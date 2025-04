LATAM cryptonieuws: Meli Dólar debuteert in Chili, en Bolivia stopt met zijn plan om brandstof met cryptocurrency te kopen.

Het crypto-ecosysteem in Latijns-Amerika is voortdurend in ontwikkeling en divers.

Deze week heeft het fintechbedrijf Mercado Pago de introductie van zijn cryptocurrency “Meli Dólar” in Chili aangekondigd, een stablecoin die de waarde van de Amerikaanse dollar moet volgen.

Bolivië kondigde daarentegen aan af te zien van plannen om brandstof met cryptocurrency te kopen, te midden van een energiecrisis.

Mercado Pago lanceert Meli Dólar in Chili

Volgens América Economía heeft de Mercado Pago-app nu een functie waarmee Chileense gebruikers cryptocurrencies rechtstreeks vanuit hun account kunnen gebruiken.

Gebruikers kunnen Chileense pesos in hun digitale accounts gebruiken om Meli Dólar te kopen, op te slaan en te verkopen.

Zoals eerder gemeld door Cointelegraph en Español, voegt Chili zich nu bij Brazilië en Mexico als de enige Latijns-Amerikaanse landen waar Mercado Pago actief is.

De oplossing is ontwikkeld in samenwerking met Ripio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in diensten op het gebied van cryptocurrency.

Matías Spagui, Senior Director van Mercado Pago, benadrukte het belang van deze lancering en merkte op: “De Amerikaanse dollar is wereldwijd een betrouwbare waardeopslag, een van de meest stabiele valuta’s en een eenvoudige manier om vermogen te behouden te midden van algemene onzekerheid.”

Bolivia schrapt plannen om brandstof met cryptocurrencies te kopen.

YPFB heeft haar toewijding aan het handhaven van een consistente brandstofvoorziening in het hele land opnieuw bevestigd.

Volgens het Boliviaanse persbureau Agencia Boliviana de Noticias verklaarde het staatsoliebedrijf op 15 april dat de aankoop van benzine, diesel en LPG zal worden gefinancierd uit eigen middelen en overdrachten van het ministerie van Economie en Financiën.

YPFB herhaalde dat het geen plannen heeft om crypto-activa voor deze transacties te gebruiken, en benadrukte dat de gehele bevoorradingsstrategie gebaseerd is op binnenlandse financiering en overheidssteun.

Ondanks dat YPFB het gebruik van cryptocurrency voor de import van benzine als back-upplan overwoog vanwege vertragingen bij het verkrijgen van kredietgoedkeuringen van de Plurinational Legislative Assembly, verklaarde het bedrijf dat het sinds maart zijn logistiek voor de levering van vloeibare brandstoffen had verbeterd.

Dit initiatief beoogt een constante aanvoer van benzine, diesel en LPG voor de Boliviaanse bevolking te garanderen, ondanks de huidige financiële problemen die de economie van het land treffen.

Coinbase sluit zich aan bij de Argentijnse fintech-kamer.

Coinbase is officieel lid geworden van de Argentijnse Fintech Kamer, in de hoop de banden met de lokale sector te versterken.

Deze laatste stap versterkt de positie van Coinbase in Argentinië en toont het engagement van het bedrijf om lokale fintech-ondernemingen te ondersteunen.

Matías Alberti, Country Manager van Coinbase in Argentinië, benadrukte het belang van deze samenwerking en merkte op dat deelname aan de Argentijnse Fintech Kamer ons in staat stelt om deel te nemen aan dialoog en samenwerkingsruimtes die essentieel zijn voor de groei van de sector.

Hij voegde eraan toe dat Coinbase zijn wereldwijde expertise wil delen en tegelijkertijd wil leren van lokaal talent om een ecosysteem te helpen creëren dat als strategisch wordt beschouwd voor de toekomst van de regio.

Mariano Biocca, directeur van de Argentijnse Fintech Kamer, prees de samenwerking met Coinbase en verklaarde dat hun internationale kennis de gemeenschap ten goede zal komen.