GameFi-området er vitne til en eksplosiv vekst ettersom kryptomarkedet finner veien ut av den lange kryptovinteren som startet i 2022. GameFi-prosjekter inkludert GameFi-nykommeren Metacade (MCADE) har hatt økt trekkraft siden starten av året.

GameFi (et skjæringspunkt mellom spill og finans) har revolusjonert spillindustrien gjennom forbedret brukeropplevelse, integrerte økonomiske belønninger og samleobjekter. På bare noen få år har sektoren vokst til et marked for flere milliarder dollar. Markedsstørrelsen er spådd å nå $38 milliarder innen 2028 ettersom spillutviklere, investorer og millioner om ikke milliarder av spillere konkurrerer om en plass ved inntektsdelingsbordet.

Er nye GameFi-prosjekter som Metacade gode investeringsmuligheter?

Det fine med GameFi-prosjekter er at det alltid er et klart marked. Millioner av spillere foretrekker Web3-spill sammenlignet med Web2-spill som fokuserer mer på å belønne utviklere og investorer på bekostning av spillere som utgjør hoveddelen av spilløkosystemet.

Nye prosjekter som Metacade begynte å fange investorenes oppmerksomhet da det lanserte MCADE-token-forhåndssalget som samlet inn $5 millioner på ti uker.

Fem forhåndssalgsrunder av de totalt syv rundene er allerede utsolgt og samlet inn 9,3 millioner dollar. Dette gir investorer kun to runder igjen før forhåndssalget stenger og det ettertraktede MCADE-tokenet endelig listes på offentlige børser, inkludert Bitmart og Uniswap. Hvis du er interessert, kan du bli med på Metacade Presale her.

Hva er Metacade og hva brukes MCADE til?

Metacade er et arcade GameFi-prosjekt som lar spillere være sammen, spille eksklusive blokkjedebaserte play-to-earn-spill (P2E) og dele spillkunnskap mens de genererer inntekter og bygger karrierer i Web3. Prosjektet har fortsatt å se fenomenalt opptak av MCADE-tokenet gjennom det pågående forhåndssalget som har samlet inn mer enn $9,3 millioner.

Prosjektet har som mål å bli en fullverdig DAO fra og med 2024 for å gi samfunnet full kontroll over prosjektets styring ved å bruke MCADE-tokenet, det opprinnelige tokenet for Metacade.

MCADE-tokenet er drivstoffet for Metacade-økosystemet, og det brukes i alle transaksjoner på plattformen, inkludert belønninger. Spillere vil bli belønnet ved å bruke MCADE-tokens for å overvinne utfordringer, fullføre oppgaver, kjempe mot det i PvP-økter, dele kunnskap med andre spillere, skrive spillanmeldelser og delta i arrangementer.

Hvor langt vil MCADE-prisen gå?

MCADE token-prisen har økt eksponentielt siden starten av forhåndssalget, og det er anslått å bevege seg høyere hvis forhåndssalget lukkes vellykket og oversettes til en notering på store kryptovalutabørser. I forrige forhåndssalgsrunde presset etterspørselen etter MCADE token-salgsgrensen til en pris på $0,0155, og den nåværende sjette runden har prisen begrenset til $0,017.

Tokenprisen forventes å stige til $0,020 i den siste forhåndssalgsrunden. Når det er sagt, har tidlige investorer en bedre langsiktig gevinst hvis de investerer i Metacades spede begynnelse.

Er Metacade verdt å kjøpe?

Vel, det er opp til deg som investor siden du som investor må vurdere mange faktorer før du foretar en investering, spesielt porteføljeallokering og diversifisering.

Foruten de mange GameFi og metaverse-fordelene som Metacade tilbyr, tiltrekkes investorer til Metacade på grunn av Metagrants-initiativet, en finansieringskilde for spillutviklere som ønsker å bygge prosjektene sine på plattformen.

I Metagrants vil utviklere sende inn spillforslag, fellesskapet vil stemme over forslagene og de mest populære forslagene vil gå til finansieringsrunden der investorer får en sjanse til å tjene penger. Selv om dette gjør Metacade til en go-to-plattform for spillutviklere, øker også antall prosjekter som investorer kan investere i.

Metacades omfattende plan for å endre ansiktet til den metaverse spillindustrien som skissert i whitepaperen og verdien av MCADE-tokenet gjør Metacade til et godt investeringsvalg. Metacade fikk også godkjenning fra det ledende blockchain-revisjonsfirmaet Certik og plasserte det blant andre Certik-godkjente prosjekter, noe som betyr at det er gjennomsiktig, et sterkt salgsargument som er etterspurt etter flere store krypto-utblåsninger.