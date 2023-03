Metacade (MCADE) forbereder seg på et spennende øyeblikk – å bli notert på børser og prisen kan potensielt skyte i været.

Metacade (MCADE) forhåndssalg er nå 99,16 % fullført gjennom den 7. forhåndssalgsfasen, med bare 0,84 % igjen. Etterspørselen har holdt seg høy siden den første forhåndssalgsprisen på $0,008, og tokenet går nå for $0,0185.

Analytikere har anslått at play-to-earn (P2E) sosiale hub-token vil stige kraftig når det treffer på børser. Du kan bli med på forhåndssalget her for å ri på de bullish trendene når forhåndssalget er over.

Hva er Metacade, og hvordan endrer det bransjen?

Metacade er en P2E-arkade og et omfattende spilløkosystem bygget på Ethereum-blokkjeden. Brukere tjener krypto-tokens ved å spille arkadespill. Det er ment å være et selvbærende økosystem, som utnytter sin statskasse for belønninger og ombygging.

Metacade er unik fordi det er den første virkelig fellesskapsledede arkaden. Det gir brukerne nye opplevelser der de kan spille, tjene, koble til og bygge kollektivt. Arkaden tilbyr mange måter å tjene penger på – Creat2Earn, Compete2Earn, Work2Earn og staking – og tiltrekker seg investorer som ønsker å øke inntektene.

Hvordan fungerer Metacade?

MCADE driver Metacade, en mynt som skal brukes til kjedetransaksjoner som også vil drive utviklingsaktivitet på plattformen.

Det opprinnelige tokenet kan genereres internt eller eksternt. Internt genereres tokens fra fellesskapet via pay-to-play-titler eller innsats.

Eksternt tillater Metacade annonsering på navet som en inntektsgenererende mulighet. Spillselskaper vil også bli belastet for å lansere sine utgivelser via Metacades launchpad, mens Web 3.0-selskaper kan bruke plattformen til å legge ut jobber. Jobbene av gig-typen vil være tilgjengelige for Metacade-fellesskapet .

Fremover ønsker Metacade å gjøre fellesskapets medlemmer til kjernen på plattformen. Det er planer om at plattformen skal bli en fullverdig DAO innen utgangen av 2024. Det betyr at styringen av Metacade vil være fullstendig desentralisert, og gi flere rettigheter og muligheter for medlemmene.

Tilbyr Metacade en stor investeringsmulighet?

Svært få prosjekter har tiltrukket seg interessen som Metacade har bare i forhåndssalgsstadiene. De som har matchet denne interessen har gått opp med opptil firesifrede prosenter etter forhåndssalget. MCADE kan gjenta denne trenden, med forhåndssalgsetterspørselen som viser at historien sannsynligvis vil gjenta seg selv. Ønsker du å lære mer eller ta del i forhåndssalgsstadiet, kan du finne mer informasjon på Metacade-nettstedet.

Imidlertid er det også bemerkelsesverdig at investorer har lært av bjørnemarkedet i 2022, så mange investorer kan vike unna kryptomarkedet som helhet. Som sådan er prosjekter som bærer kvalitet å foretrekke nå enn noen gang siden de har og opprettholder gevinster. Metacade kan være en av dem.

Prosjektet støttes av en verdensbrukssak som begynner å bli lagt merke til, og etterspørselen vokser – GameFi. Krypto-fanatikere ønsker å samarbeide, bygge inn i Web 3.0 og tjene. Som sådan er investering i Metacade en utmerket idé fordi tokenet vil ha verdi gitt de nye brukssakene.

Er game-fi-tokens bra for langsiktige investeringer?

Tenk på et prosjekt som kombinerer spill og økonomi. Dette er det unike forslaget til spill-fi-prosjekter som Metacade. For mange er dette fremtiden for spill, da det lar deltakerne tjene på det de elsker – å spille og skape.

For å sette i perspektiv viser forskning at sektoren vil være verdt 2,845 milliarder dollar innen 2028. Det betyr en årlig vekst på 20,4 % fra en verdsettelse på bare 776,9 millioner dollar i 2021. Med forskningsfunnet er game-fi bare i gang, og tidlige investorer vil ha stor nytte.

Er Metacade verdt å kjøpe nå?

Å kjøpe Metacade gir nå en perfekt sjanse til å være en del av en transformasjon brakt av GameFi-plattformen. Etterspørselen er for tiden høy, med over 12,38 millioner dollar samlet inn så langt. Motsatt er dens opprinnelige token veldig attraktiv, da den kun selges for $0,0185. Innen forhåndssalget avsluttes, forventes tokens pris å være $0,02. Analytikere har et ambisiøst mål på opptil $1 inn i 2024.

Prisen er fortsatt veldig lav hvis du kjøper token til gjeldende forhåndssalgsverdi. Hvorfor? MCADE har ennå ikke truffet store børser når den faktiske verdien forventes å bli låst opp ettersom den tiltrekker seg mer likviditet. Så å kjøpe MCADE nå er det ideelle valget, ettersom investorer vil glede seg over betydelige prisøkninger når tokenet går inn på børser.