alleen maar toe leiden dat de Chileense koperexport aantrekkelijker wordt voor China, wat uiteindelijk de economische en veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten zou schaden,” schreef Estevez in de brief.

Deze economische prognose impliceert dat tarieven uiteindelijk de Amerikaanse belangen kunnen schaden door Chileense export naar andere markten, voornamelijk China, te dwingen, waardoor de economische voordelen van een sterke handelsrelatie tussen de VS en Chili worden ondermijnd.

Implicaties voor de nationale veiligheid van de VS

Copy link to section

Het argument dat Chileense koperimporten de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengen, is een controversieel onderwerp, vooral gezien de wederzijdse voordelen die zowel door de Chileense regering als door vertegenwoordigers van de industrie worden genoemd.

De constante koperlevering uit Chili stelt de Verenigde Staten in staat een veilige en betrouwbare bron van dit cruciale metaal te behouden, dat essentieel is voor diverse industrieën zoals elektronica, bouw en hernieuwbare energie.

Naarmate belanghebbenden in beide landen omgaan met de verwachte veranderingen in de handelsdynamiek, zullen de diplomatieke pogingen om het belang van de Chileense koperuitvoer te benadrukken zeker toenemen.

De inzet is hoog – zowel economisch als politiek – terwijl de Verenigde Staten proberen de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers die een veiligheidsrisico vormen te verminderen, zonder de realiteit van de bestaande handelspartnerschappen uit het oog te verliezen.