Netflix haalt mogelijk geen marktkapitalisatie van $1 biljoen: dit is waarom

Netflix (NASDAQ: NFLX) stijgt vanochtend licht na berichten dat de streaminggigant zijn omzet wil verdubbelen en zijn operationele winst wil verdrievoudigen tegen het einde van dit decennium.

Volgens het WSJ-rapport wil de mediagigant tegen 2030 ook een marktkapitalisatie van 1 biljoen dollar bereiken.

Hoewel de toewijding van het management bewonderenswaardig is, is de weg naar het bereiken van deze ambitieuze doelen vol onzekerheden.

Verschillende uitdagingen kunnen het vermogen van NFLX om deze beloften binnen de komende vijf tot zes jaar waar te maken, belemmeren.

NFLX moet omgaan met concurrentie en verzadiging.

Netflix wordt vaak gezien als de winnaar van de streamingoorlog.

Het blijft echter te maken hebben met behoorlijk intense concurrentie van onder andere Disney+, HBO Max en Amazon Prime Video.

Naarmate concurrenten hun contentbibliotheken blijven uitbreiden en een breder publiek bereiken, kan het voor NFLX steeds moeilijker worden om zijn abonneebestand en marktaandeel in de toekomst te laten groeien.

Het is ook de moeite waard te vermelden dat Netflix al enorm is doorgedrongen in volwassen markten zoals de VS en Europa.

Voor verdere significante groei zal het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf waarschijnlijk meer afhankelijk moeten worden van internationale markten, die hun eigen uitdagingen met zich meebrengen, zoals een lagere gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU).

Uitbreiding naar internationale markten zoals India en Brazilië kan NFLX ook blootstellen aan regelgevingsproblemen, censuurkwesties en geopolitieke spanningen – factoren die allemaal een rem kunnen zetten op de groeiplannen.

Netflix heeft een duur bedrijfsmodel.

Netflix heeft zich enorm gericht op het produceren van originele content om zijn voorsprong in de streamingmarkt te behouden.

Het is een super indrukwekkende strategie, zij het net zo duur.

Met de toenemende concurrentie in de streamingsector zal het vermogen van Netflix om zijn leidende positie te behouden nog sterker afhangen van zijn capaciteit om onderscheidende, originele content te leveren.

Nu er de komende jaren mogelijk meer geld naar contentproductie gaat, zal Netflix’ streven om de operationele winst tegen het einde van dit decennium te verdrievoudigen, naar de achtergrond moeten worden geschoven.

Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat NFLX mogelijk succesvol is geweest met zijn reclamecampagne, maar dat het niettemin een bedrijf is dat zeer gevoelig is voor economische neergang.

Het Netflix-aandeel wordt al tegen een premie verhandeld.

Tot slot kunnen waarderingsproblemen ook de ambitie van Netflix om zich bij de club van bedrijven met een waarde van een biljoen dollar te voegen, in de weg staan.

De koers-winstverhouding (K/W-verhouding) van de aandelen van de streaminggigant ligt momenteel iets onder de 50. Ter vergelijking: de gemiddelde K/W-verhouding voor de hele sector is slechts ongeveer 25.

Om een gigant van $1 biljoen te worden, moet NFLX tot 2030 een samengestelde jaarlijkse groei van ongeveer 21% realiseren, tegenover een aanzienlijk lagere geschatte CAGR van slechts 4,0% voor de media- en entertainmentindustrie als geheel.

Dat is mede de reden waarom analisten van Loop Capital ervan overtuigd zijn dat veel van het goede nieuws al in de Netflix-aandelen is verwerkt, die rond de $970 noteren. Hun koersdoel voor NFLX over 12 maanden staat momenteel op slechts $1000.