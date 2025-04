In een verdere escalatie van de handelsoorlog met de VS heeft China zijn luchtvaartmaatschappijen opdracht gegeven om alle verdere leveringen van Boeing-vliegtuigen op te schorten en de aankopen van vliegtuiggerelateerde apparatuur en onderdelen van Amerikaanse leveranciers te stoppen, meldde Bloomberg op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak.

De richtlijn volgt nadat de Amerikaanse president Donald Trump verreikende tarieven tot 145% op Chinese importen had opgelegd, wat tot een snelle vergelding van Peking leidde.

Deze stap is een aanzienlijke tegenslag voor Boeing, wiens commerciële vliegtuigactiviteiten sterk afhankelijk blijven van de Chinese vraag.

De nieuwste vergeldingsheffingen van China, die in het weekend werden aangekondigd, omvatten een heffing van 125% op in Amerika gemaakte vliegtuigen en onderdelen. Dit verdubbelt de kosten effectief en maakt nieuwe leveringen financieel onhaalbaar voor Chinese luchtvaartmaatschappijen.

Bronnen in het rapport zeiden dat de Chinese overheid mogelijk ook overweegt om binnenlandse luchtvaartmaatschappijen die Boeing-vliegtuigen leasen en nu met sterk gestegen kosten te maken hebben, tegemoet te komen.

De algemene boodschap is echter duidelijk: Boeing, ooit een belangrijke begunstigde van de Chinese luchtvaartboom, zit nu stevig gevangen in het kruisvuur van geopolitieke brinkmanship.

De aandelenkoers van Boeing daalde dinsdag voorbeurs met 2,64% na deze ontwikkeling.

Tientallen Boeing-vliegtuigen in de wachtrij door vertragingen in de levering

Volgens gegevens van Aviation Flights Group wachten ongeveer 10 Boeing 737 Max-vliegtuigen op levering aan Chinese luchtvaartmaatschappijen, waaronder China Southern Airlines, Air China en Xiamen Airlines.

Een deel van deze vliegtuigen staat gestationeerd in de buurt van Boeings fabriek in Seattle, terwijl andere het afwerkingscentrum van het bedrijf in Zhoushan, Oost-China, hebben bereikt.

Bronnen uit de industrie suggereren dat een paar vliegtuigen mogelijk nog steeds geleverd kunnen worden, afhankelijk van of de betaling en de leveringsdocumenten waren afgerond voordat de Chinese tarieven op 12 april van kracht werden.

Bron: Bloomberg

Goedkeuringen zullen echter waarschijnlijk per geval worden verleend, zonder garanties.

Noch de Civil Aviation Administration of China, noch Boeing reageerden op verzoeken om commentaar. Ook de Chinese luchtvaartmaatschappijen die betrokken zijn bij de aanstaande leveringen weigerden te reageren.

Boeings problemen worden nog groter doordat Juneyao Airlines onlangs de ontvangst van een Boeing 787-9 Dreamliner heeft uitgesteld die binnen enkele weken zou aankomen. Dit is opnieuw een teken van veranderende sentimenten onder Chinese luchtvaartmaatschappijen.

China’s langetermijnstrategie voor de luchtvaart weegt zwaar op de toekomst van Boeing.

De impasse versterkt de zorgen over Boeings positie op lange termijn in een van ‘s werelds belangrijkste luchtvaartmarkten.

China is goed voor ongeveer 20% van de verwachte wereldwijde vraag naar vliegtuigen in de komende twee decennia. In 2018 ging bijna een kwart van Boeings leveringen naar China.

Maar de afgelopen jaren is er een dramatische afname van nieuwe orders geweest, als gevolg van zowel geopolitieke spanningen als interne productieproblemen.

China was het eerste land dat de 737 Max aan de grond hield na twee dodelijke crashes in 2018 en 2019.

De handelsspanningen met zowel de regering-Biden als de regering-Trump hebben de aankoopbeslissingen verder in de richting van Boeings Europese concurrent Airbus geduwd.

Kortgeleden leed Boeing opnieuw een imagoschade toen in januari 2024 tijdens een vlucht een deurpaneel van een 737 Max losraakte.

Ondanks de inspanningen om een zelfvoorzienender luchtvaartindustrie op te bouwen, blijft China voor een groot deel van zijn vloot afhankelijk van buitenlandse leveranciers.

Airbus heeft een dominante positie ingenomen in de levering van nieuwe vliegtuigen, terwijl de Chinese Comac C919 zich nog in de beginfase van de commerciële uitrol bevindt.

Desondanks exploiteren veel Chinese luchtvaartmaatschappijen grote Boeing-vloten die continu onderhoud en onderdelenondersteuning nodig hebben – diensten die nu in gevaar kunnen komen.