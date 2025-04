De Indiase aandelenmarkten zetten donderdag 17 april hun sterke opwaartse trend voort, waarmee ze een vierde opeenvolgende sessie met winsten afsloten met aanzienlijke stijgingen over de hele linie.

Gesteund door sterke koopinteresse, met name in financiële aandelen, en positieve wereldwijde signalen, sloten de benchmarkindices stevig in de plus en bereikten ze opmerkelijke mijlpalen.

Het optimisme was de hele handelsdag voelbaar. Bij het sluiten van de beurs stond de BSE Sensex op een indrukwekkende 78.553,20 punten, een stijging van 1.508,91 punten, ofwel 1,96%.

De bredere NSE Nifty 50-index weerspiegelde deze kracht en steeg met 414,45 punten, of 1,77%, om comfortabel te sluiten op 23.851,65.

De marktbreedte was duidelijk positief, met ongeveer 2340 stijgers tegenover 1468 dalers op de BSE, terwijl 149 aandelen onveranderd bleven.

Deze brede deelname gaf de rally extra kracht, waardoor de totale marktkapitalisatie van op de BSE genoteerde bedrijven met een aanzienlijk bedrag van 4,33 lakh crore roepies steeg tot 419,33 lakh crore roepies, aldus mediaberichten.

Financiële instellingen en banken lopen voorop.

De bank- en financiële aandelen stonden aan de basis van de koersstijging van die dag.

De Bank Nifty-index steeg bijna 2,2%, gedreven door sterke aankopen in zwaargewichten als HDFC Bank en ICICI Bank.

Opvallend is dat deze winsten vlak voor de geplande publicatie van de kwartaalcijfers van de banken op 19 april werden gerealiseerd.

De gezamenlijke bijdrage van belangrijke banken – HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, SBI en Kotak Mahindra Bank – bedroeg maar liefst 730 punten van de totale stijging van 1500 punten van de Sensex, wat hun cruciale rol in de rally benadrukt.

De aanhoudende koopinteresse van buitenlandse institutionele beleggers (FII’s) wakkerde het vuur aanzienlijk aan.

Uit de gegevens bleek dat buitenlandse institutionele beleggers (FII’s) voor de tweede dag op rij netto kopers bleven, met een aankoop van Indiase aandelen ter waarde van 3936 crore roepies op woensdag.

Dit bracht hun totale netto aankopen in slechts twee dagen op meer dan 10.000 crore roepies, wat een sterk vertrouwen in de vooruitzichten van de Indiase markt aangeeft.

Ondersteunende wereldwijde context en optimisme over handelsgesprekken

Ook vanuit de internationale arena kwamen positieve signalen.

De Aziatische markten stegen over het algemeen, terwijl beleggers de lopende handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Japan beoordeelden.

Hoewel de algemene onzekerheid over het tariefbeleid van president Donald Trump het sentiment enigszins broos hield, boden tekenen van vooruitgang steun.

De Japanse Nikkei-index steeg met 1,35% bij aanvang van de gesprekken, waarbij president Trump onverwachts deelnam aan de discussies en samen met de Japanse onderhandelaar Ryosei Akazawa “grote vooruitgang” aankondigde.

Een zwakkere dollar en stabiele olieprijs bieden steun.

Een dalende Amerikaanse dollar versterkte het sentiment ten aanzien van opkomende markten zoals India verder, aangezien een zwakkere dollar doorgaans buitenlandse kapitaalinstromen stimuleert en de binnenlandse valuta ondersteunt.

De dollarindex stond donderdag rond de 99,57, aanzienlijk lager dan de niveaus rond de 109,88 van begin februari, wat het risicobereidheid ten goede kwam.

Bovendien bood de relatieve stabiliteit op de wereldwijde oliemarkten geruststelling. Met Brent-olie rond de $66,46 per vat en US WTI rond de $63,2, namen de zorgen over importgedreven inflatie enigszins af.

Lagere olieprijzen zijn over het algemeen gunstig voor India, een grote olie-importeur, omdat ze de druk op het tekort op de lopende rekening en de inflatie helpen verlichten.

Het aanhoudende positieve sentiment, voortkomend uit het eerdere besluit van president Trump om de invoering van extra tarieven op veel landen, waaronder India, uit te stellen tot 9 juli, droeg ook bij aan het gunstige marktklimaat.

Sectorale kracht en aandelenbewegingen

Het optimisme was breed verspreid over alle sectoren, waarbij alle belangrijke indices in de plus eindigden.

Telecom, staatsbanken, olie & gas, farmacie, auto’s, energie en particuliere banken boekten winsten van 1% tot 2%. Ook de midcap- en smallcapindices deden mee, elk met een stijging van 0,5%.