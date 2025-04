Sensex schiet 1650 punten omhoog op 15 april, Nifty breekt door de 23.300 dankzij uitstel van Amerikaanse tarieven.

De Indiase aandelenmarkten lieten dinsdag 15 april een sterke prestatie zien en sloten de sessie met aanzienlijke winsten af. De afnemende spanningen in de wereldhandel, met name rond de Amerikaanse tarieven, zorgden voor een brede koopgolf op Dalal Street.

De benchmarkindices weerspiegelden de optimistische stemming en bereikten belangrijke mijlpalen dankzij brede sectorale deelname.

De belangrijkste aanjager van de rally was de waargenomen de-escalatie in de Amerikaanse tariefstrategie, met name de verrassende pauze in de “wederkerige” tarieven en de expliciete vrijstelling die in het weekend werd verleend voor de invoer van elektronica.

Dit nieuws zorgde voor een golf van optimisme op de markt, waardoor de BSE Sensex met een forse 1650 punten steeg en de dag duidelijk hoger afsloot.

Evenzo doorbrak de Nifty50 met gemak de psychologisch belangrijke grens van 23.300 punten en sloot erboven. Het positieve sentiment was niet beperkt tot large caps; de BSE Midcap- en Smallcap-indices deden ook enthousiast mee, elk met een opmerkelijke stijging van 3%.

Algemene winst: vastgoedsector voorop

De kracht van de rally was duidelijk te zien aan de breedte ervan; alle sectorindices sloten de dag in de plus af.

De vastgoedsector sprong eruit, met de Nifty Realty-index die met meer dan 5% steeg en daarmee de koploper was.

Binnen de Nifty50-index waren financiële aandelen zoals IndusInd Bank, Shriram Finance en Axis Bank opvallende stijgers, samen met infrastructuurreus L&T en automobielgigant Tata Motors.

De wijdverbreide koopinteresse werd aangetoond doordat slechts een paar defensieve aandelen, HUL en ITC, tegen de trend in gingen en de opvallendste achterblijvers van de sessie werden.

Sector in de schijnwerpers: auto- en bankaandelen schitteren

Automobiel- en bankaandelen profiteerden in het bijzonder van het verbeterde sentiment.

Autobeleggingen wonnen aan kracht, niet alleen door de algemene tariefverlaging, maar ook door de specifieke hoop dat bestaande heffingen op voertuigen zouden worden versoepeld. Bankaandelen vonden ondertussen steun, mede door verwachtingen met betrekking tot een afname van de druk op de depositorente.

Hoewel positieve wereldwijde signalen, gedreven door de hoop op een oplossing in de handelsrelatie tussen de VS en China, de rally ondersteunden, bleven beleggers zich bewust van de onderliggende risico’s.

Zorgen over mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen, volatiele ruwe olieprijzen en voorzichtige prognoses uit het vierdekwartaalcijferseizoen hielden de euforie binnen de perken.

De dag eindigde op een duidelijk positieve noot, gedreven door opluchting op het gebied van de wereldhandel, hoewel de gemengde resultaten van individuele aandelen eraan herinnerden dat er diverse factoren zijn die de marktdynamiek beïnvloeden, los van het belangrijkste nieuws over tarieven.