Floki Inu (FLOKI/USD) og Gala Games (GALA/USD) er for tiden de mest populære myntene i GameFi-økosystemet, med deres opprinnelige tokens som har gjort imponerende bevegelser de siste 24 timene.

Denne prisprediksjonen for MCADE, og sammenligningen med GALA og FLOKI, fremhever forskjellene i prisutsikter og hvorfor Metacade kan tilby en større mulighet.

Floki Inu og GALA er i trend, men hvorfor kan Metacade være den beste mynten?

Mens disse tokenene knyttet til økosystemer som spiller for å tjene penger gir de siste nyhetene og motstandskraften i NFT-ene og metaverse-sektorene for en bullish flip, får Metacade (MCADE) i økende grad oppmerksomheten til investorer som en større investering.

Metacade er en P2E-plattform som for øyeblikket ser på å avslutte forhåndssalget, men som allerede teller som et av de mest spennende play-to-earn-prosjektene i GameFi, med ekspertobservatører som antyder at den kan nå eller til og med overgå nivåer som Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland og ImmutableX treffer i 2021. Utsiktene antyder at MCADE-prisen kan være 100x mynt, hvis vi sammenligner med Floki Inus 51 000 % og GALAs 28 000 % hopp fra sine laveste tider til nåværende priser.

Vil Metacade nå $1?

Metacade er på trinn 5 av token-salget, med mer enn $9,2 millioner samlet inn ettersom veikartet beveger seg mot notering på store kryptovalutabørser. Som Invezz nylig fremhevet, er hvert forhåndssalgsstadium utsolgt og bare 11,9 % av tokens gjenstår, med prisen på MCADE som går fra $0,008 til $0,017 i dag.

Den neste fasen av forhåndssalget vil se prisen øke til $0,0185, men med så høy interesse for prosjektet, er det sannsynlig at tokens verdi vil eksplodere med den kommende tilgjengeligheten i annenhåndsmarkedet. Hvis investorer henter MCADE som de gjorde tokens som AXS, MANA og SAND og IMX i det siste oksemarkedet, kan vi se Metacade-prisen skyte i været til $0,5 og deretter $1 i 2023 eller 2024.

Hva er Metacade?

Metacade er det fremste Web3-samfunnshuben. Plattformen tilbyr spillere en blokkjedebasert arkade hvor de ikke bare kan få tilgang til det beste av P2E-spill, men også koble til og vokse etter hvert som de tjener krypto når de opplever det beste fra Web3 og GameFi. Som et økosystem tilbyr Metacade mye mer til samfunnet sitt, en grunn til at det er utpekt som potensielt å spise inn i den aktive brukerbasen til eksisterende prosjekter som The Sandbox, Floki’s Valhalla og GALA.

Det opprinnelige tokenet i Metacade-økosystemet er MCADE, med innehavere som får stemmerett. ERC-20-tokenet er satt til å være tilgjengelig på både CEX- og DEX-plattformer. Den brukes til belønninger i Metacade-konkurranser så vel som fra staking. Hvis du er interessert, kan du bli med på Metacade Presale her.

Metacade-prisprediksjon: MCADE vil overgå ettersom GameFi overstråler TradFi

Prisutsiktene for MCADE er positive gitt den generelle interessen for spilltokens når NFT-er og metaverse-sektorene vokser.

En fersk rapport antyder at GameFi fortsatt er en av de mest lønnsomme investeringene i kryptosektoren for tidlige brukere. Analytikere ved blokkjededatafirmaet Messari sier at GameFi-tokens så langt har utkonkurrert eiendeler i tradisjonell finans i 2023, med en gjennomsnittlig årlig avkastning på over 8 130 % i februar. Faktisk viser analysen at S&P 500 hadde 25 % i avkastning fra februar 2023, mens Bitcoin postet rundt +38 % i samme periode.

Gitt forventningen om at GameFi-tokens skal fortsette å overgå den bredere industrien i 2023, vil MCADE-prisen uten tvil stige i forhold til forhåndssalgsverdien. For mer informasjon eller for å investere i forhåndssalget kan du besøke nettsiden deres her.

Fra et grunnleggende perspektiv er uten tvil Metacade det mest omtalte GameFi-prosjektet for øyeblikket, som illustrert av quickfire-salget av over 781 millioner MCADE-tokens på bare noen få uker. Som angitt på prosjektets nettside er det for øyeblikket mindre enn 73 millioner tokens igjen, med P2E-plattformen som tiltrekker seg alle typer investorer.

En oppgang til $0,1 i løpet av de neste månedene er mulig, med hovedmålet på mellomlang sikt for okser er $1.

FLOKI-pris: Vil Floki Inu gå opp eller ned?

Som antydet ovenfor, peker prognosen for GameFi i 2023 på fortsatt utkonkurranse for sektoren midt i større bruk av kryptovalutaer og blokkjedeteknologi i spillsektoren. Ingen kan med sikkerhet forutsi hvordan prisene beveger seg i fremtiden, men gitt utsiktene ovenfor, vil Flokis pris sannsynligvis speile toppmynter i økosystemet for å nå nye høyder i 2023.

Floki-teamet har overvåket en enorm vekst for det meme-inspirerte kryptoprosjektet, med partnerskap og oppføringer på store børser som hjelper til med pristrekk. Som sådan, mens en bredere markedsnedside kan presse FLOKI-prisen lavere, kan et potensielt okseløp for krypto bidra til å utløse momentum oppover og se en ny all-time high.

GALA-pris: Vil GALA gå opp eller ned?

GALA-prisutsiktene det siste året har stort sett vært på nedadgående trend, med token ned 82% siden mars 2022. I løpet av de siste 30 dagene har GALA/USD sunket nesten 33% for å handle rundt $0,037 i henhold til data fra CoinGecko.

Men som med andre prosjekter, er GALA også ute etter å utnytte den generelle adopsjonen av GameFi med en strategi som inkluderer store partnerskap og oppkjøp. Den Ethereum-baserte blockchain-spillplattformens nyttetoken er derfor et røverkjøp for øyeblikket med tanke på potensialet.

Med mindre det er en katastrofal bransjesvikt, kan GALA bare gå opp fra der den er. Hovedmålet bør være det høyeste rekordet på $0,82 nådd 26. november 2021.