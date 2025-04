Amerikaanse aandelen openen woensdag in het rood: Nasdaq daalt bijna 2%, Dow Jones zakt 180 punten.

De Amerikaanse aandelen daalden woensdag, omdat de markten reageerden op een voorzichtige prognose van Nvidia die de bredere technologiesector onder druk zette.

Alle drie de belangrijkste indices openden de dag diep in het rood.

De Dow Jones Industrial Average verloor 180 punten, of 0,4%, terwijl de S&P 500 met 0,97% daalde. De Nasdaq Composite zakte met 1,73%.

Sinds de regering op 2 april haar ‘wederkerige’ tarieven invoerde, zijn de belangrijkste indices elk met meer dan 4% gedaald.

De bredere markt blijft voorzichtig, aangezien de situatie rondom de tarieven onzeker blijft.

Hoewel er naar verluidt wordt gesproken over vrijstellingen van invoerrechten op auto’s, is er nog geen definitief beleid aangekondigd.

De status van de recent opgeschorte tarieven op consumentenelektronica – waaronder smartphones en computers – blijft ook onduidelijk, waardoor technologiebedrijven en investeerders in onzekerheid verkeren.

Ondertussen lijkt de regering-Trump de weg te bereiden voor nieuwe handelsbarrières.

Farmaceutische producten, halfgeleiders en kritieke mineralen komen als volgende in aanmerking voor mogelijke heffingen, wat gevolgen kan hebben voor de gezondheidszorg, de technologie- en de productiesector.

Het bredere handelslandschap is even ondoorzichtig. Hoewel de president heeft verwezen naar lopende onderhandelingen met verschillende handelspartners buiten China, zijn de details schaars na de 90-daagse bevriezing van de meeste zogenaamde “wederzijdse” tarieven vorige week.

De markt blijft voorzichtig over zowel de omvang als het tijdstip van eventuele verdere handelsmaatregelen.

Waarschuwingen van de WTO over tarieven

Copy link to section

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) waarschuwde woensdag dat de vooruitzichten voor de wereldhandel aanzienlijk zijn verslechterd na de tariefmaatregelen van president Donald Trump.

In haar meest recente rapport over de vooruitzichten en statistieken van de wereldhandel merkte de WTO op: “De vooruitzichten voor de wereldhandel zijn sterk verslechterd als gevolg van een sterke stijging van de tarieven en de onzekerheid over het handelsbeleid.”

Het verwacht nu dat het volume van de wereldwijde goederenhandel in 2025 met 0,2% zal krimpen, rekening houdend met het huidige tariefklimaat en een tijdelijke opschorting van 90 dagen van sommige heffingen.

Voor 2026 wordt een bescheiden herstel van 2,5% verwacht.

Het rapport benadrukte dat Noord-Amerika waarschijnlijk de sterkste daling zal zien, met een verwachte exportdaling van 12,6% dit jaar.

De WTO waarschuwde ook voor “ernstige neerwaartse risico’s” en benadrukte dat verdere tariefverhogingen en toenemende beleidsonzekerheid een scherpere daling van de wereldwijde goederenhandel met 1,5% zouden kunnen veroorzaken, waarbij exportafhankelijke, minst ontwikkelde economieën bijzonder kwetsbaar zijn.

Nvidia drukt tech-aandelen omlaag

Copy link to section

De aandelen van Nvidia daalden met 6% nadat het bedrijf een kwartaalverlies van $5,5 miljard bekendmaakte, gerelateerd aan beperkingen op de export van zijn H20 GPU’s naar China en andere landen, als gevolg van nieuwe Amerikaanse licentievereisten.

Het nieuws trok andere chipfabrikanten mee naar beneden; AMD daalde met meer dan 6% en Micron Technology met 3%.

De zwakke resultaten van ASML droegen bij aan de verliezen in de sector; de in de VS genoteerde aandelen daalden met meer dan 5%.

Ook grote techbedrijven daalden in waarde: Meta verloor meer dan 2%, terwijl Alphabet en Tesla elk meer dan 1% inleverden.