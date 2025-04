Paus Franciscus overlijdt op 88-jarige leeftijd.

Paus Franciscus, de Argentijnse jezuïet die de eerste rooms-katholieke pontifex uit Amerika werd, is overleden, zo maakte het Vaticaan maandag bekend.

Hij was 88 jaar oud.

Het nieuws werd bekendgemaakt in een videoboodschap van kardinaal Kevin Farrell.

“Liefste broeders en zusters, met diepe droefheid moet ik het overlijden van onze Heilige Vader Franciscus aankondigen,” zei Farrell, volgens een officiële vertaling.

“Om 7:35 uur vanmorgen is de bisschop van Rome, Franciscus, teruggekeerd naar het huis van de Vader. Zijn hele leven was gewijd aan de dienst van de Heer en Zijn Kerk. Hij leerde ons de waarden van het Evangelie te leven met trouw, moed en universele liefde, vooral ten gunste van de armsten en de gemarginaliseerden.”

“Met immense dankbaarheid voor zijn voorbeeld als een ware discipel van de Heer Jezus, bevelen wij de ziel van paus Franciscus aan de oneindige barmhartige liefde van de Drie-ene God,” voegde Farrell eraan toe.

Franciscus, geboren als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires op 17 december 1936, werd in 2013 na het aftreden van Benedictus XVI verkozen tot de 266e paus van de Rooms-Katholieke Kerk.

Benedictus werd gezien als een standvastige verdediger van de orthodoxe leer, meer op zijn gemak met boeken dan met menigten, terwijl Franciscus zich ontpopte als een paus die vaak glimlachte, nederigheid omarmde en een brede boodschap uitdroeg.

Zijn nadruk op armoede en menselijk lijden vond weerklank bij veel liberale niet-katholieken, en hij bestempelde klimaatverandering als een moreel vraagstuk dat dringend aandacht vereiste.

Hij wees de privileges die met zijn functie gepaard gingen af en koos voor het gastenverblijf van het Vaticaan in plaats van de weelderige pauselijke appartementen.

Hij was de eerste jezuïetische paus, de eerste uit het zuidelijk halfrond en de eerste pontifex van buiten Europa in bijna 1300 jaar, na paus Gregorius III van Syrië in 731.

Francis, de zoon van een Italiaanse immigrantenvader en een Italiaans-Argentijnse moeder, was de oudste van vijf kinderen.

Als jonge man werkte hij als conciërge en uitsmijter in een nachtclub voordat hij een opleiding tot chemisch technicus volgde.

Hij werd in 1969 tot jezuïetenpriester gewijd en was in 1973, op 36-jarige leeftijd, hoofd van de Sociëteit van Jezus in Argentinië en Uruguay – een functie die hij tot 1979 bekleedde.

Paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1992 tot bisschop, en zes jaar later werd Franciscus aartsbisschop van Buenos Aires. In 2001 werd hij tot kardinaal verheven.

Franciscus onderging in zijn jeugd een operatie waarbij een deel van een long werd verwijderd na een longziekte, hoewel het Vaticaan in 2013 verklaarde dat de aandoening zijn werk nooit had belemmerd.

In zijn latere jaren kampte de paus met aanhoudende gezondheidsproblemen, waaronder ademhalingsaandoeningen en diverse operaties.

In juli 2021 werd hij voor het eerst als paus opgenomen in het ziekenhuis, waar hij in het Gemelli-ziekenhuis in Rome een darmoperatie onderging vanwege diverticulaire stenose – een gebeurtenis die de kerk schokte, ondanks de verzekeringen van het Vaticaan dat de ingreep gepland was.

In maart 2023 werd hij opnieuw opgenomen met bronchitis, waarna hij tegen journalisten grapte dat hij “nog steeds in leven” was.

Iets meer dan twee maanden later onderging hij opnieuw een operatie om een hernia te herstellen.