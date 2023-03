Metacade (MCADE), et sosialt knutepunkt for å tjene penger, bremser ikke opp. GameFi-arkaden samlet inn imponerende 9,3 millioner dollar for de fem første stadiene av forhåndssalget.

Fra bare $0,008, har MCADEs pris steget til $0,017 i det nåværende sjette forhåndssalgsstadiet. I det siste forhåndssalgsstadiet forventes prisen til $0,020, noe som forbereder den for notering på store børser. Ønsker du å være med på forhåndssalget kan du gjøre det her.

Vil Metacade nå $1 innen 2024?

Det er vanskelig å forutsi den sannsynlige prisen på MCADE innen starten av 2024. Men med den økende etterspørselen etter token, er en pris på $1 oppnåelig, selv om dette kan være overambisiøst.

Allerede forventes tokens pris å avslutte forhåndssalget på $0,020. Når tokenet treffer store børser, vil MCADE-prisen i teorien bevege seg høyere som standard ved eksponering mot en mye høyere investorbase.

Så hva skal til for å nå $1? Regnestykket bak et slikt trekk innebærer at MCADE-prisen må skyte med 4 900 %. Er dette realistisk? Kanskje det beste spørsmålet å stille er hva som kan forventes basert på lignende tokens som tiltrakk seg følgere under forhåndssalgsprosessen og bygget momentum over tid.

Vi har sett fra andre vellykkede forhåndssalgssymboler i markedet, prosentvis avkastning på 1000% – 2000%. Som sådan er en MCADE-pris på $0,50 innen utgangen av 2023 en mer realistisk mulighet med potensial til å nå $1 i løpet av de kommende årene.

Metacade er uforlignelig med de fleste plattformer og genererer allerede enestående etterspørsel. Prosjektet er laget fra en betryggende whitepaper. Whitepaperen forklarer for eksempel inntektsgenereringsstrategiene for Metacade-fellesskapet og investorer. Det er også et klart veikart for hvordan prosjektet vil bli virkelighet, slik at investorer kan følge med.

Følgelig har prosjektet tiltrukket seg ros fra bransjeeksperter og spekulanter, noe som har gjort det mulig for teamet å gjennomføre et vellykket forhåndssalg så langt. Investorer blir behandlet med et utall av inntjeningsmuligheter og belønninger, noe som gjør det til en av de mest etterspurte GameFi-plattformene noensinne.

Hva er Metacade, og hvordan fungerer det?

Metacade er en forstyrrende Play-to-Earn (P2E)-plattform som gjør det mulig for brukere å spille arkadespill og få belønninger. Belønningene gis i form av krypto-tokens som spillerne kan ta ut eller bruke på plattformen.

Metacade fungerer på samme måte som andre P2E-plattformer. Som spiller samler du kryptotokenbelønninger for å lykkes i spill og konkurranser. For Metacade er MCADE det opprinnelige tokenet som driver økosystemet.

Metacade har imidlertid andre spennende måter for spillere å tjene belønninger på, inkludert Create2Earn, Compete2Earn og Work2Earn. Medlemmer av Metacade-fellesskapet kan også satse på det opprinnelige tokenet og delta i vanlige pristrekninger for å øke inntektene sine.

Metacade-prisprediksjon

Vi har utvilsomt ikke sett det beste av GameFi, ettersom den sterke veksten i 2021 umiddelbart ble møtt med det langvarige bjørnemarkedet i 2022 og tidlig i 2023. I 2023 viser markedet entusiasme igjen, og det forventes at GameFi vil dominere, med plattformer som Metacade ledende.

Til tross for at markedet opplever uro, er utsiktene positive for GameFi-markedet. En potensiell utvinning i krypto i 2023 forventes å øke GameFi og låse opp en anslått årlig vekstrate på 20,4 % i løpet av de neste seks årene. Totalt sett er industrien anslått å klatre til en verdi på 2,8 milliarder dollar innen 2028.

Prosjekter som vinner i GameFi-sektoren forventes imidlertid å være de som tilbyr kvalitet fremfor kvantitet. MCADE tilbyr begge deler, en grunn for investorer til å være spente på fremtiden.

Fra et grunnleggende perspektiv har MCADE et utrolig tilbud i markedet. Bortsett fra plattformens enorme inntekter, trekkes investorer til investorfokuserte prosjekter. Slik er tilfellet med Megagrants-initiativet, som vil være en finansieringskilde for spillutviklere som bygger prosjekter på plattformen.

Ut fra ovenstående kan MCADE stige til og over $1, selv om dette sannsynligvis er på lengre sikt. En kortsiktig til mellomlang sikt prisprediksjon på minst 10x er mer realistisk når tokenet går inn i store børser. Så langt har tidlige investorer hentet over 100 % gevinst gjennom forhåndssalgsprosessen, noe som gjør en 10x avkastning veldig realistisk i løpet av noen måneder fremover.

Bør jeg investere i MCADE-token nå?

Med dagens pris på $0,017 er det attraktivt å kjøpe MCADE. Tokenet forventes å returnere med rundt 17,6 % når forhåndssalgsstadiet avsluttes.

Fra historien når populære tokens nye høyder når de er notert på børser. Som et resultat kan dette være riktig tidspunkt å investere i MCADE før prisen skyter i været. Men bortsett fra den potensielle avkastningen fra spekulasjoner, har MCADE en reell innovativ brukssak som gjør den til en investering for livet.