Canada er allment respektert og beundret som en nasjon, og med god grunn. Det er et parlamentarisk demokrati der alle store partier fremmer og oppmuntrer til politisk og økonomisk stabilitet. Det “ekte nord sterke og frie” kan også skryte av prestisjetunge universiteter, stor naturskjønnhet, et offentlig finansiert helsevesen, kulturelt mangfold, to offisielle språk og et rykte for fredsbevaring og diplomati.

Disse faktorene har bidratt til Canadas globale rykte som en trygg havn for investorer, ettersom nasjonen er støttet av et stabilt finansielt system som fremmer innovasjon. Som et resultat har Canada fått sin status som et globalt økonomisk kraftsenter.

Canada er med andre ord mye mer enn lønnesirup og hockey. Men ikke bekymre deg, denne listen over kanadisk økonomisk statistikk nevner kort begge deler.

Mens Canadas økonomi har vært motstandsdyktig for det meste siden 2020, viser den noen bekymringsfulle tegn som gjenspeiler de i mange andre land. Spesielt er inflasjon og boligmarkedet bekymringsområder.

Nedenfor finner du mange kanadisk økonomiske statistikker som alle innbyggere er stolte av.

Canada fakta og statistikk – redaktørens valg

57,5% av Canadas befolkning har en høyere utdanning.

Canada er hjemmet til verdens tredje største oljereserver.

Toronto Stock Exchange er rangert som den 12. største i verden.

Den kanadiske dollaren er den 7. mest omsatte valutaen i verden.

Hockey er en industri på 11 milliarder dollar.

Canada økonomistatistikk og fakta for 2023

1. Canada rangerer som verdens åttende største økonomi

Canada er rangert som verdens åttende største økonomi basert på nominelle BNP-anslag på 2,24 billioner dollar (IMF) og 1,98 billioner dollar (Verdensbanken). Men justert for kjøpekraftsparitet, flytter Canada seg lavere i rangeringen til den femtende største økonomien.

2. Canadas utjevningsprogram vil se at 94,6 milliarder dollar overføres fra Ottawa direkte til provinsene

Som en del av Canadas utjevningsprogram vil den føderale regjeringen overføre 94,6 milliarder dollar til provinser og territorier i 2023-2024. Formålet med utjevningsprogrammet er å adressere skattemessige forskjeller mellom «har ikke»-provinsene og gi en ekstra kontantstrøm for å støtte økonomisk aktivitet og vekst.

3. Canada har den høyeste prosentandelen av befolkningen med høyere utdanning blant alle G7-land

Canada har den høyeste andelen personer i arbeidsfør alder med høyskole- eller universitetsgrad blant alle G7-land, med 57,5 %. Denne pedagogiske fordelen viste seg spesielt gunstig i løpet av de første dagene av pandemien, ettersom fjernarbeid ble normen og utdannede individer var bedre i stand til å takle de økonomiske utfordringene.

Her er et interessant faktum i kanadisk økonomi: utdannede arbeidere skrøt av høyere sysselsetting og inntekter i 2021 sammenlignet med 2016.

4. Tjenestesektoren utgjør omtrent 70 % av Canadas økonomi.

Canadas økonomi er først og fremst drevet av tjenestesektoren, som står for 70,5% av landets BNP. I tillegg gir denne sektoren rundt fire av fem jobber i Canada.

5. Canada har verdens tredje største oljereserver

Canada er hjemsted for omtrent 9,7 % av verdens totale oljereserver, som utgjør rundt 168 milliarder fat olje. Dette gjør Canada til verdens tredje største oljerike land, etter Saudi-Arabia (med 297 milliarder fat) og Venezuela (med 303 milliarder fat).

6. 75 % av all eksport går til USA

Totale varer eksportert fra Canada økte med 22,1 % fra 2020-nivåer til å nå 777,1 milliarder dollar, hvorav 75 % var bestemt til USA. Naturligvis har Canada fordel av å dele verdens lengste ubeskyttede grense med verdens største økonomi.

7. Toronto Stock Exchange (TSX) er den 12. største børsen i verden etter markedsverdi

Fra 16. februar 2023 hadde Toronto Stock Exchange (TSX) en total markedsverdi på omtrent 3,4 billioner C$ (2,76 billioner dollar), noe som gjør den til den 12. største børsen i verden. TSXs rangering er ikke langt unna å nå en topp-10-posisjon som for tiden holdes av den saudiske børsen (Tadawul) med en markedsverdi på 2,86 billioner dollar.

8. TSX-indeksen presterte omtrent på linje med Dow i 2022

I 2022 opplevde S&P/TSX Composite Index en nedgang på 8,5 %, som kan sammenlignes med tapet på 8,88 % i Dow Jones-indeksen. TSXs ytelse var imidlertid betydelig bedre enn tapet på 19,4 % i S&P 500-indeksen og nedgangen på 33 % observert i Nasdaq-indeksen.

9. Den kanadiske dollaren falt for første gang siden 2018

Den kanadiske dollaren (CAD/USD), kjent som loonie, opplevde en verdinedgang på 6,8 % mot den amerikanske dollaren i 2022, og handles for tiden til rundt 0,74 dollar. Dette markerer den første årlige nedgangen siden 2018. Denne nedgangen kom imidlertid kanadiere som investerte i amerikanske eiendeler til gode.

10. Den kanadiske dollaren er den 7. mest omsatte valutaen i verden

Den kanadiske dollaren rangerer som den syvende mest omsatte valutaen i verden. Fra april 2022 utgjorde den kanadiske dollaren 6,2 % av det totale volumet, som er opp fra 5,0 % i april 2019.

11. Canadas sentralbank økte renten med 1700 % i 2022

Canadas sentralbank, Bank of Canada, gjennomførte syv renteøkninger i 2022, noe som fikk styringsrenten til å stige fra 0,25 % i mars 2022 til 4,5 % i januar 2023. Dette markerer det mest aggressive året med økninger i historien. Du kan lese ytterligere Invezz-dekning om Canadas sentralbankrenteøkninger ved å klikke på denne lenken.

12. Canadas inflasjon rangert blant de verste av alle utviklede land

Når man ekskluderer Russland, Brasil, Argentina og Tyrkia, rangerte Canadas inflasjonsrate blant de høyeste i G20-gruppen av utviklede og fremvoksende økonomier i 2022. Faktisk toppet Canadas inflasjon på 8,1 % i sommermånedene, noe som gjør den til den tredje høyeste inflasjonen. inflasjonsraten i G20. Landets inflasjonsrate endte i 2022 på 6,8 %, som er den høyeste den har vært på 40 år.

13. Canadas økonomi er rangert som den 14. frieste i verden.

Canada er rangert som den 14. frieste økonomien i verden, ifølge Fraser Institutes Economic Freedom of the World-rapport. Indeksen tar blant annet hensyn til faktorer som størrelsen på staten, frihet til å handle internasjonalt og reguleringer.

14. Canada er medlem av G7, G20 og OECD.

Canada er medlem av gruppen av syv (G7) industrialiserte nasjoner, gruppen av tjue (G20) store økonomier, og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). En plass ved bordet betyr at Canada har en plattform for å gå inn for sine egne økonomiske interesser og prioriteringer, som frihandel og miljømessig bærekraft

15. Canada har signert 15 frihandelsavtaler

Canada har signert 15 frihandelsavtaler med 51 land, hvorav den mest bemerkelsesverdige er Canada-United States-Mexico-avtalen (CUSMA), som erstattet den nordamerikanske frihandelsavtalen (NAFTA). Disse frihandelsavtalene dekker til sammen 1,5 milliarder forbrukere.

16. Canada opplevde seks resesjoner siden slutten av andre verdenskrig

Canada er et globalt økonomisk kraftsenter, men det er ikke immunt mot nedgangstider. Canada har opplevd seks resesjoner i nyere historie. Disse inkluderer 1957-resesjonen, 1981-1982-resesjonen, 1990-1991-resesjonen, 2001-resesjonen, den store resesjonen i 2008-2009 og COVID-19-resesjonen i 2020.

17. Canada har 4,4 millioner bedrifter

I følge Statistics Canada var Canada hjemsted for 1 336 336 arbeidsgiverbedrifter og 3 021 567 ikke-arbeidsgiverbedrifter som hver genererte inntekter på minst $30 000 ved slutten av 2022.

18. Canadas undergrunnsøkonomi er anslått til 2,7 % av total BNP

I 2021 ble den underjordiske økonomien i Canada verdsatt til 68,5 milliarder dollar, som representerer omtrent 2,7% av landets BNP. Hoveddriveren for denne veksten var en økning på 18 % i underjordisk økonomisk aktivitet knyttet til investeringer i boligstrukturer.

19. Gjennomsnittlig timelønn i Canada steg 4 % i 2022

I 2022 økte gjennomsnittlig timelønn i Canada med 4 % fra $30,67 til $31,96. Verktøysektoren hadde den høyeste gjennomsnittlige timelønnssatsen på $47,86, mens overnattings- og matsektoren hadde den laveste på $18,50 per time.

20. 15% av kanadiere tjener mer enn $100 000 årlig

Den gjennomsnittlige husholdningsinntekten i Canada er litt over $75 000 per år, med 15% av befolkningen som tjener mer enn $100 000 årlig. For å bli vurdert i topp 1% av alle inntekter, må en arbeider tjene minst $512 000 per år.

21. Gjennomsnittlig boligkostnad falt med 18 % i januar 2023

Fra januar 2023 hadde den gjennomsnittlige boligprisen i Canada falt 18% år-over-år til $612.204. Eiendomstransaksjoner gikk også ned med 58 % fra år til år til bare 20 931, noe som resulterte i at boligsalget nådde et nytt lavpunkt i 14 år for å starte året.

22. Overkommelige boliger i Canada har nådd sitt laveste punkt siden 1980-tallet

I følge National Bank of Canada krever et typisk hjem i Canada 67,3 % av en arbeiders lønn for å betjene gjelden. Invezzs grove beregning som inkluderer kommunale avgifter, strøm og andre kostnader maler en mer angående boligmarkedsstatistikk.

23. Canada står for nesten 75 % av verdens produksjon av lønnesirup

Ingen artikkel om kanadisk statistikk er komplett med en obligatorisk omtale av den dyrebare skatten: lønnesirup. Canada er verdens største produsent av lønnesirup, og står for rundt 71 % av den globale produksjonen. I 2020 produserte kanadiske lønnesirupprodusenter rekordhøye 13,2 millioner gallons (49,7 millioner liter) sirup. Morsomt faktum: rundt 3000 tonn lønnesirup verdt rundt 19 millioner dollar ble stjålet i 2011 og 2012 som en del av det største ranet i kanadisk historie.

24. Hockey er en industri på 11 milliarder dollar

Hva er mer kanadisk enn lønnesirup? Hockey. I følge en studie fra 2015 er hockey en industri på 11 milliarder dollar som spiller en viktig rolle i små samfunn. Studien viser at mer enn 1 milliard dollar i turismeinntekter går inn i byer og tettsteder med en befolkning på mindre enn 100 000.

Konklusjon

Til tross for noen utfordringer de siste årene, har den kanadiske økonomien vist motstandskraft og fortsetter å vokse. Regjeringens innsats for å fremme innovasjon, investeringer og handel har bidratt til denne veksten, så vel som landets høyt kvalifiserte arbeidsstyrke og mangfoldige bransjer.

Når vi beveger oss fremover, vil det være interessant å se hvordan den kanadiske økonomien fortsetter å utvikle seg og tilpasse seg endrede globale omstendigheter. Likevel, med et sterkt fundament og en forpliktelse til bærekraftig vekst, er Canada godt posisjonert til å møte de utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.

Hvis du fant noen av statistikkene ovenfor nyttig og ønsker å sitere dem i arbeidet ditt, vennligst krediter Invezz.com som kilden