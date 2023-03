Bitcoin (BTC/USD)-prisen steg over $27 000 på fredag, og nådde et 9-måneders høydepunkt da kryptoen spratt høyere etter denne ukens uro i den amerikanske banksektoren. Midt i oppgangen til $27k for BTC og nær $1750 for ETH, twitret Galaxy Digital-sjef Mike Novogratz at det var på tide med krypto og at “den desentraliserte revolusjonen skjer.”

This is our time!! Let’s go team $BTC!! Let’s go $ETH!!



The decentralized revolution is happening. — Mike Novogratz (@novogratz) March 17, 2023

Utbruddet for BTC kommer midt i rapporter om at den amerikanske sentralbanken la til 0,3 billioner dollar til sin balanse den siste uken. Kort sagt, Fed benyttet over 300 milliarder dollar i det som blir sett på som en “kvantitativ lettelse”, med banklån som økte etter sammenbruddet av Silicon Valley Bank og Signature Bank og stor skremsel for First Republic Bank.

Hva betyr det siste kryptorallyet for AltSignals (ASI)?

Bitcoin kan være i begynnelsen av en ny oksesyklus, som midt i den generelle krypto-oppblomstringen, kan kombineres med den kraftige fortellingen om kunstig intelligens (AI) for å presse kryptoprosjekter som AltSignals til et nytt nivå. Allerede ser AI-relaterte kryptoprosjekter massiv trekkraft ettersom fremveksten av kunstig intelligens fortsetter å fengsle teknologiindustrien.

I følge CoinGecko-data har markedsverdien for krypto AI-undersektoren hoppet til 1,95 milliarder dollar, opp 9% de siste 24 timene. Med generelle gevinster forventet over hele linjen i løpet av et krypto-oksemarked, er spådommene at AltSignals vil gå opp. Dette kan være spesielt eksplosivt etter forhåndssalget av det opprinnelige ASI-tokenet.

AltSignals: Microsoft og Google viser AI er fremtiden

Uten tvil er de hotteste kunstig intelligens (AI)-relaterte nyhetene i dag rundt GPT-4, den nyeste modellen av OpenAIs programvareteknologi for store språkmodeller som debuterte i 2022 med ChatGPT.

Blant økosystemgigantene som benytter seg av det bredere generative AI-området er Google og Microsoft. Mens Microsoft har investert over 10 milliarder dollar i GPT-4s OpenAI, satte Google 300 millioner dollar inn i Anthropic.

Tidligere denne uken kunngjorde Google at de tillot bedrifter å teste sine ChatGPT-lignende generative AI-funksjoner – og Microsoft fulgte raskt etter med integreringen av GPT-4 som generativ AI-språkteknologi til Microsoft 365-suiten og Bing.

De AI-drevne egenskapene vil være tilgjengelige via Copilot, et verktøy som selskapet sier vil revolusjonere hvordan Microsoft-brukere benytter seg av Word, Excel, Outlook, PowerPoint og Teams. Copilot blir for tiden testet av rundt 20 kunder, inkludert flere Microsoft-partnere i Fortune 500.

Hva er AltSignals and ActualizeAI?

AltSignals er en leverandør av handelssignaler som bruker naturlig språkbehandling og maskinlæring for å identifisere mønstre i markedsdata og gi handelssignaler til brukerne. Plattformen tilbyr tre abonnementsmodeller: AltAlgo, Forex eller Binance Futures. Brukere som abonnerer kan benytte og utnytte signaler for å gjøre svært nøyaktige handler.

Buzzen om AltSignals i dag følger plattformens kommende og etterlengtede AI-drevne handelsverktøy kalt ActualizeAI.

Et offentlig salg av et nytt token kalt ASI og som skal drive ActualizeAI gikk nylig live, og forhåndssalget vakte stor interesse for å se mer enn $100 000 samlet inn på mindre enn 24 timer. Forhåndssalget har så langt samlet inn $480 000 ettersom interessen for AI-relaterte kryptovalutaer øker.

Ettersom GPT-4 og fremtidige iterasjoner av den revolusjonerende AI-teknologien fortsetter å ta form, er det sannsynlig at ActualizeAI kan bli den kraftigste handelsalgoritmen på markedet. Å bygge på en allerede vellykket forretningsmodell og integrere den kraftigste kunstige intelligensen, maskinlæring, prediktiv modellering og naturlig språkbehandling (NLP) er det som gjør AltSignals til en så stor avtale i dag.

AltSignals sier også at ActualizeAI vil dra nytte av forsterkende læring, et funksjonssett for å se at systemet forstår risiko-til-belønningsforhold på tvers av spot-, futures- og opsjonshandel.

Bør du kjøpe ASI-tokens i dag? Her er grunnen til at dette kan være en god investering

AI-narrativet er en kraftig trend i dag, med teknologigiganter som Google og Microsoft som driver innovasjonsspranget. Som nevnt illustrerer GPT-4 akkurat hva som er mulig på tvers av økosystemet.

AltSignals’ posisjon som en av de ledende signalleverandørene og dens marsj inn i AI-fremtiden gir virkelig næring til forhåndssalgsfasen til ASI-tokenet. For øyeblikket kan man kjøpe ASI-tokens billig til $0,012. Men verdien av tokens stiger og vil nå over $0,022 på slutten av forhåndssalget. Når det gjelder prisspådommer, kan dette tokenet eksplodere når ActualizeAI går live om noen måneder.

Hovedsakelig fordi ASI-innehavere er satt til å ha mer enn bare livstidstilgang til høykvalitets kryptosignaler på ActualizeAI, kan det ikke være en dårlig idé å få tokens til lave priser.

ASI-tokenholdere vil også kunne betateste nye verktøy på ActualizeAI og tjene ASI-tokens for deres bidrag til økosystemet.

ASI er også designet for å være deflasjonær, noe som betyr at tilgangen på tokens vil avta med tiden via en mekanisme som kalles “tokenbrenning”. Permanent fjerning av et gitt antall tokens fra sirkulasjonen har den potensielle effekten av å katalysere etterspørselen og dermed øke verdien av tokenene.

Interessert i AltSignals? Besøk nettsiden deres for mer om prosjektet og forhåndssalget.