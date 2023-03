Prisen på MCADE har vært på vei oppover siden Metacade-forsalget startet. Den har steget fra $0,008 i Beta-forhåndssalgsstadiet til $0,017 i det nåværende sjette forhåndssalgsstadiet. Tokenet har fått 112,5% på mindre enn tre måneder.

I henhold til forhåndssalgsplanen forventes MCADE å nå $0,020 i sluttfasen. Med den hastigheten som forhåndssalgsstadiene selger ut med, er det bare en sak til forhåndssalget er avsluttet. Vil du hoppe i kan du bli med på forhåndssalget her.

Hva er Metacade?

Metacade er en metaverse-plattform designet for å tillate spillere å spille eksklusive spill for å tjene (P2E)-spill og bygge sine Web3-karrierer, og gir også en plattform for spillutviklere for å treffe investorer som er villige til å finansiere GameFi-prosjektene deres. Det tilbyr en investeringsmulighet for kryptoinvestorer gjennom MCADE-tokenet som for øyeblikket er på forhåndssalgsstadiet.

Metacade-tokenet, MCADE, er bygget på den populære Ethereum-blokkjeden, noe som gjør det til et ERC20-token. Dette sikrer at MCADE kjøpes gjennom en rimelig, sikret blokkjede.

I tillegg til å bruke det innenfor Metacade-økosystemet, vil MCADE-innehavere, inkludert de som kjøper det på forhåndssalgsstadiet, kunne handle det på kryptobørser før slutten av første kvartal 2023.

2023 Metacade-prisprediksjon

Selv om det kan være vanskelig å gi en presis Metacade-prisprediksjon etter forhåndssalget, kan den økende MCADE-etterspørselen og den bullish trenden den har vist siden starten av forhåndssalget være en pekepinn på hva du kan forvente etter at forhåndssalget er fullført.

Den nåværende sjette fasen er 96,24 % utsolgt og bare 23 311 456 MCADE-tokens gjenstår av de totalt 855 millioner tokenene som er satt til side for Metacade-forsalget. Dette betyr at forhåndssalget raskt kommer til sin konklusjon for å bane vei for andre milepæler.

I følge Metacade-whitepaper er det flere andre aktiviteter planlagt for 2023 Q1 i tillegg til forhåndssalget. Når forhåndssalget er avsluttet, forventes Metacade å gjøre en offentlig lansering før du går videre med å få MCADE-tokenet oppført på CoinMarketCap og CoinGecko.

Metacade har også hatt som mål å ha MCADE notert på Uniswap i tillegg til tre til fem andre topp sentraliserte børser (CEX).

De fleste kryptovalutaer ser enorme prisbevegelser etter deres første notering på kryptobørser, og MCADE-tokenet er kanskje ikke et unntak. Går etter trekkraften som Metacade-prosjektet skaper innenfor GameFi-området, ville det ikke være rart å se prisen på MCADE nå $1,0 etter den første noteringen.

Det er også et potensial for å introdusere en token-brenning eller tilbakekjøpsmekanisme for MCADE-tokenene når token-verktøyet og inntektsstrømmene er etablert. Dette ville gjøre tokenet lite siden forsyningen av tokens i omløp ville bli redusert, noe som gjør MCADE mer verdifull avhengig av etterspørselen på det tidspunktet.

Er Metacade-prosjektet en god investering?

Det er opp til den enkelte investor siden det er flere faktorer å vurdere før man investerer i et kryptoprosjekt. Men med det sagt, er det viktigste å sikre at prosjektet er ekte og levedyktig.

Med utgangspunkt i hvitboken viser Metacade seg å være et levedyktig kryptoprosjekt, siden det nesten fullfører forhåndssalget av sitt opprinnelige token, MCADE. Dessuten har det også blitt godkjent av Certik, et ledende blockchain-revisjonsfirma, som beviser at det er et gjennomsiktig prosjekt. Å være et Certik-godkjent prosjekt er et sterkt salgsargument for prosjektet, spesielt med tanke på antallet kryptosvindel i markedet.