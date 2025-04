Hoe Wall Street-banken profiteerden van Trumps tariefonrust: marktvolatiliteit stimuleerde de inkomsten uit aandelenhandel

Hoewel de hernieuwde tariefcampagne van de Amerikaanse president Donald Trump de markten heeft opgeschrikt en de zenuwen van bedrijven op de proef heeft gesteld, plukken de Wall Street-banken er de vruchten van.

Grote Amerikaanse kredietverstrekkers hebben sterke resultaten voor het eerste kwartaal gemeld, gestimuleerd door een heropleving van de aandelenhandel doordat beleggers zich haastten om hun portefeuilles te herpositioneren te midden van toenemende geopolitieke spanningen en onzekerheid over de handel.

Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Citi hebben allemaal de verwachtingen van analisten overtroffen, waarbij ze de toegenomen activiteit van klanten en marktschommelingen als belangrijkste drijfveren achter de omzetstijging aanhaalden.

Bank of America, Citi en Goldman Sachs overtroffen allemaal de verwachtingen.

Bank of America meldde dinsdag dat de inkomsten uit aandelenhandel met 17% zijn gestegen tot $2,2 miljard, iets boven de verwachtingen.

De handel in vastrentende waarden bracht $3,5 miljard op, ook boven verwachting.

Over het geheel genomen steeg de kwartaalwinst van de bank met 11% tot $7,4 miljard, of 90 cent per aandeel, terwijl de omzet met bijna 6% steeg tot $27,51 miljard.

Citigroup rapporteerde ook een sterke stijging van de inkomsten uit aandelenhandel – een toename van 23% tot $1,5 miljard – dankzij “toegenomen marktvolatiliteit” en verhoogde activiteit van klanten.

Dit hielp de bank om de omzetverwachtingen te overtreffen ondanks de bredere economische onzekerheid.

Goldman Sachs, dat een dag eerder zijn resultaten bekendmaakte, zag de inkomsten uit aandelenhandel met 27% stijgen tot $4,19 miljard – ongeveer $540 miljoen boven de verwachtingen.

De totale omzet steeg met 10% tot $10,71 miljard, dankzij winsten in zowel de handel als het investment banking.

De bank verklaarde dat de stijgende handelsinkomsten in het kwartaal een lichte daling van de inkomsten uit vermogensbeheer en vermogensplanning ten opzichte van een jaar eerder compenseerden.

JPMorgan Chase rapporteerde een omzetstijging van 8% tot $46,01 miljard. De handelsomzet steeg alleen al met 48% tot $3,8 miljard, waarmee de verwachtingen van Wall Street opnieuw werden overtroffen.

Ook Morgan Stanley boekte een sterk kwartaal, met een stijging van de inkomsten uit aandelenhandel van 45% tot $4,13 miljard.

De totale winst van de bank steeg met 26% tot $4,32 miljard, of $2,60 per aandeel.

De volatiliteit leidde tot een afname van de activiteit in de investment banking.

Ondanks de sterke financiële prestaties, lieten de bankdirecteuren een voorzichtige toon horen over de vooruitzichten.

“De economie staat voor aanzienlijke turbulentie, met de potentiële voordelen van belastinghervorming en deregulering en de potentiële nadelen van tarieven en handelsoorlogen,” zei Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase.

“Zoals altijd hopen we op het beste, maar bereiden we het bedrijf voor op een breed scala aan scenario’s.”

David Solomon, CEO van Goldman Sachs, waarschuwde eveneens dat het zakelijke klimaat sinds het begin van het jaar drastisch was veranderd.

“Onze klanten, waaronder CEO’s van bedrijven en institutionele beleggers, maken zich zorgen over de aanzienlijke onzekerheid op korte en lange termijn die hun vermogen om belangrijke beslissingen te nemen heeft beperkt,” zei Solomon.

Solomon deelde de zorgen van zijn collega’s bij JPMorgan en Morgan Stanley en merkte op dat de toegenomen marktvolatiliteit bedrijven ertoe had aangezet hun plannen voor fusies en overnames uit te stellen of te heroverwegen.

“In de investment banking sector leidde de volatiele achtergrond tot een minder actieve periode dan we aan het begin van het jaar hadden verwacht,” vertelde hij maandag aan analisten.

Een bekend patroon in tijden van onrust

De huidige handelswinst is niet zonder precedent.

In eerdere periodes van geopolitieke en economische spanningen hebben banken met sterke kapitaalmarktactiviteiten vaak een toename van de handelsinkomsten gezien.

Tijdens de handelsoorlog tussen de VS en China in 2018 noteerde Goldman Sachs een stijging van 17% op jaarbasis in de inkomsten uit aandelenhandel, terwijl JPMorgan en Morgan Stanley ook profiteerden van een toename van de marktactiviteit.

Vergelijkbare patronen werden waargenomen tijdens het Brexit-referendum in 2016 en in de eerste maanden van de COVID-19-pandemie in 2020, toen handelaren profiteerden van extreme marktschommelingen.

In het tweede kwartaal van 2020 steeg de omzet van JPMorgan op het gebied van markten en effectendiensten met 77%, terwijl de omzet van Citigroup uit aandelenhandel met 41% toenam ten opzichte van het voorgaande jaar.

Die periode werd gekenmerkt door recordhandelsvolumes, doordat beleggers zich snel aanpasten aan de economische schok die door de pandemie werd veroorzaakt.