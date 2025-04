Cryptoprijs vandaag: Bitcoin blijft binnen een bereik rond de $85.000, CORE stijgt 16% tegen de markttrend in.

Bitcoin kende opnieuw een dag van zijwaartse prijsbewegingen, aangezien de bulls er niet in slaagden de psychologische weerstand van $85.000 te doorbreken.

Door nieuwe negatieve berichten op een al onrustige markt verloren technologie-aandelen, zoals cryptocurrencies, een aanzienlijk deel van hun waarde.

Tegen het einde van de Aziatische handelssessie op 16 april was de totale marktkapitalisatie van de cryptomarkt met bijna 0,6% gedaald tot $2,74 biljoen.

Het marktsentiment verzwakte ook, met een daling van 9 punten naar 29, waarmee het weer stevig in het angstgebied terechtkwam. Dit verhinderde ook dat de meeste top altcoins dubbelcijferige winsten behaalden.

Waarom staat Bitcoin vandaag lager?

Verschillende factoren drukken vandaag op Bitcoin en de bredere cryptomarkt.

Om te beginnen kleurde Wall Street rood nadat de regering-Trump nieuwe beperkingen oplegde aan de export van Nvidia-chips naar China.

Dat schrok beleggers af en wakkerde de angst aan voor een nieuwe ronde van agressieve handelstarieven, waardoor risicovolle activa over de hele linie daalden.

De Nasdaq 100 futures daalden met meer dan 2,3%, en chipfabrikanten zoals ASML kelderden met meer dan 7% door zorgen over de vraag.

De zwakte in de technologiesector sloeg snel over naar de cryptomarkt, die sinds medio 2020 nauw gecorreleerd is gebleven met Amerikaanse aandelen.

De druk nam verder toe door berichten dat China mogelijk zijn in beslag genomen Bitcoin-voorraden aan het afstoten is.

Lokale autoriteiten in meerdere gemeenten verkopen naar verluidt ongeveer 15.000 BTC, ter waarde van meer dan $1,4 miljard, via offshore beurzen.

Dat staat in schril contrast met de VS, die van plan zijn om in beslag genomen cryptovaluta aan te houden als onderdeel van een nationale reserve.

De risicomijdende stemming werd verder weerspiegeld op de goudmarkten. Het edelmetaal bereikte een nieuw recordhoogte van meer dan $3.317 per ounce, wat bevestigt dat het beleggerssentiment meer gericht was op veilige havens.

De rol van Bitcoin als veilige haven lijkt, althans voorlopig, ook te vervagen.

Goud heeft dit jaar duidelijk de schijnwerpers op zich gericht, met een stijging van 26,5% tot nu toe, terwijl Bitcoin in dezelfde periode 11,5% is gedaald.

Die prestatiekloof heeft de voorkeur van beleggers verschoven naar het gele metaal, vooral in perioden van verhoogde geopolitieke onzekerheid.

Ondertussen begint de vraag naar spot Bitcoin ETF’s, ooit een belangrijke bron van institutioneel momentum, af te nemen.

Tussen 28 maart en 15 april zagen spot Bitcoin ETF’s bijna $964 miljoen aan netto uitstromen, volgens gegevens van Farside Investors.

Nu de institutionele instroom opdroogt, remt de verzwakte vraag de prijsstijging van Bitcoin duidelijk af.

Wat staat Bitcoin te wachten?

Zoals eerder gemeld door Invezz, probeert Bitcoin al enkele weken door een belangrijke weerstandszone rond de $85.000 te breken, en dat plafond blijkt hardnekkig.

Technische indicatoren zoals de Ichimoku-wolk versterken dit weerstandsniveau verder.

De wolk ligt momenteel rond de $85.000, waardoor de opwaartse potentie van Bitcoin effectief wordt beperkt en een aanhoudende bullish impuls wordt afgeremd.

Historisch gezien heeft dit niveau uitdagingen met zich meegebracht. De laatste twee afwijzingen, op 2 april en 21 februari, leidden beide tot scherpe correcties, waardoor Bitcoin weer terugzakte naar de $75.000-regio.

Tenzij Bitcoin een duidelijke doorbraak boven deze weerstand kan realiseren, blijft de kans op een verdere daling groot.

Belangrijke steunniveaus op de weg naar beneden zijn het psychologische niveau van $80.000.

Verderop ligt het belangrijkste interessegebied tussen de bodem van $74.400 (van 7 april) en de bodem van $76.600 die op 11 maart werd bereikt.

Volgens Michael van de Poppe, oprichter van MN Capital, zijn dit belangrijke niveaus voor Bitcoin om een bullish structuur te behouden.

Volgens Michael van de Poppe, oprichter van MN Capital, moet Bitcoin de zone tussen $74.400 en $76.600 vasthouden om zijn bredere bullish structuur op korte termijn te behouden.

Deze range omvat belangrijke recente dieptepunten van 7 april en 11 maart en zal waarschijnlijk het belangrijkste gebied van belang zijn als de psychologische steun van $80.000 het begeeft. Een doorbraak daaronder zou de deur kunnen openen naar een diepere correctie op korte termijn.

BTC/USDT 4-uurs grafiek. Bron: Michaël van de Poppe.

Volgens analist Crypto Rover blijven de technische indicatoren voor Bitcoin op maandbasis echter positief.

In een grafiek die op X werd gedeeld, vergeleek Rover de huidige prijsstructuur van Bitcoin met het historische Elliott Wave-patroon van goud.

Beide activa lijken een vergelijkbare 5-golfstructuur te volgen, waarbij Bitcoin nu golf 4 afrondt en zich mogelijk voorbereidt op een sterke uitbraak in golf 5.

Rover benadrukte hoe goud na een vergelijkbare terugval in zijn vierde golf enorm steeg, en suggereerde dat Bitcoin mogelijk een vergelijkbaar keerpunt nadert.

Andere indicatoren, zoals de dominantie van de marktkapitalisatie van Bitcoin, ondersteunen ook een positieve verwachting voor de belangrijkste cryptovaluta als we historische trends in aanmerking nemen.

Volgens Crypto Banter heeft de dominantie van Bitcoin zojuist het hoogste niveau sinds 2021 bereikt, en staat nu op ongeveer 64%.

Dat is een belangrijk niveau waar veel analisten op letten, omdat het vaak belangrijke keerpunten in de marktcyclus markeert.

De vorige keer dat de dominantie van BTC dit niveau bereikte, steeg de Bitcoin-koers in slechts een paar maanden van $20.000 naar $69.000.

Als de geschiedenis zich herhaalt, zou dit de vroege stadia van een nieuwe stijging voor Bitcoin kunnen betekenen.

Niettemin zullen macro-economische tegenwind en geopolitieke ontwikkelingen belangrijke factoren blijven bij het bepalen van de volgende grote beweging van Bitcoin.

Op het moment van schrijven stond de Bitcoin slechts 0,1% hoger, net onder de $85.000.

Altcoins blijven stil.

Altcoins volgden het voorbeeld van Bitcoin, waarbij het grootste deel van de markt in de rode cijfers handelde.

Slechts een handvol van de top 99 altcoins zag winst, terwijl een paar tokens met een kleine marktkapitalisatie erin slaagden om dubbelcijferige stijgingen te boeken.

De totale marktkapitalisatie van altcoins bleef relatief stabiel en daalde slechts 0,19%, aangezien handelaren een afwachtende houding aannamen te midden van een zwakke risicobereidheid en lage activiteit.

Volgens de Altcoin Season Index bevindt de markt zich momenteel nog steeds in het Bitcoin-seizoen, met een indexwaarde van 16, ruim onder de drempel van 75 die een echte altcoin-cyclus zou markeren.

De proof-of-stake laag Core van Bitcoin leidde de dagelijkse winsten, met een stijging van meer dan 16% op het moment van schrijven, te midden van hernieuwde belangstelling van beleggers rondom het eenjarig jubileum.

Deze mijlpaal markeert het eerste jaar sinds Core zelfbeheerde BTC-staking introduceerde, waardoor gebruikers rendement kunnen verdienen op het Proof-of-Work-activum zonder het te wrappen, te bridgen of de bewaring op te geven.

Analisten zeggen dat Core mogelijk verder kan stijgen richting $1 nu het eindelijk door het weerstandsniveau van $0,58 is gebroken, iets wat sinds begin februari niet was gelukt.

Bron: CoinMarketCap

Fartcoin (FARTCOIN) steeg iets meer dan 9%, in lijn met de typische speculatieve trends in de sector.

Tegelijkertijd boekte Raydium (RAY) een winst van ongeveer 8% na de lancering van zijn nieuwe token launchpad, een concurrent van platforms als Pump.fun en Sun Pump.