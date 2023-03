Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Web3-spillområdet har vokst eksponentielt, og med tusenvis av spill tilgjengelig, kan det være vanskelig for brukere å velge hvilke spill som er verdt å spille og hvilke blockchain-baserte prosjekter som er verdt å investere i.

Et nytt prosjekt kan forstyrre denne plassen, og gi et altomfattende økosystem til de som ønsker å gå inn i GameFi-området. Dette prosjektet er Metacade (MCADE), og i dag skal vi gå gjennom hvorfor dette prosjektet kan overgå noen av de største navnene i bransjen.

Tilbyr Metacade en stor investeringsmulighet?

Stage 6 Presale rundt Metacade (MCADE) kryptovaluta har en verdi på $0,017. Dette betyr at investorer som kommer tidlig inn i prosjektet kan dra nytte av den totale veksten.

På neste trinn av forhåndssalget anslås Metacade (MCADE) å handle til $0,0185, noe som gir fase 6-investorer en respektabel avkastning mens tidligere investorer åpenbart er i en bedre posisjon.

Det er sannsynlig at Metacade (MCADE), med sin implementering av annonseinntekter, turneringer, arrangementer, premietrekninger, stillingsannonser, spilltestingsprosessen og dedikert lanseringsfelt, kan nå et høyere verdipunkt i 2023 og utover. Investorer har en utmerket mulighet til å investere i de tidlige stadiene av et prosjekt som kan hevde seg som en dominerende kraft i Web3-området.

Vil Metacade nå $1 innen utgangen av 2024?

Metacade (MCADE) tilbys til $0,017 gjennom forhåndssalget på trinn 6. Dette betyr at investorer kan få MCADE-tokenet til en rabatt sammenlignet med den forventede lanseringsprisen.

Kryptosektoren beveger seg mot spill, med noen av de største selskapene som hopper inn i blokkjedeområdet ved å introdusere NFT-er og andre Web3-teknologier.

Spillere begynner å innse verdien bak blockchain-spill, og funksjonene innsatsmekanisme kan belønne spillere, og tjene som et stort insentiv for dem til å fortsette å bruke plattformen i årene som kommer.

Disse aspektene kan stimulere etterspørselen og appellen bak blockchain-spill i nær fremtid. Metacade (MCADE) vil også bli notert på store børser etter suksess med forhåndssalget, og med dette momentumet kan det sannsynligvis nå en verdi på $0,05 innen utgangen av 2. kvartal 2023.

Ved utgangen av 4. kvartal 2023 kan Metacade (MCADE) klatre til en verdi på $0,1, et verdipunkt som kan representere det høyeste nivået noensinne.

Hva er Metacade?

Metacade (MCADE) er et Web3-fellesskapshub som forbinder spillere og kryptovaluta-entusiaster på ett sted hvor de kan kommunisere og samarbeide.

Plattformen representerer et hangout-sted med en virtuell arkade som gir alle tilgang til spill med Play-to-Earn (P2E)-elementer og virtuelle steder hvor de vil finne de siste GameFi-nyhetene og meningene som deles av de mest fremtredende personene i bransjen.

Hvordan fungerer Metacade?

På Metacade (MCADE) kompenserer et dedikert system brukere for deres aktivitet gjennom MCADE-tokenene.

Metacade (MCADE) har som mål å styrke spillere med Metagrant-ordningen, der fellesskapet kan styre ressursene til statskassen og bestemme hvilke spillutviklere som skal støttes ved å sende inn sine stemmer på alle spill de ønsker å få bygget.

Det er også et jobb- og spillebrett der brukere kan finne arbeid i Web3-området.

Metacade (MCADE) token er bygget på Ethereum (ETH) og følger ERC-20 token-standarden. MCADE kan enkelt kjøpes og lagres på toppen av en sikker blokkjede.

Hvordan vil Metacade endre bransjen?

Metacade vil tilby spillere ulike brukstilfeller og funksjoner på global skala. Det vil være vertskap for turneringer, arrangementer og premietrekninger, vise stillingsannonser, ha en Pay-to-Play-arkade og gi tilgang til spilltesting.

En dedikert lanseringsplate vil bli presentert, og enhver utvikler som har som mål å bygge et spill vil kunne bruke det forhåndsbygde fellesskapet for sjansen til å bli stemt på og få prosjektet sitt finansiert av plattformen.

Er MCADE-kryptovaluta en god langsiktig investering?

Den generelle populariteten rundt Play-to-Earn (P2E)-industrien og Web3-plass kan føre til en økning i verdien av Metacade-plattformen, noe som resulterer i en høyere brukerbase, fremhevede prosjekter og MCADE-verktøy.

Dette betyr at MCADE er en solid langsiktig investering, og hvis investorer er interessert i å delta i Metacades finansieringsrunde, kan de gjøre det ved å besøke nettsiden deres.

Det er imidlertid ingen garantier i blockchain-området, og den generelle volatiliteten til mange kryptovalutaer må vurderes.

Det har vært stor etterspørsel etter Web3-spill, og P2E-strukturen rundt mange av dem har også økt bruken og etterspørselen av ikke-fungible tokens (NFT). Disse aspektene spiller en rolle i Metacade-plattformen, som har et høyt vekstpotensial.

Er GameFi-tokens en utmerket langsiktig investering?

GameFi-området er i stadig utvikling, og en kontinuerlig strøm av nye spill utvikles. Basert på dette er det tydelig at etterspørselen etter blockchain-spill er høy. Prosjekter som etablerer seg som konkurransedyktige ledere innen dette feltet av Web3-området kan gi mye verdi på lang sikt.

Er Metacade verdt å kjøpe?

Metacade (MCADE) som prosjekt har mye for seg. Det er et bredt spekter av arkadespill som vil tilby verdi for både uformelle spillere og konkurrerende spillere.

Det er et dedikert sosialt knutepunkt og en rekke inntjeningsmekanismer på plass som vil stimulere til bruk. Metacade (MCADE) vil også skape nye jobber i GameFi-området og koble blokkjedebrukere med betalte muligheter.

Disse aspektene kan gjøre Metacade (MCADE) til en solid investering, men beslutningen er fortsatt basert på de spesifikke behovene, kravene og investorens mål.