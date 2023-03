Hvis du er en investor og ønsker å ha det gøy mens du drar nytte av fordelene med spill for å tjene penger, er Metacade (MCADE) et prosjekt du sannsynligvis vil se fremhevet bredt i bransjen.

Hva Metacade er og hvorfor det kan være en flott investeringsmulighet, spesielt for tidlige investorer, er den store Q her.

Som du vil finne ut gjennom denne artikkelen og fra andre gode kilder, kommer en del av svaret på spørsmålet ovenfor fra MCADE-token-forsalget. Ganske riktig, industrien surrer om Metacade, med investorinteresse for dette prosjektet som indikerer lignende overflod som det markedet så under den eksplosive GameFi-bølgen som brakte oss blant annet Axie Infinity, Decentraland og The Sandbox.

Les videre for mer om hvorfor Metacade kan være kryptospillprosjektet å investere i i 2023.

Hva gjør Metacade til en stor investeringsmulighet?

Spillsektoren anslås å vokse til over 200 milliarder dollar i 2023, med GameFi-økosystemet satt til å være vitne til en gjenoppblomstring etter den bredere kryptopausen. Per mars 2023 er markedsverdien for alle ledende kryptospill, inkludert ApeCoin, Decentraland og Axie Infinity, rundt 10 milliarder dollar – ned fra rundt 60 milliarder dollar i slutten av 2022.

I følge ny forskning på potensialet for blockchain-spilllandskapet, kan tilbakevending til lønnsomhet for investorer presse sektoren til nye høyder i 2023 og 2024.

Totalt sett gir bjørnemarkedet en stor mulighet for investorer. Men spesifikt for Metacade er dens innovative tilnærming til spill for å tjene penger. Prosjektets fokus på fellesskapet med banebrytende funksjoner og en altomfattende pakke for moro og belønning kan vippe interessen fra mange andre NFT-prosjekter i P2E-økosystemet, og dra nytte av verdien av MCADE.

Kan Metacade nå $1 i 2025?

For å se potensialet for MCADE, er Metacade-forhåndssalget et godt utgangspunkt.

En titt på tokensalgshistorien her viser massiv etterspørsel, med investorer som drar fordel av de lave prisene for en mulighet for høyere avkastning. 1 MCADE selges for $0,008, men selges for øyeblikket for $0,017 USDT og neste fase av forhåndssalget vil se den stige til $0,0185.

Som med de fleste investeringer, kan nyttesymbolets verdi se momentum på slutten av forhåndssalget, og en vedvarende oppgang til det psykologisk viktige $1-nivået innen 2025 er ikke et langt utfall.

Med markedsbunnen sannsynlig i og eiendeler som forventes å rally i en ny oksesyklus, er spådommer at MCADE-prisen vil gå opp. Men som nevnt vil katalysatorer for denne veksten ikke bare være Metacades grunnleggende styrke, men også rundt rådende markedsforhold.

Hva er Metacade?

Metacade er verdens første virkelig fellesskapsdrevne arkade. Den Ethereum-drevne blockchain-spillplattformen er satt til å revolusjonere P2E-landskapet, og tilbyr en helt ny Web3-opplevelse til spillere og investorer.

Metacade-hvitboken skisserer den ultimate Web3-plattformen der brukere kan spille, tjene, bygge og koble til.

For øyeblikket er MCADE i forhåndssalg, og en del av veikartet ser for seg lanseringen av en desentralisert autonom organisasjon (DAO) i 2024. Styringskontroll vil være hos MCADE-innehavere og brukere vil tjene belønninger ikke bare fra å spille spill, men også delta i den generelle veksten av plattformen via stemmegivning.

Hvis du vil lære mer om forhåndssalget, klikk på denne lenken.

Hva gjør Metacade unik?

Metacade tilbyr ikke bare et spill, men en plattform for alle typer arkadespill og spillere, med integrering av nøkkelinntektssystemet. Det er også P2E-turneringer og konkurranser der spillere kan tjene MCADE.

Men mens brukere kan få tilgang til disse klassiske spillinntektsmulighetene, går plattformen lenger for å tilby flere nye måter å generere inntekter på. Man kan velge å satse sine MCADE-tokens, få betalt for å delta i beta-testscenarier eller ved å få tilgang til jobbtavler.

Ved å fokusere på å bygge et fellesskapshub for P2E arkadespill, tilbyr Metacade noe unikt for sitt økosystem som de fleste konkurrenter ikke har – en sirkulær økonomisk modell. Dette betyr i bunn og grunn at det økonomiske insentivet ikke dreier seg om det lineære eller singulære punktet som er det opprinnelige tokenet. En modell som Metacades organiske vekst av økosystemet driver de generelle økonomiske utsiktene for å tilby bærekraftige langsiktige muligheter.

Metacade-veikartet ser for seg denne typen plattformer der alt, fra in-game token, spillopplevelse og fellesskapsrettigheter til sosial interaksjon legger sammen for å tilby en komplett Web3-opplevelse.

Er Metacade verdt å kjøpe?

Metacade sier at de bygger den største GameFi-plattformen, med en unik tilnærming til spilltokenomikk og slikt. Interessen for dette P2E-økosystemet kan sammenlignes godt med, eller kan overgå det som ble sett under lanseringen av tidligere generasjoner av blockchain-spillprosjekter som Axie Infinity. MCADE-forhåndssalget, som har gått inn i fase seks og blir raskt utsolgt, gir investorer en sjanse til å være tidlige investorer.

Som nevnt, mens spådommer for MCADE kan være avhengig av andre eksterne/markedsfaktorer, antyder langsiktige utsikter at Metacade kan være verdt å kjøpe i dag – spesielt med så lave priser som de er under forhåndssalget.

De positive utsiktene for MCADE er også hjulpet av Metacades veikart, som du kan se på her. Bortsett fra å samarbeide med ledende P2E-spillere for å utvide plattformen, ser teamet bak prosjektet for seg et bærekraftig økosystem som støtter annonseinntekter, en startrampe, spill for å spille arkade og testing av spill. Plattformen er satt til å lansere funksjonene Play2Earn, Create2Earn og Work2Earn samt DAO Governance innen Q4, 2024.

For å bli med i forhåndssalget, besøk Metacade- nettstedet.