Det eskalerte raskt.

Silicon Valley Bank (Nasdaq:SIVB) er ikke lenger, det største bankhavariet siden Lehman Brothers sjokkerte verden i 2008. Inn kom den amerikanske administrasjonen og trakk ut nødstopp for å avverge krisen – i det minste på kort sikt.

Som Joe Biden sa, “det er hvordan kapitalismen fungerer”.

Investors in the banks will not be protected.



They knowingly took a risk, and when risks don’t pay off, investors lose their money.



That’s how capitalism works. — President Biden (@POTUS) March 13, 2023

Men virkningen vil være vidtrekkende. Dette har markedet allerede innsett. Ser man på forventningene til renten, er endringen svimlende.

Søndag kveld falt futures fra juli Fed Fund fra 5,63 % til 5,15 %. Det betyr et fall på nesten 50 bps i prognosene for Feds renteøkningspolitikk på et øyeblikk.

Fed fund futures getting funky.



July futures down from 5.63% to 5.15%. Market anticipating Fed will prioritise calm in banking market ahead of increased hikes.



That's 50bps of projected hikes wiped off near instantly. What a weekend. Stonks reacting ⬆️ pic.twitter.com/qAV8ik0z2o — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) March 13, 2023

Ser vi på Fed-futures-impliserte sannsynligheter, viser diagrammene nedenfor hvor betydelig utsiktene for neste Fed-møte har snudd.

I løpet av få dager har vi gått fra en 70 % sjanse for en stigning på 50 bps til 0 %, mens grunnlinjeforventningen nå ikke er noen stigning i det hele tatt, med en 72 % sannsynlighet fra 0 % forrige uke.

Men hvorfor? Vel, fordi ting går i stykker, det er derfor. Vi har hele tiden visst at Feds store mål det siste året har vært å heve rentene nok til at inflasjonen blir tøylet inn, men likevel ikke for mye slik at økonomien blir hemmet og en skitten resesjon utløses.

Søndag brakte banksystemet slingring, og markedet beveget seg til forventningen om at Fed rett og slett ikke kan unngå å svinge av sin tidligere stramme politikk.

Hva betyr dette for risikoaktiva?

Selvfølgelig trenger risikoaktiva bare en snus av ordet “pivot”, og de pakker sekken for å dra nordover på diagrammer over hele sfæren. Bitcoin var hovedrollen i går, og førte kryptomynter opp da den tok tilbake 24 000 dollar, tilbake til nivået for to uker siden, etter å ha falt under 20 000 dollar midt i krisen i helgen.

Som har vært tilfelle i hele år, er det et tilfelle av dårlige nyheter er gode nyheter. Hvorfor bør aksjer og krypto stige når banker nesten kollapser? Fordi en nesten katastrofe betyr en raskere retur til det lovede landet med lave renter, det er derfor.

Det er en morsom verden vi lever i.

Er renteøkningene over?

Men hva med det store spørsmålet: er fotturer helt over? Vi har sett på sannsynligheten for økninger på neste ukes Fed-møte, men hva med prognosene rundt terminalrenten? Er ratesyklusen helt over?

Den beste måten å se på dette på er å gjøre akkurat det vi gjorde ovenfor for mars-futures, bortsett fra juli. Diagrammet nedenfor viser i oransje sannsynlighetene i dag, sammenlignet med de svarte søylene som viser forrige ukes sannsynligheter. Som sagt har ting eskalert ganske raskt.

Diagrammet viser bare en 1,6 % sjanse for en høyere rate i juli. Det er utrolig når forrige ukes prognose hadde dette tallet på 100 % – det vil si, futures antydet bokstavelig talt 0 % sjanse for at ratene ikke ville være høyere med minst 50 bps.

Det er til og med 31 % sjanse for lavere priser i juli. Analytikere fra Goldman Sachs kom også ut søndag kveld og sa at de var med på denne forventningen.

Det begynner å gi mening hvorfor Bitcoin har gått opp over $24 000, ikke sant?

Selvfølgelig brøler inflasjonen fortsatt der ute, selv om den har kommet over toppen. Den siste CPI-avlesningen er ute i ettermiddag og har sjansen til å riste opp hvis den kommer varm.

Men det ville være en overraskelse. Markedet har gått fra å frykte inflasjon til å frykte en resesjon siden årsskiftet, og alle tegn tyder på at inflasjonen vil gå ned. Og nå, med banksvingningen takket være SVB som bukker under for kvelertak av høye renter, mener markedet at Fed ikke har noe annet valg enn å gå tilbake til lavere rentepolitikk.

Hei Jerome, husker du hvor du satte pengeskriveren?