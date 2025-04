Vietnam, een land dat sterk afhankelijk is van kolen voor zijn energiebehoeften, heeft ambitieuze plannen om zijn elektriciteitsproductiecapaciteit tegen 2030 aanzienlijk te verhogen.

Volgens een bericht van Reuters schetst het onlangs herziene nationale energieplan van het land een strategie die prioriteit geeft aan een overgang naar hernieuwbare energiebronnen en de introductie van kernenergie.

Deze stap betekent een belangrijke verandering in het Vietnamese energiebeleid, aangezien het land zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wil verminderen en zijn energiemix wil diversifiëren.

De uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, zal naar verwachting een cruciale rol spelen bij het bereiken van de energieopwekkingsdoelen van het land.

Bovendien is de opname van kernenergie in de energiemix een belangrijke stap voor Vietnam, aangezien het land alternatieve energiebronnen onderzoekt om aan de groeiende vraag te voldoen.

Totale investeringen

Dit ambitieuze plan weerspiegelt de toewijding van Vietnam aan duurzame ontwikkeling en de inspanningen om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken.

Door over te stappen op schonere energiebronnen wil het land zijn CO2-uitstoot verminderen en een groenere toekomst bevorderen.

De Vietnamese regering verklaarde dat het bereiken van de doelstellingen een totale investering van $136,3 miljard tegen 2030 vereist. Dit komt overeen met meer dan een kwart van het bruto binnenlands product van het land in 2024.

Om stroomtekorten te voorkomen die buitenlandse investeerders hebben verontrust en om de afhankelijkheid van kolen te verminderen, moet dit Zuidoost-Aziatische industriële centrum zijn energievoorziening snel uitbreiden om de stijgende elektriciteitsvraag bij te benen.

De Vietnamese regering kondigde woensdagavond een plan aan om de totale geïnstalleerde capaciteit tegen 2030 te verhogen tot tussen de 183 en 236 gigawatt.

Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van de meer dan 80 gigawatt eind 2023.

Focus op kernenergie

Om dit te bereiken, hervat het land zijn investeringen in kernenergie, ondanks de opschorting van het programma in 2016 vanwege budgettaire beperkingen en de kernramp in Fukushima, Japan.

De regering heeft aangekondigd dat de eerste kerncentrales, met een gecombineerd vermogen van maximaal 6,4 GW, naar verwachting tussen 2030 en 2035 in bedrijf zullen worden genomen.

Ze verklaarden ook dat er tegen het midden van de eeuw nog eens 8 GW aan capaciteit zou worden toegevoegd.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap had gezegd dat kleine modulaire reactoren nog in ontwikkeling zijn, maar dat ze goedkoper te bouwen zouden zijn dan grote kerncentrales.

Ambtenaren hebben gezegd dat Vietnam deze kleine modulaire reactoren heeft besproken.

Eerder dit jaar kondigde de regering aan gesprekken te willen voeren met buitenlandse partners, waaronder Rusland, Japan, Zuid-Korea, Frankrijk en de Verenigde Staten, over kernenergieprojecten.

Na deze aankondiging toonde Korea Electric Power Corp dinsdag interesse in de nucleaire projecten van Vietnam, tijdens een bezoek van de topman van het bedrijf aan het land.

Aandelen in energiebedrijven

De regering heeft aangekondigd dat het nieuwe plan het aandeel van zonne-energie in de totale capaciteit tegen 2030 zal verhogen tot tussen de 25,3% en 31,1%.

Dit is een stijging ten opzichte van 23,8% in 2020. Daarnaast zal de onshore en nearshore windenergie tegen 2030 stijgen tot tussen de 14,2% en 16,1%, vergeleken met bijna niets aan het begin van het decennium.

Na zorgen van investeerders over een terugwerkende aanpassing van de voorkeursprijzen voor producenten van zonne- en windenergie op land, hebben de autoriteiten nieuwe doelstellingen vastgesteld.

Het plan beschrijft een aanzienlijke verschuiving in energiebronnen, waarbij het aandeel van kolengestookte elektriciteitscentrales in het totale opwekkingsvermogen daalt van ongeveer een derde in 2020 tot tussen de 13,1% en 16,9%.

Ondertussen wordt verwacht dat installaties voor vloeibaar aardgas, die momenteel nog niet in de mix voorkomen, tussen de 9,5% en 12,3% van de totale opwekkingscapaciteit zullen bijdragen.

De Vietnamese regering streeft naar 6-17 GW aan offshore windenergie tussen 2030 en 2035. Hoewel er eerder een doel van 6 GW voor dit decennium was gesteld, is er nog geen offshore windenergie gebouwd.