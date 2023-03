Gull er tilbake, baby.

Ikke det at det noen gang dro, men å returnere flatt i 2022 var et skuffende resultat i noen hold når det betraktes på bakgrunn av frodig inflasjon, akkurat det som er ment å sende gull nordover.

Jeg skrev en nylig analyse forrige måned om hvordan inflasjonsfortellingen hadde falt bort og et dykk inn i hvordan kvantitativ innstramming hadde holdt metallet i sjakk. Diagrammet nedenfor viser den bemerkelsesverdige divergensen det siste året eller så, med at gullprisen ikke klarte å følge inflasjonen oppover.

Renteforventningene snur drastisk

Men for å sitere Ron Anchorman, ting har eskalert raskt. Bankuroen, utløst av sammenbruddet av SVB i USA før den spredte seg til Europa, og særlig Credit Suisse (SGX:CSGN).

Dette har fullstendig snudd markedets forventninger rundt den kvantitative innstrammingssyklusen. For bare to uker siden priset markedet sjansen for høyere renter innen juli til 78 %. I dag er det 70 % sjanse for kutt med 1,5 % eller mer, og 100 % sjanse for kutt i en viss kapasitet.

Sammenligningen mellom de ulike prognosene kan sees på diagrammet nedenfor:

Gullprisen bryter $2000

Innskrenkningen av den kvantitative lettelsessyklusen og en retur til det lovede landet med rentekutt har sendt risikoaktiva nordover.

For tre måneder siden så jeg på hva en endring i holdningen til renter kunne gjøre for gull i 2023. Vi begynner ikke å se svaret, investorer som øser opp metallet som sjansene for et inflasjonsmiljø i fremtiden (eller høyere enn det er) for tiden) utvides med økt sannsynlighet for rentekutt.

Det er første gang det skinnende metallet har brutt $2000 siden februar 2022. Før det traff det blink i juli 2020 – førstnevnte da Russland invaderte Ukraina, og sistnevnte midt i den første bølgen av COVID-nedstenginger.

Men det er ikke det eneste som presser den oppover. Det er også det faktum at i tider med usikkerhet, løper investorer til trygge havn eiendeler. Det har alltid vært gull-telefonkort, og selv om prishandlingen ikke har speilet disse periodene nøyaktig – se diagrammet nedenfor – har metallet generelt fungert som en god sikring.

Og kanskje er det ingen større trussel mot stabiliteten enn hva svakhet i banksektoren ville innebære. Vi har sett det i overflod de siste par ukene, og gull har tatt sjansen og løpt med det.

Hva skjer videre for gullprisen?

Fremover er det vanskelig å si hva som vil skje gull. Personlig fortsetter jeg å holde en del av den som en sikring i porteføljen min, til tross for den nylige korrelasjonen med aksjer spesielt.

På lang sikt har gull ligget dårlig etter risikoaktiva, spesielt det siste tiåret. Men hvis du er ute etter avkastning, er ikke boomer-eiendelen som er gull for deg. Dette er et risikospredningsspill og en måte å allokere en del av porteføljen din til noe som er (relativt) ukorrelert.

Det nåværende miljøet, med økte rentekutt på vei, fortsatt høy inflasjon og en banksektor som raskt blir et sirkus, fremstår som et spennende oppsett for gull. Det er en snill påminnelse om hvorfor investorer har holdt det, selv om det krever å ofre litt avkastning.

Gull er en av de eldste investeringsmidlene i verden av en grunn. Og det er kjedelig – akkurat slik det skal være. Investorer har løpt mot det kjedelige narrativet de siste par ukene, og det kan fortsette fremover.