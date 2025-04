Strava, het fitnessplatform met wereldwijd meer dan 150 miljoen gebruikers, maakte donderdag bekend een definitieve overeenkomst te hebben gesloten voor de overname van Runna, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd technologiebedrijf dat bekend staat om zijn gepersonaliseerde hardlooptrainingsplannen en coaching.

Deze stap onderstreept Strava’s groeiende ambities in de bloeiende hardloopmarkt en het voornemen om het aanbod uit te breiden buiten het bijhouden van trainingen.

De financiële voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt, maar Strava bevestigde dat de transactie nog steeds onderworpen is aan de gebruikelijke afrondingsvoorwaarden.

Strava profiteert van de groeiende belangstelling voor hardlopen.

De overname vindt plaats op een moment dat de wereldwijde belangstelling voor hardlopen enorm toeneemt.

Volgens interne gegevens van Strava werden er in 2024 bijna een miljard hardloopactiviteiten op het platform geregistreerd, waardoor hardlopen wereldwijd de snelstgroeiende sport is.

Opvallend is dat Gen Z-gebruikers hardlopen niet alleen voor hun conditie gebruiken, maar ook als manier om een gemeenschap te vinden en een doel te hebben.

“Na de versnelde innovatie en ongekende groei van Strava vorig jaar, was het het juiste moment om te zoeken naar complementaire bedrijven die nog meer waarde voor onze gebruikers konden creëren,” zei Michael Martin, chief executive officer van Strava.

“Runna’s missie om elke hardloper een persoonlijk plan te geven om zijn of haar doel te bereiken, past perfect.”

Het bedrijf benadrukte dat 43% van de gebruikers van plan is om in 2025 een grote wedstrijd of evenement te voltooien, wat leidt tot een sterke toename van de vraag naar op maat gemaakte trainingsplannen.

Runna blijft voorlopig onafhankelijk.

Runna, opgericht in 2021 door Dom Maskell en Ben Parker, is snel gegroeid en uitgegroeid tot een van de best beoordeelde hardloop-apps voor iOS en Android.

De app, officieel gelanceerd in 2022, is nu beschikbaar in meer dan 180 landen en was in 2024 finalist voor Apple’s App of the Year.

Strava is van plan Runna voorlopig als een aparte app te blijven aanbieden en tegelijkertijd te investeren in de verdere groei ervan.

“Ik ben diep onder de indruk van Dom, Ben en het Runna-team,” zei Martin.

“Ons plan is om de apps voorlopig gescheiden te houden, te investeren in de groei van het Runna-team en de ontwikkeling van de Runna-app verder te versnellen,” zei hij.

Medeoprichter Dom Maskell toonde zich enthousiast over de overname. “We zijn verheugd om deel uit te maken van Strava,” zei hij.

“We hebben vele uren met het management van Strava doorgebracht en zijn enthousiast om deel uit te maken van hetzelfde team.” Medeoprichter Ben Parker voegde eraan toe dat het partnerschap Runna in staat zal stellen haar diensten voor hardlopers over de hele wereld te verbeteren.

Bredere inzet voor een open fitness-ecosysteem

De deal past ook binnen Strava’s inspanningen om zijn ontwikkelaars-ecosysteem te versterken.

Meer dan 100 trainingsapps integreren momenteel met de API van Strava, en het bedrijf benadrukte dat deze overname geen verandering zal brengen in zijn toewijding aan een open platform voor ontwikkelaars.

“Strava is de community voor alle actieve mensen, ongeacht sport, niveau, locatie, app of apparaat,” zei Martin.

“We zijn er trots op een API-ontwikkelaar als Runna te erkennen en in hem te investeren.”

Nu Strava zijn positie als hub voor actieve levensstijlen verder uitbouwt, weerspiegelt de overname van Runna de bredere strategie om zijn gebruikersbestand meer gepersonaliseerde, doelgerichte ervaringen te bieden.