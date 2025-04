OKX, de op de Seychellen gevestigde cryptocurrency exchange die tot de grootste ter wereld behoort, maakt zijn officiële intrede in de Verenigde Staten.

Roshan Robert, voormalig leidinggevende bij Hidden Road (dat onlangs door Ripple werd overgenomen) en nu nieuwe CEO van OKX US, maakte dit op 16 april bekend.

Volgens Robert lanceert OKX een Amerikaanse versie van zijn gecentraliseerde crypto exchange en introduceert het bedrijf een nieuwe wallet voor zijn gebruikers in het land.

De uitbreiding van OKX omvat een lokaal hoofdkantoor in San Jose, Californië.

“Vandaag ben ik verheugd de lancering van OKX’s gecentraliseerde crypto exchange en OKX Wallet in de Verenigde Staten aan te kondigen, samen met de oprichting van ons regionale hoofdkantoor in San Jose, Californië.”

Amerikaanse klanten hebben nu toegang tot ons hoogwaardige platform, en we zullen gedurende het jaar nieuwe functies uitrollen als onderdeel van onze visie om een crypto Super App te bouwen,” zei Robert in een blogpost.

De beurs zal bestaande OKCoin-klanten migreren naar het OKX-platform, terwijl nieuwe klanten in een gefaseerde uitrol worden aangesloten. OKX is van plan om de nationale uitrol tegen het einde van het jaar af te ronden.

“OKX is al lang een wereldleider op het gebied van on-chain technologie – en nu brengen we die expertise naar de grootste financiële markt ter wereld. Amerikaanse klanten kunnen topcryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum, USDT en USDC kopen, verkopen en omwisselen, en tegelijkertijd traditionele financiën met crypto verbinden via naadloze integraties met lokale bankrekeningen,” voegde de nieuwe Amerikaanse CEO van de beurs eraan toe.

Naleving van regelgeving

Copy link to section

De aankondiging dat OKX de activiteiten in de VS hervat, komt amper twee maanden nadat het bedrijf een schikking trof met het ministerie van Justitie. In februari 2025 maakte het ministerie van Justitie bekend dat de beurs een boete van $500 miljoen had geaccepteerd na beschuldigingen van illegale activiteiten in de VS.

Volgens de aanklagers bood OKX zijn diensten aan Amerikaanse klanten aan, ondanks dat het internationale platform van de beurs niet was geregistreerd. Naast het exploiteren van een niet-geregistreerde entiteit, zou de beurs naar verluidt ook niet de vereiste controles op het gebied van anti-witwassen hebben uitgevoerd.

Robert zei dat het bedrijf een verantwoordelijke aanpak hanteert bij de uitbreiding naar de VS. Dit is een stap die in lijn is met schikkingen met betrekking tot due diligence, know your customer (KYC) en anti-witwasprocessen (AML).

“Onze intrede in Amerika is meer dan een marktuitbreiding – het is een commitment aan verantwoordelijke groei. Naarmate de regelgeving evolueert, werkt OKX nauw samen met Amerikaanse regelgevers en beleidsmakers om ervoor te zorgen dat we transparant en compliant opereren,” merkte hij op.

De VS zijn steeds cryptovriendelijker geworden sinds president Donald Trump aan zijn tweede termijn begon. Toezichthouders streven naar duidelijkheid in de regelgeving voor de sector, waaronder de Securities and Exchange Commission (SEC), die rondetafelgesprekken organiseert als onderdeel van een nieuwe Crypto Task Force.