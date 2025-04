Singapore is officieel de verkiezingsperiode ingegaan nadat president Tharman Shanmugaratnam dinsdag het parlement ontbond, op advies van premier Lawrence Wong.

Deze stap bereidt de weg voor de 14e algemene verkiezingen van de stadstaat sinds de onafhankelijkheid in 1965. De dag van de nominatie is gepland op 23 april, waarna de kandidaten negen dagen campagne zullen voeren.

Een afkoelingsdag gaat vooraf aan de verkiezingsdag, die naar verwachting binnenkort door de voorzitter van het stembureau zal worden aangekondigd.

Deze verkiezing markeert een cruciaal moment voor het politieke landschap van Singapore. Het is de eerste algemene verkiezing onder leiding van premier Wong, die in mei 2024 Lee Hsien Loong opvolgde.

Het komt ook op een moment dat de wereldeconomie te maken heeft met toenemende tegenwind, waaronder inflatie, handelsspanningen en binnenlandse zorgen over banen en de kosten van levensonderhoud.

Wongs eerste verkiezing als premier

Lawrence Wong nam in mei het roer over als vierde premier van Singapore, nadat Lee Hsien Loong na twee decennia aan de macht was afgetreden.

De People’s Action Party (PAP) van Wong regeert Singapore onafgebroken sinds de onafhankelijkheid en zal naar verwachting alle 97 parlementszetels betwisten.

Wongs leiderschap staat nu voor zijn eerste electorale test. De uitkomst kan bepalen of de PAP zijn supermeerderheid behoudt of te maken krijgt met een sterkere oppositie in het parlement.

Zijn regering heeft zich tot nu toe gericht op het beheersen van de inflatie, het versterken van de sociale bescherming en het diversifiëren van handelspartnerschappen als reactie op wereldwijde verschuivingen.

In een ministeriële verklaring van 8 april uitte Wong zijn bezorgdheid over de nieuwe Amerikaanse tarieven. “We zijn zeer teleurgesteld over de Amerikaanse stap, vooral gezien de diepe en langdurige vriendschap tussen onze twee landen,” zei hij.

De opmerkingen weerspiegelen de groeiende onrust in de regio nu de regering van Donald Trump haar protectionistische handelsagenda intensifieert.

Economische achtergrond

De algemene verkiezingen vinden ook plaats tegen de achtergrond van een verzwakkende economie. Maandag versoepelde de centrale bank van Singapore voor de tweede keer op rij het monetaire beleid, een signaal van bezorgdheid over de stagnerende groei.

De autoriteiten wezen op de toenemende kans op nul economische groei in 2025 na een zwakkere groei dan verwacht van 3,8% in het eerste kwartaal.

De Monetary Authority of Singapore (MAS) noemde externe onzekerheden en de zwakke wereldwijde vraag als belangrijkste redenen voor de beleidsverandering. De kerninflatie blijft hoog, maar zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar afnemen.

De exportgerichte economie van Singapore is bijzonder gevoelig voor wereldwijde verstoringen, waaronder tariefschokken en herconfiguraties van de toeleveringsketen.

De regering van Wong heeft gereageerd door de sociale vangnetten te versterken en loonsteun uit te breiden naar bepaalde sectoren. Deze maatregelen zijn echter mogelijk niet voldoende om de bezorgdheid van de kiezers over de stijgende kosten van levensonderhoud en de baanzekerheid weg te nemen.

Belangrijkste zorgen van kiezers in een veranderend landschap

Een in januari door CNA gerapporteerde enquête wees uit dat Singaporezen zich steeds meer zorgen maken over dagelijkse economische problemen. De kosten van levensonderhoud, de beschikbaarheid van banen en de inkomenszekerheid werden genoemd als de belangrijkste prioriteiten van de kiezers.

Tegelijkertijd groeit het politieke bewustzijn onder jongere kiezers. Oppositiepartijen, waaronder de Workers’ Party en de Progress Singapore Party, zullen naar verwachting kandidaten in de meeste kiesdistricten opstellen.

Dit zou de traditionele dominantie van de PAP kunnen testen, vooral in stedelijke districten waar zwevende kiezers een grotere rol spelen.

De campagneperiode zal zowel nationaal als internationaal nauwlettend worden gevolgd. Investeerders en regionale partners zullen beoordelen hoe het nieuwe leiderschap van Singapore omgaat met beleidscontinuïteit, buitenlandse betrekkingen en economisch herstel.

Globale context

De geopolitieke achtergrond maakt de komende verkiezingen nog complexer. Donald Trumps aanhoudende tarievenoffensief schudt de handelsafhankelijke economieën in Azië op.

Hoewel Singapore al lang nauwe banden met de VS onderhoudt, zijn de spanningen onder de regering-Trump toegenomen.

Nieuwe tarieven die zowel bondgenoten als tegenstanders treffen, dreigen gevestigde handelsroutes te verstoren. Singapore, als knooppunt voor wederuitvoer en mondiale financiën, is bijzonder kwetsbaar voor dergelijke schokken.

De afhankelijkheid van het land van de buitenlandse vraag betekent dat het onderhouden van stabiele internationale betrekkingen cruciaal is. De aanpak van premier Wong op het gebied van diplomatie, evenals zijn economische beleidsmix, zullen tijdens de campagne en daarna nauwlettend worden gevolgd.