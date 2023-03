AltSignals (ASI)-prisen forventes å stige betydelig under forhåndssalget, som har falt sammen med en økning i sentimentet over kryptomarkedet.

Faktisk, 14. mars økte kunstig intelligens (AI)-mynter i gjennomsnitt 16 % på 24 timer, med markedsverdien for AI-segmentet på 1,96 milliarder dollar. Dette kom etter at en bullish flip for det bredere markedet så at Bitcoin brøt over $26 000 og topp AI-relaterte mynter som SingularityNET (AGIX/USD) og Fetch.ai (FET/USD) nådde flere ukers høyder.

Disse prisutsiktene for AltSignals fremhever hvorfor ASI kan være ett AI-token å se i 2023.

Vil AltSignals nå $1 i 2023?

Som nevnt ovenfor pågår forhåndssalget av AltSignals, med ASI-tokenet verdt $0,012 for øyeblikket. På slutten av den første fasen av forhåndssalget vil prisen på ASI øke med 25 % til $0,015. I følge AltSignals sin tidslinje vil ASI til slutt være tilgjengelig for $0,02274 i løpet av siste fase av den tidlige utgivelsen. Totalt forventes tokens verdi å øke med 74 % gjennom forhåndssalget.

Hvis den forventede bullish-toppen for ASI inntreffer, med start i neste kvartal, må prisen øke 44x for å bryte over $1. Selv om det er mulig for tokenet å nå dette nivået i løpet av de neste ni månedene, kan andre faktorer som kan påvirke prisbevegelser spille inn og hindre slike gevinster.

Hvis prisene forblir bearish, vil en mer realistisk spådom være en anstendig 10x avkastning til over $0,2 eller litt høyere. Prisene kan deretter eksplodere på mellomlang sikt ettersom et nytt oksemarked tar form.

Hva er AltSignals og hvordan fungerer det?

AltSignals ble lansert i 2017, og tilbyr først gratis topphandelssignaler for et voksende fellesskap som nylig har truffet over 50 000 abonnenter.

I handelsmarkedet rangerer AltSignals for tiden som et av de beste produktene for digitale aktiva-bots. Traders får de mest avanserte signalene fra teknisk, fundamental og sosial sentimentanalyse til backtesting, sosial handel og noteringsvarsler og andre.

Plattformen er nå ute etter å revolusjonere virksomheten sin når den benytter kunstig intelligens (AI), Natural Language Processing (NLP) og Machine Learning (ML) for å forbedre nøyaktigheten til signalene for kryptovalutaer, Binance- futures og Forex.

I følge AltSignals whitepaper, kalles AI-algoritmen som forventes i de kommende månedene ActualizeAI og vil også være til fordel for tradisjonelle aksjemarkeds- og CFD-handlere.

ASI er det opprinnelige tokenet som vil drive ActualizeAI-økosystemet. Det er en fast forsyning på 500 millioner tokens, med 290 millioner (58 % av forsyningen) utgitt for forhåndssalget.

Tokenet er hovedkontoenheten i økosystemet, med innehavere som bruker sin ASI for å få tilgang til de beste handelssignalene. Brukere vil også tjene ASI fra handelsturneringer samt fra å bidra til prosjekter og produktutvikling. ASI vil også bli notert på både CEX- og DEX-plattformer, inkludert Uniswap i Q2, 2023.

Er du interessert i å kjøpe ASI? Få den nå ved å bli med på forhåndssalget her.

AltSignals prisprediksjon

Det forventes at prisen på AltSignals’ ASI-token vil øke etter hvert som forhåndssalget avsluttes og tokenene er tilgjengelige på annenhåndsmarkedet. Det psykologiske nivået som okser kan sikte mot senere i 2023 er $1. Utover det har vi $5 og deretter $10 som mål mellom 2025 og 2030.

Hvis vi sammenligner, har tokens som SingularityNET og Fetch.ai gitt tilbake henholdsvis mer enn 6 600 % og 5 300 % siden deres laveste nivå i mars 2020. Som tidligere nevnt, for å nå $1, må AltSignals bryte over nøkkelnivåer som $0,1 og $0,5 , (5x til 10x avkastning) som jeg tror er mulig i en bullish 2023-2024.

Hvilke faktorer er dermed sannsynlig å katalysere et positivt markedsutsikter for AltSignals?

For det første spår markedseksperter ytterligere oppsidemomentum for AI-relaterte mynter, med mynter som ASI tippet til å overgå som en av toppinvesteringene i 2023. Disse utsiktene blir ytterligere hjulpet av det faktum at AltSignals forhåndssalg tiltrekker seg massiv interesse fra brønnen. -etablert fellesskap og fra rundt krypto. Dette scenariet vil sannsynligvis øke etterspørselen etter ASI når mynten går i luften i Q2, 2023.

En annen nøkkelfaktor kan være den økende etterspørselen etter prediktive modeller i handel. Som sådan kan en revolusjonerende AltSignals-plattform drevet av ASI-token og det kommende ActualizeAI-økosystemet kaste ASI-prisen høyere.

Også notering på sentraliserte og desentraliserte børser har historisk sett falt sammen med en stor økning i prisene for børsnoterte tokens, og ASI er kanskje ikke annerledes, spesielt gitt den enorme etterspørselen som allerede er sett med forhåndssalgsarrangementet.