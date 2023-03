Akkurat som paven er katolikk, er Bitcoin flyktig.

I dag er det kanskje enda mer. ECB skal kunngjøre sin siste rentebeslutning klokken 09:15 østlig tid i det som er en av årets mest sentrale (dette er andre gang jeg bruker det ordspillet i dag, og jeg er veldig fornøyd med det ).

50 bps er for øyeblikket forventningen med en sjanse på 60 %, selv om det er langt fra garantert med noen analytikere som anslår 25 bps, som markedet har lagt en 40 % sannsynlighet på når man ser på futures-impliserte odds.

Vil Bitcoin gå opp? Vil aksjemarkedet?

Som tilfellet har vært det siste året, har rentemøter og inflasjonsavsløringer vært de to største driverne på tvers av markedet.

Dette gjelder både Bitcoin og aksjemarkedet, spesielt den mer volatile og teknologitunge Nasdaq Composite (IXIC). Duoen har beveget seg i nesten låst trinn, som diagrammet nedenfor viser godt.

Investorer vil håpe ECB-økningene med bare 25 bps, eller i det minste myke opp språket på deres prognoser om renteøkninger i fremtiden.

Med sjansene for både en stigning på 25 bps og 50 bps, vil det sannsynligvis være betydelig volatilitet, spesielt for Bitcoin og Nasdaq. Førstnevnte har vært på en absolutt tåre i det siste, mens Nasdaq ikke helt har holdt tritt i år, men fortsatt er oppe med 10 % hittil i år.

Hva betyr bankuroen?

Denne gangen er det annerledes på grunn av bankuroen som har oppslukt markedet den siste uken eller så.

Det som begynte i USA med kollapsen av Silicon Valley Bank spredte seg denne uken til Europa. Credit Suisse (SWX:CSGN) ble hamret i går, med den sveitsiske nasjonalbanken som stod på for å kunngjøre at den ville låne opp til 54 milliarder dollar til den pressede banken for å styrke sin likviditet.

Denne kunngjøringen så aksjekursen hoppe over 22 % i morges, etter et stygt fall på 24 % onsdag.

Og der ligger den vanskelige situasjonen for ECB i dag. Mens inflasjonen fortsatt er høy på kontinentet – og langt over målet på 2 % – vil det alltid være press for å øke. Men strengere politikkprat denne ettermiddagen kan utløse en ny salgsbølge, og med bekymringen denne uken rundt stabiliteten til økosystemet for øvrig, gir det en tenkepause.

Det er derfor, for første gang på lenge, er takstmøtet i dag genuint spennende. Tidligere var kunngjøringene i hovedsak låst,. Dette var også tilfellet denne gangen, inntil i hvert fall forrige uke, da oddsen i markedet hadde en økning på 50 bps markert til 100 % når man ser på futurespriser.

Men med bankuro og en knirkende økonomi som kjemper mot den alltid formidable trusselen om inflasjon, er det en tøff linje. Vi vil finne ut ECBs siste tilnærming i dag klokken 9:15 østlig tid.