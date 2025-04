Staat de globalisering op een kruispunt? Nationalisme en protectionisme bedreigen het herstel van de handel.

Globalisering wordt al lang gezien als een onstuitbare golf in de wereld van de internationale handel en samenwerking, die overal ter wereld economische groei en culturele uitwisseling bevordert.

De afgelopen jaren zijn er echter verschillende obstakels opgedoken die de decennialange ontwikkeling dreigen te ondermijnen.

Volgens een rapport van Statista zijn de heropleving van het nationalisme en de protectionistische maatregelen enkele van de factoren die het wereldwijde handelslandschap veranderen, waardoor velen zich afvragen of we het hoogtepunt van de globalisering al voorbij zijn.

Een terminale achteruitgang: de impact van de pandemie

De ontwikkeling van de wereldhandel is allesbehalve lineair verlopen.

Na decennia van stabiele groei legde de financiële crisis van 2008 de gebreken in het systeem bloot.

De COVID-19-uitbraak vormde echter een keerpunt, waardoor de wereldhandel terugviel tot niveaus die sinds 2003 niet meer waren gezien.

De Wereldbank constateerde een aanzienlijke daling van de handels-BBP-ratio, wat de kwetsbaarheid benadrukt van wereldwijde toeleveringsketens die sterk afhankelijk zijn van internationale samenwerking.

Een kortstondige opleving?

Ondanks de deprimerende omstandigheden vertoonde de wereldhandel na de pandemie een opmerkelijk herstel.

Tegen 2022 was de handelsquote (handel/bbp) gestegen tot een verbazingwekkende 62,8%, wat wijst op herstel en een terugkeer naar het activiteitsniveau van vóór de pandemie.

Dit snelle herstel verliep echter niet zonder problemen. In 2023 daalde het percentage opnieuw tot 58,5 procent, wat wijst op potentiële volatiliteit in het wereldwijde handelsstelsel.

Hoewel sommige sectoren zich snel aanpasten aan de nieuwe regels, worstelden andere met aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en veranderende vraag.

Zowel bedrijven als overheden erkenden het belang van het beoordelen en herontwerpen van hun toeleveringsketens om de gevaren van wereldwijde afhankelijkheden te vermijden.

De planning voor dergelijke veranderingen is onbekend, aangezien bedrijven te maken hebben met complexe handelsomstandigheden en onzekere toekomstige regelgeving.

Nationalisme en protectionisme: opkomende bedreigingen

Nu de globalisering probeert weer voet aan de grond te krijgen, vormt de heropleving van het nationalisme aanzienlijke problemen.

De politiek in verschillende regio’s is geëvolueerd naar protectionisme, met de bedoeling om binnenlandse industrieën te prioriteren boven internationale handel.

In de Verenigde Staten heeft het voortzetten van handelsconflicten door de regering-Trump, waaronder het opleggen van nieuwe tarieven op diverse geïmporteerde goederen, het concept van vrije handel, dat in de voorgaande decennia aan populariteit had gewonnen, verder ondermijnd.

Deze protectionistische tactieken zijn niet beperkt tot de Verenigde Staten; landen over de hele wereld nemen soortgelijke standpunten in, veranderen tarieven en stellen regelgevende belemmeringen in die de handel belemmeren.

Deze golf van nationalisme belemmert niet alleen de economische interoperabiliteit, maar dreigt ook tot vergeldingsmaatregelen van handelspartners te leiden, waardoor een instabiele sfeer ontstaat die kan leiden tot marktfragmentatie op wereldwijde schaal.

De toekomst van de wereldhandel: onzekerheid troeft.

De toekomst van de globalisering is onzeker, nu nationalistische sentimenten toenemen en protectionistische maatregelen het handelsbeleid bepalen.

Hoewel het moeilijk is om de langetermijngevolgen van het huidige handelsbeleid van de Trump-administratie te voorspellen, waarschuwen veel experts dat de combinatie van nieuwe tarieven en veranderende politieke prioriteiten een blijvende impact kan hebben op de dynamiek van de wereldhandel.

De complexiteit van moderne toeleveringsketens vereist strategische planning en aanpassingsvermogen.

Nu bedrijven hun buitenlandse relaties heroverwegen, kan het verplaatsen van de productie dichter bij huis of het diversifiëren van leveranciers een populaire trend worden.

Deze herconfiguratie vereist echter tijd en kapitaal, wat de onvoorspelbaarheid op korte termijn vergroot.