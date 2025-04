Disney en BAC kunnen binnenkort een death cross vormen: hier is waarom u beide aandelen niet zou moeten verkopen.

Amerikaanse aandelen hebben de afgelopen sessies een deel van het verloren terrein teruggewonnen nadat president Trump instemde met een pauze van 90 dagen op bijna al zijn wederzijdse tarieven, met uitzondering van die op China.

Maar er zijn nog steeds namen, zelfs in de large-cap sector, die op het moment van schrijven op het punt staan een “death cross” te vormen, wat wijst op potentieel voor aanzienlijke verdere dalingen in de toekomst.

Hieronder vallen Walt Disney Co (NYSE: DIS) en Bank of America Corp (NYSE: BAC). Maar betekent dit dat u zich onmiddellijk uit beide moet terugtrekken? Laten we dat eens bekijken!

Dit is waarom u geen Disney-aandelen moet verkopen.

Disney staat momenteel meer dan 25% lager dan het hoogste punt van dit jaar.

Toch wijst de zich ontwikkelende “doodskruis” – wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van een aandeel onder het langetermijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde zakt – erop dat DIS de komende weken verder kan dalen.

De gevreesde technische indicator die doorgaans een verzwakkend momentum en een potentieel voor een verdere daling van de aandelenkoers signaleert, blijft echter onveranderd, aldus Laurent Yoon, analist bij Bernstein.

Vorige week herhaalde Yoon zijn ‘outperform’-rating voor Disney-aandelen, eraan toevoegend dat het een ‘complex verhaal is met voortdurend veranderende onderdelen – lineair/sport, parken en streaming – elk met aanzienlijke impact en complexiteit’.

Bernsteins koersdoel van $120 suggereert dat beleggers op de huidige niveaus DIS-aandelen moeten kopen.

Zelfs als het ‘death cross’-patroon zich voordoet en het aandeel verder daalt, kunnen beleggers hun posities middelen, geleidelijk een solide, langetermijnbelang in Disney opbouwen tegen gunstigere waarderingen.

Merk op dat Disney-aandelen momenteel ook een dividendrendement van 1,18% opleveren, wat ze op de huidige niveaus nog aantrekkelijker maakt om te bezitten.

Dit is waarom u geen BAC-aandelen moet verkopen.

Bank of America is een ander aandeel waarvan de 50-daagse voortschrijdende gemiddelde (MA) binnenkort onder de 200-daagse MA kan zakken, wat algemeen bekend staat als het bearish “doodskruis”.

De opkomende death cross is zeker zorgwekkend voor beleggers, aangezien BAC, net als Disney-aandelen, al ongeveer 25% lager staat dan het hoogste punt van het jaar begin februari.

Morgan Stanley-analist Betsy Graseck raadt echter aan dergelijke angsten te negeren en Bank of America-aandelen op het huidige niveau te kopen.

Begin april verhoogde Graseck het advies voor BAC-aandelen naar “overwogen”, met als reden de aantrekkelijke waardering.

Ze erkende de zorgen over de renteverlagingen van de Fed en de verschuivingen in de rentecurve die mogelijk van invloed zijn op de netto-rentemarge van Bank of America, maar blijft op de lange termijn positief over deze indicator.

Morgan Stanley heeft momenteel een koersdoel van $56 voor het aandeel van de bank, wat neerkomt op een potentieel rendement van meer dan 50% ten opzichte van het huidige niveau.

De aandelen van Bank of America bieden momenteel een nog aantrekkelijker dividendrendement van 2,84% (op het moment van schrijven), waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een nieuwe bron van passief inkomen te midden van de aanhoudende volatiliteit op de bredere markt.