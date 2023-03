Siden ChatGPT debuterte mot slutten av 2022, har globale teknologigiganter investert tungt i kunstig intelligens (AI). I tillegg har mange AI-baserte kryptoprosjekter dukket opp, og kryptovalutaer tilknyttet AI har også sett utrolige prisstigninger.

Blant teknologigigantene som har investert i AI er Microsoft (NASDAQ:MSFT) som har lovet milliarder av dollar til OpenAI-prosjektet. Google har også kommet sterkt inn og har i dag begynt å la noen virksomheter og utviklere få tilgang til ChatGPT-lignende generativ AI som testere. Testerne vil få lov til å implementere generativ AI i sine applikasjoner og plattformer.

Googles generative AI gir en sjanse for prosjekter som AltSignals

Selv om kunngjøringen fra Google er et pluss for utviklere og bedrifter, vil den også gi impulser til AI-baserte kryptoprosjekter.

Debuten til ChatGPT førte til et veldig sterkt bullish rally blant AI-baserte kryptovalutaer, som siden har vært en attraksjon blant kryptoinvestorer ettersom AI-diskusjonen fortsetter å ta fart globalt. Når det er sagt, vil nye prosjekter som AltSignals’ ActualizeAI høste stort fra den økende interessen for AI-tjenester som den som tilbys av Google ChatGPT-lignende generative AI.

Hva er ActualizeAI?

ActualizeAI er en AI-stakk utviklet av AltSignals, en finansiell tjenesteleverandør som for tiden tilbyr handelssignaler for krypto, Binance-futures, Forex, CFD og det tradisjonelle aksjemarkedet.

I følge AltSignals Whitepaper vil AI-stakken utnytte maskinlæring, prediktiv modellering og naturlig prosessering (NLP) for å sikre at de oppgitte signalene er nøyaktige.

Prosjektet er i det første av sine fire utviklingstrinn der det gjennomfører et forhåndssalg av ASI-tokenet, tokenet som vil bli brukt som det opprinnelige tokenet til ActualizeAI. ASI-tokenet vil tillate innehavere å få medlemskap i AltSignals AI Ecosystem (ActualizeAI).

Forhåndssalgsstadiet er videre delt inn i fem stadier: Beta-salg, trinn 1, trinn 2, trinn 3, trinn 3 og trinn 4. For øyeblikket er prosjektet på betasalgsstadiet og 30,94 % av de 40 millioner tokenene er utpekt for denne scenen er allerede utsolgt. 58 % (290 millioner) av den faste forsyningen på 500 millioner ASI-tokens vil bli gjort tilgjengelig for de fem forhåndssalgsstadiene.

ASI-tokens kan kjøpes med ETH eller USDT og du kan delta i forhåndssalget her.

ASI-tokenet koster for øyeblikket $0,012.

ASI token klar for god avkastning

I følge AltSignals’ whitepaper forventes prisen på ASI-tokenet å nå $0,02274 på det tidspunktet forhåndssalget kommer til sluttfasen. Hvis alt går som planlagt, vil tokenet ha blitt verdsatt med ca. 89,5 % siden starten av forhåndssalget.

Eksperter og analytikere forventer at ASI-tokenet vil fortsette med den nåværende AI-hypen og muligens nå $0,1 når tokenet er notert på Uniswap blant andre kryptobørser i andre kvartal 2023 i henhold til prosjektets whitepaper.

Noteringen på børser forventes også å ytterligere katapultere tokenet ytterligere, muligens til rundt $1 innen Q3. Det er også verdt å merke seg at AltSignals allerede har en etablert tilstedeværelse i markedet med imponerende tall inkludert over “$2,2 millioner i inntekter, 1500 signaler sendt med en gjennomsnittlig nøyaktighet på 64%, og et voksende fellesskap på over 1400 VIP-medlemmer,” som er litt av et salgsargument for det nye tokenet.

AiltSignals planlegger også å introdusere en token-brenningsmekanisme eller en tilbakekjøpsstrategi når ASI-tokenet er live og i sirkulasjon. Hvis AI-baserte tokens skal opprettholde gjeldende momentum på det tidspunktet AltSignals utfører brenningene, forventes brenning/tilbakekjøpsprogrammet å presse ASI-tokenprisen enda høyere.