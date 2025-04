Aandeel Eli Lilly stijgt met 11% na succes van obesitasmedicijn in eerste fase III-studie

Eli Lilly’s experimentele obesitasmedicijn, orforglipron, heeft de belangrijkste doelen bereikt in een nauwlettend gevolgde fase III-studie, waardoor het bedrijf zijn positie op de snelgroeiende markt voor gewichtsverlies- en diabetesbehandelingen versterkt.

De resultaten, die donderdag werden bekendgemaakt, laten zien dat de pil een aantrekkelijk, naaldvrij alternatief kan bieden voor populaire injecties, en mogelijk de manier waarop miljoenen mensen chronische aandoeningen behandelen, kan veranderen.

De aandelen van Eli Lilly stegen donderdag in de voorbeurshandel met maar liefst 11%, omdat beleggers de resultaten positief ontvingen. Deze resultaten zetten het bedrijf een stap voor op concurrenten zoals Novo Nordisk in de ontwikkeling van een orale versie van de lucratieve GLP-1-klasse geneesmiddelen.

De Amerikaanse farmaceutische gigant meldde dat orforglipron patiënten met type 2 diabetes hielp om zowel gewichtsverlies als een betere bloedsuikerregulatie te bereiken.

De studie, een van de zeven lopende studies in de late fase, toonde ook aan dat het bijwerkingenprofiel van de pil grotendeels beheersbaar was en overeenkwam met wat wordt waargenomen bij injecteerbare geneesmiddelen die al op de markt zijn.

Een veelbelovend alternatief voor injecties

Bij de hoogste dosis leidde orforglipron tot een gemiddeld gewichtsverlies van 7,9% – ongeveer 7,3 kilo – over een periode van 40 weken.

Opvallend was dat de patiënten aan het einde van de studie nog geen plateau in hun gewichtsverlies hadden bereikt, wat suggereert dat een langere behandeling mogelijk tot verdere resultaten zou leiden.

Deze ontwikkeling is belangrijk voor patiënten die op zoek zijn naar een handiger alternatief voor injecteerbare medicijnen zoals Wegovy en Ozempic.

Pillen zijn gemakkelijker op grote schaal te produceren en te distribueren, wat zou kunnen helpen om de aanhoudende tekorten aan injecteerbare GLP-1-medicijnen op de markt te verlichten.

CEO David Ricks benadrukte de potentiële impact in een verklaring van het bedrijf:

We zijn verheugd te zien dat ons nieuwste incretinemedicijn aan onze verwachtingen voldoet wat betreft veiligheid en verdraagbaarheid, glucosecontrole en gewichtsverlies. We kijken uit naar de aanvullende gegevens die later dit jaar beschikbaar komen.”

De veiligheid voldoet aan de verwachtingen.

De bijwerkingen waren meestal mild tot matig, waarbij gastro-intestinale symptomen zoals misselijkheid, braken en diarree werden gemeld.

Ongeveer 8% van de patiënten die de hoogste dosis kregen, stopte met de behandeling vanwege bijwerkingen, wat volgens analisten binnen een acceptabel bereik valt.

Ter vergelijking: injecteerbare varianten van deze geneesmiddelenklasse hebben doorgaans vergelijkbare of iets lagere stopzettingpercentages, hoewel ze wekelijks in plaats van dagelijks worden toegediend.

Analisten hadden een stopzettingspercentage van ongeveer 9% verwacht, wat aangeeft dat de resultaten dicht bij de voorspelling lagen.

TD Cowen en andere beleggingsfirma’s hadden verwacht dat de bijwerkingen bij een dagelijkse orale pil iets erger zouden kunnen zijn.

Gemengde resultaten op diabetesmetriek

Ondanks positieve signalen voldeed orforglipron niet aan de verwachtingen van sommige analisten wat betreft het verlagen van hemoglobine A1c, een belangrijke diabetesmarker.

De pil verlaagde de bloedsuikerspiegel met 1,3% tot 1,6% over de verschillende doseringen na 40 weken, vanaf een beginniveau van 8%.

Dit is te vergelijken met reducties tot wel 2,1% die bij sommige patiënten zijn waargenomen bij gebruik van Novo Nordisk’s injectie Ozempic.

Het resultaat blijft klinisch relevant, maar het verschil kan de voorschrijfpatronen beïnvloeden als artsen injecties als effectiever beschouwen voor de glucosecontrole.

Toch kan het gebruiksgemak van de pil voor patiënten die gemak belangrijk vinden, dit nadeel compenseren.

Vooruitblikkend op de regelgevingsaanvragen

Eli Lilly is van plan om tegen eind 2025 een aanvraag voor goedkeuring van orforglipron voor de behandeling van obesitas in te dienen, met een aanvraag voor diabetes in 2026.

Het bedrijf voert momenteel vijf onderzoeken uit naar diabetes en twee naar obesitas; meer gegevens worden later dit jaar verwacht.

De pil is geen peptide-gebaseerd medicijn, wat betekent dat het gemakkelijker door het lichaam wordt opgenomen en geen voedingsbeperkingen vereist, in tegenstelling tot Novo Nordisk’s diabetespil Rybelsus.

Dit zou het aantrekkelijker kunnen maken voor een bredere patiëntengroep.

Analisten voorspellen dat de GLP-1-markt tegen het begin van de jaren 2030 jaarlijks meer dan $150 miljard kan bedragen, waarbij orale medicijnen tot $50 miljard voor hun rekening nemen.

Eli Lilly, al een leider met injecteerbare medicijnen zoals Mounjaro, kan zijn dominantie versterken als orforglipron goedkeuring krijgt.

Met een voorsprong op concurrenten als AstraZeneca, Roche, Structure Therapeutics en Viking Therapeutics, positioneert Eli Lilly zich als eerste aanbieder van een breed verkrijgbare orale GLP-1-therapie – en wil het landschap van de behandeling van chronische ziekten opnieuw vormgeven.