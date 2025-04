De Europese aandelenmarkten begonnen donderdag met een achterstand, met een gevoel van anticipatie in de lucht terwijl beleggers wachtten op het laatste woord van de Europese Centrale Bank over de rentevoeten.

Hoewel de algemene marktsfeer voorzichtig was, leidden enkele belangrijke ontwikkelingen binnen bedrijven tot aanzienlijke bewegingen in individuele aandelen.

De belangrijkste pan-Europese benchmark, de Stoxx 600-index, daalde in de vroege handel met ongeveer 0,3%, wat de aarzeling na een paar sterkere dagen weerspiegelt. De meeste sectoren zagen dalingen.

De Duitse DAX flirtte bij de opening even met de positieve cijfers, maar zakte daarna licht in het rood. Deze afwachtende houding komt doordat de ECB zich voorbereidt op haar beleidsaankondiging later op donderdag.

De verwachting is overweldigend dat de centrale bank de rente voor de derde keer dit jaar zal verlagen, waarschijnlijk met een kwart procentpunt, waardoor de belangrijkste depositorente daalt naar 2,25%.

Deze verwachte bezuinigingen komen voort uit wijdverbreide zorgen over de economische gezondheid van de eurozone, vooral gezien de onzekere vooruitzichten voor de wereldhandel en tarieven.

Siemens Energy laat de DAX stralen.

Siemens Energy doorbrak de terughoudende trend op spectaculaire wijze. De aandelen van het Duitse energiebedrijf schoten omhoog, met een stijging van 12% nadat het een veel sterkere prognose voor het fiscale jaar 2025 had afgegeven.

Woensdagavond maakte het bedrijf bekend dat het nu een groei van de vergelijkbare omzet tussen de 13% en 15% verwacht – een flinke sprong ten opzichte van de eerder voorspelde 8% tot 10%.

De winstverwachtingen kregen ook een aanzienlijke impuls: de marge vóór bijzondere posten wordt nu geschat op 4% tot 6% (tegenover 3% tot 5%), en de nettowinst zal naar verwachting “tot” 1 miljard euro ($1,13 miljard) bedragen, veel beter dan de eerder verwachte “rond break-even”.

Dit optimisme werd ondersteund door voorlopige kwartaalcijfers die de verwachtingen ruimschoots overtroffen. De omzet bedroeg 9,96 miljard euro tegenover een consensus van 9,3 miljard, en de winst kwam uit op 615 miljoen euro tegenover een verwachte 372 miljoen.

Het is een opmerkelijk herstelverhaal voor een bedrijf dat na de afsplitsing worstelde met problemen in zijn windenergie-eenheid, maar waarvan de aandelen in 2024 sterk zijn gestegen in de hoop op een enorme elektriciteitsvraag als gevolg van de AI-revolutie.

Hermès struikelt ondanks solide groei

Ondertussen ging het in de wereld van de haute couture minder goed met Hermès.

De aandelen van de iconische Birkin-tassenmaker – die onlangs de titel van ‘s werelds grootste luxeconcern van concurrent LVMH afpakte – daalden met 2,3%.

Deze daling vond plaats ondanks de respectabele omzetgroei in het eerste kwartaal die het bedrijf rapporteerde.

De omzet steeg met 7% op jaarbasis (bij constante wisselkoersen) tot 4,1 miljard euro ($4,65 miljard), dankzij sterke resultaten in Amerika (+11%) en solide groei in Europa en Azië.

Het topcijfer bleef echter net onder de hoge verwachtingen van analisten, die volgens Citi een groei van 7,6% hadden voorspeld. Citi-analisten noemden de resultaten niettemin “een respectabel resultaat”.

Hoewel de cruciale lederwarenafdeling van Hermès goed presteerde (+10%), bleven horloges (-10%) en parfums/cosmetica (gelijkblijvend) achter.

In een verklaring toonde Hermès vertrouwen en bevestigde het bedrijf “een ambitieus doel voor omzetgroei bij constante wisselkoersen”, ondanks de wereldwijde “economische, geopolitieke en monetaire onzekerheden”.

De geringe marktreactie onderstreept de hoge verwachtingen die nu rond de luxeleider hangen, vooral nadat het LVMH voorbijstreefde (gewaardeerd op 242,7 miljard euro tegenover Hermès’ 249,5 miljard euro per woensdag, volgens FactSet).

Deze Europese voorzichtigheid speelde zich af tegen een gemengde mondiale achtergrond.

De Aziatische markten wisten de nacht grotendeels winst te boeken, ondanks de scherpe uitverkoop op Wall Street van woensdag.

Die Amerikaanse neergang werd mede veroorzaakt door waarschuwingen van Fed-voorzitter Jerome Powell over handelsspanningen en een aanzienlijke daling van de aandelen van Nvidia. Amerikaanse aandelenfutures vertoonden echter ‘s nachts wel tekenen van herstel.

Naarmate de Europese handelsdag vordert, blijven alle ogen gericht op Frankfurt en het aanstaande besluit van de ECB.