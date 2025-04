De Aziatische markt voor vloeibaar aardgas (LNG) zag deze week een prijsdaling, wat leidde tot opportunistische aankopen door sommige Aziatische importeurs.

De lagere prijzen boden deze importeurs een aantrekkelijke mogelijkheid om LNG-ladingen tegen gunstigere kosten te bemachtigen, wat mogelijk op korte termijn tot een toename van de import zou leiden.

“De daling werd veroorzaakt door een zwakkere vraag in de downstream-sector, hoewel aanbodverstoringen in Australië en Brunei verdere prijsdalingen afremden,” zei Masanori Odaka, senior analist bij Rystad Energy.

Hoewel sommige Aziatische importeurs snel lagere prijzen vastlegden, bleven anderen voorzichtig te midden van de marktonzekerheid, mede aangewakkerd door hernieuwde zorgen over handelsspanningen en comfortabele voorraadniveaus.

Ondanks ongeplande uitval in Noorwegen daalden de Europese LNG-prijzen. De vraag naar aardgas in de VS bleef sterk, mede doordat Calcasieu Pass commerciële activiteiten opstartte, wat ook bijdroeg aan de daling van de LNG-prijzen.

De prijzen van de Dutch Title Transfer Facility (TTF) voor juni daalden met 2,4% tot $11,4 per MMBtu, terwijl de prijzen van Aziatische LNG-derivaten voor juni met 2% daalden ten opzichte van de week ervoor tot $11,4 per MMBtu op 15 april.

Azië

De afwikkelingsprijs voor Aziatisch LNG in mei bedroeg ongeveer $12,5 per MMBtu, aldus Rystad Energy. Dit vertegenwoordigt een daling van 8,7% ten opzichte van de prijzen in april 2025, maar een stijging van 29% vergeleken met mei 2024, merkte het bureau op.

Sommige importeurs, waaronder Korea Gas Corporation (Kogas), een Chinese importeur die niet verbonden is aan een nationale oliemaatschappij, en CPC Corporation, hebben ladingen voor mei-juni tegen of onder de $11 per MMBtu veiliggesteld.

De LNG-markt bruist van de activiteit vanuit verschillende Aziatische landen.

Het Zuid-Koreaanse Kogas is op zoek naar meer LNG-leveringen tussen juni 2025 en maart 2026.

Ondertussen heeft het Bengaalse RPGCL al LNG-ladingen veiliggesteld voor levering op 15-16 mei en 25-26 mei. Het Indiase GSPC was ook op de markt op zoek naar een LNG-lading voor levering tussen 10 en 31 mei, aldus Rystad.

De LNG-faciliteit in Brunei, een joint venture tussen de Bruneise overheid, Shell en Mitsubishi, ondervond op 11 april een leveringsonderbreking.

“De milde weersvoorspellingen in de overgangsmaanden zullen de gasconsumptie in Oost-Aziatische landen waarschijnlijk beperken voor de rest van april,” zei Odaka.

De dagprijzen voor elektriciteit in Japan voor 17 april zijn met ongeveer 40% gedaald ten opzichte van vorige week.

Dit valt samen met een aanzienlijke hoeveelheid gepland onderhoud in Japan voor alle brandstoftypen, waardoor de beschikbare capaciteit in april met 18% en in mei met 15% zal afnemen ten opzichte van maart 2025.

Source: Rystad Energy

Europa

De Europese LNG-prijzen daalden met 1,5% ten opzichte van de voorgaande week tot ongeveer $10,6 per MMBtu, met een korting van 80 tot 90 cent ten opzichte van de TTF-prijzen.

De Amerikaanse dollarindex daalde voor het eerst sinds juli 2023 onder de 100, wat wijst op een relatieve versterking van de euro en een mandje van andere valuta’s ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Odaka voegde eraan toe:

Dit kan leiden tot verschillende ontwikkelingen van de gasprijzen, zoals TTF, afhankelijk van of ze in USD of euro zijn uitgedrukt, en tot meer duidelijkheid over het Europese beleid ten aanzien van opslagdoelstellingen.

Europa zag een toename van 8,6% in de totale gasstromen, die op 14 april 329,4 miljoen kubieke meter bereikten.

Dit gebeurde ondanks ongeplande uitval bij Aasta Hansteen, Dvalin en Troll in Noorwegen, die de levering dreigden te verstoren. De ondergrondse opslagcapaciteit steeg ook met 2,2% tot 40,5 miljard kubieke meter, maar blijft 45% lager dan vorig jaar, merkte Rystad op.

“De meeste marktdeelnemers met LNG-volumes van Amerikaanse oorsprong sturen hun LNG-ladingen naar Europa, hoewel de volatiliteit op de markt en de veranderende spreiding tussen de regio’s ertoe kunnen leiden dat deze marktdeelnemers hun ladingen in plaats daarvan naar Azië omleiden,” zei Odaka.

Source: Rystad Energy

Verenigde Staten

Op 15 april daalden de benchmarkprijzen van Henry Hub met 3,8% ten opzichte van de voorgaande week tot $3,3 per MMBtu. Op het moment van schrijven bedroeg de prijs $3,255 per MMBtu, een stijging van 0,3%.

De toevoer van aardgas naar Amerikaanse LNG-terminals steeg met 6,6% en bereikte ongeveer 16,8 miljard kubieke voet per dag (Bcfd) tussen 8 en 14 april, zo blijkt uit gegevens van Rystad Energy.

De aanbodbeperkingen op de wereldwijde LNG-markt werden verder versoepeld door de start van de commerciële activiteiten van Venture Global bij Calcasieu Pass LNG in Louisiana, ondanks de eerdere verkoop van verschillende ladingen op de spotmarkt.

“In verschillende regio’s in de VS worden tot eind april bovengemiddelde temperaturen voorspeld, wat de gasprijs drukt, hoewel dit wordt gecompenseerd door de hoge aanvoer van feedgas naar de Amerikaanse LNG-terminals,” merkte Odaka op.