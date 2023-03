I tillegg til å få tilgang til de siste kryptonyhetene, krever finans- og kryptovalutahandlere også lønnsomme leverandører av handelssignaler som AltSignals , som har vært i drift siden 2017.

Kryptovalutamarkedet er ganske flyktig og handel medfører mye risiko, spesielt hvis en trader er uinformert. Men samtidig er det ikke mange tradere, spesielt nybegynnere som kan gjøre en omfattende markedsanalyse, og det er derfor de fleste går ut på jakt etter leverandører av handelssignaler.

Hva er AltSignals?

AltSignals er en plattform drevet av ledende teknologier som maskinlæring (ML), nøytral språkbehandling (NLP), avansert sentimentanalyse og kunstig intelligens (AI) for å gi både digitale eiendeler og valutahandlere handelssignaler.

AltSignal bruker en lineær regresjonsmodell for å forutsi fremtidige priser på finansielle eiendeler ved å bruke deres historiske ytelse. Den tilbyr også tradere en teknisk indikator kalt AltAlgo for å hjelpe tradere med å analysere markedet.

Plattformen jobber for tiden med en ny AI-algoritme kalt “ActualizeAI” som vil være grunnlaget for et AltSignals AI-økosystem. AltSignals-teamet planlegger å integrere AI-komponentene i sine andre eksisterende algoritmer når ActualizeAI viser seg å være effektiv.

AltSignals har også bygget en kryptovaluta kalt ASI, som vil fungere som medlemskapstoken for AltSignals AI-økosystemet. AltSignals gjennomfører for tiden et ASI-forhåndssalg som er i BETA-stadiet og 37,19% av scenen er allerede utsolgt. Du kan delta i forhåndssalget her.

Hva er ASI-token?

I tillegg til å fungere som en medlemsnøkkel for AltSignal AI-økosystemet, styrker det å holde ASI-tokens traderes handelsmuligheter ved å gi dem den første tilgangen til å oppleve den nye AI-algoritmen, «ActualizeAI». Det lar også innehavere få tilgang til alle tilgjengelige verktøy på plattformen.

ASI-tokenet vil også gi innehavere tilgang til AI Members Club og delta i forhåndssalgsmuligheter ved siden av handelsturneringer. Tokenet vil også bli brukt som et fellesskapsstyringstoken i fremtiden

Er ASI kryptovaluta en god investering?

Vel, det er opp til en individuell investor siden det er mange faktorer å vurdere før du bestemmer deg for en investeringsmulighet.

Når det er sagt, representerer ASI-tokenet en inngangsport til AltSignals sine AI-handelsverktøy som lar brukere ta velutdannede beslutninger. I tillegg til å fungere som en medlemsnøkkel til AltSignals AI-økosystemet, vil ASI-tokenet også kunne omsettes på Uniswap blant andre kryptovalutabørser når forhåndssalget er avsluttet.

Med den plutselige bølgen av interesse for verktøy for kunstig intelligens (AI) inkludert AI-baserte kryptovalutaer etter lanseringen av AI-chatteverktøyet ChatGPT, kan AltSignals og ASI-token være en solid langsiktig investeringsmulighet. AltSignals AI-algoritme, ActualizeAI, skal etter planen gå inn i testfasen før slutten av 1. kvartal 2023 like etter at ASI-forhåndssalget avsluttes.

I tillegg forventes verdien av ASI, som for tiden er på 0,012 USDT, å fortsette med AI-hypen når forhåndssalget av AltSignals er avsluttet og ASI-tokenet er notert på store kryptobørser i andre kvartal 2023.

Verdien av ASI-tokenet forventes også å tikke høyere når AltSignals lanserer sin nye AI-medlemsklubb som vil kreve at medlemmene har ASI-tokens. AltSignals planlegger å lansere den nye AI Members Platform i 3. kvartal 2023, blant annet som å distribuere ActualizeAI i det åpne markedet for live trading, integrere cross-chain Bridge og lansere en annen privat salgsmulighet for AI-medlemmer.

I følge AltSignals whitepaper planlegger Altsignals innen utgangen av 4. kvartal 2023 å ha lisensiert ActualizeAI, utvide verktøyene og fordelene ved AI-plattformen, utvikle et sanntidsdashbord og varslinger drevet av sentimentanalysemotoren, lansere en ASI-styringsmodell, og lanser en ASI-token-tilbakekjøp og -brenn-modell. Alle disse utgjør en veldig sterk sak for Altsignals og ASI som en investeringsmulighet for kryptoinvestorer.