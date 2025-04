De inflatie in Canada daalt onverwacht naar 2,3% in maart.

Het jaarlijkse inflatiepercentage in Canada daalde in maart naar 2,3%, een aanzienlijke daling ten opzichte van de voorgaande maand.

Een lager dan verwachte inflatiecijfer verhoogde de kans op een renteverlaging bij de beleidsbeslissing van woensdag enigszins, hoewel de marktconsensus nog steeds neigt naar een pauze.

Lagere kosten drijven de inflatiedaling.

Volgens gegevens van Statistics Canada werd de verrassende daling van de inflatie voornamelijk veroorzaakt door lagere benzineprijzen en prijzen voor reizen en rondreizen.

Op maandbasis steeg het inflatiepercentage slechts met 0,3%.

Analisten die door Reuters werden ondervraagd, hadden voorspeld dat het inflatiepercentage op 2,6% zou blijven en op maandbasis met 0,6% zou stijgen.

De daling van de benzineprijzen was bijzonder opvallend, met een afname van 1,6% als gevolg van lagere ruwe olieprijzen door zorgen over de wereldwijde economische neergang en de impact van de door de Amerikaanse overheid opgelegde tarieven.

Een mix van economische indicatoren

Hoewel de algemene inflatie tekenen van afkoeling vertoont, blijven de kerninflatiemaatstaven die nauwlettend door de Bank of Canada worden gevolgd, hoog.

Doug Porter, hoofdeconoom bij BMO Capital Markets, benadrukte de moeilijkheid voor de bank om deze tegenstrijdige signalen te interpreteren.

Porter werd in het rapport als volgt geciteerd:

Kijkt (de bank) in de achteruitkijkspiegel naar de nog steeds relatief hardnekkige kerninflatie, of kijkt ze vooruit, wetende dat het consumenten- en ondernemersvertrouwen is ingestort en de economie dit kwartaal waarschijnlijk zal verzwakken? Dat is een moeilijke beslissing.

Bovendien wijzen de stijgingen van de kosten voor voedingsmiddelen en dranken, die op jaarbasis met respectievelijk 3,2% en 2,4% zijn toegenomen, erop dat bepaalde sectoren nog steeds met prijsdruk te kampen hebben.

Deze stijgingen werden enigszins verhuld door een vrijstelling van de omzetbelasting die van half december tot half februari van kracht was, wat de moeilijkheid benadrukt om echte inflatoire trends te bepalen.

Mogelijke wijzigingen in het monetaire beleid

Terwijl de Bank of Canada zich voorbereidt op haar besluit over het monetaire beleid, zijn de financiële markten gespannen.

De kans op een renteverlaging is licht gestegen, maar het algemene sentiment is nog steeds gericht op een aanhoudende pauze in de rentecyclus.

Na de publicatie van de gegevens temperden de valutamarkten hun verwachtingen van een pauze in de renteverlagingen; de kans hierop daalde van ongeveer 60% vóór de publicatie naar ongeveer 52%.

De tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump op Canadese goederen hebben ook voor onzekerheid in de economie gezorgd.

Deze factoren beïnvloeden zowel de consumentenprijzen als de economische ontwikkeling, waardoor het voor centrale banken moeilijk is om beslissingen te nemen.

Navigeren door het complexe economische landschap

Terwijl Canada worstelt met de huidige economische dynamiek, biedt de daling van de inflatie een sprankje hoop voor consumenten, maar roept tegelijkertijd ernstige zorgen op over het toekomstige monetaire beleid.

De Bank of Canada staat voor de moeilijke taak om deze factoren in evenwicht te brengen: navigeren tussen aanhoudende kerninflatie en een zwakkere economie.

Nu de wereldwijde vraag onzeker is en de handelsspanningen toenemen, moeten de autoriteiten voorzichtig te werk gaan om ervoor te zorgen dat eventuele renteverhogingen de economische stabiliteit bevorderen en tegelijkertijd inflatiedruk voorkomen.