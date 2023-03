Etter hvert som blokkjede-spillområdet vokser, blir spillere bortskjemte med hensyn til variasjonen av titler de kan velge mellom.

Imidlertid er ikke alle spill bygget likt, og ikke alle representerer en solid måte spillere kan tjene på tiden de har brukt i titlene.

Metacade er et nytt prosjekt som kan revolusjonere denne industrien og gi et økosystem som vil forenkle navigering gjennom GameFi-området. Vi vil hoppe inn i Metacade (MCADE) sin funksjonalitet og verdi og analysere hvor langt den kan klatre i verdi.

Metacade-forhåndssalget slutter snart: hva slags pris kan investorer forvente?

Per 21. mars 2023 er MCADE-forhåndssalget på trinn 7, hvor verdien er på $0,0185.

Forhåndssalget er 98,94 % fullført, og i neste siste fase vil verdien øke til $0,02. De fleste MCADE-tokens er allerede solgt hvor antallet er kommet opp i 947 896 499 tokens, mens bare 7 103 501 gjenstår. Dette betyr at MCADE nærmer seg siste fase av forhåndssalget, og det er en begrenset tidsramme igjen for investorer og tradere for å få tokenet mens det har nåværende verdi.

Basert på dette er det klart at etterspørselen etter token er høy, og som sådan, ved fullføring av forhåndssalget, kan verdien nå nye høyder. For å lære mer om forhåndssalgsprosessen anbefaler vi å besøke Metacades nettside.

Ved utgangen av Q4, 2023, kan Metacade (MCADE) kryptovaluta potensielt klatre til $0,1, som representerer dens rekordhøye.

Denne veksten vil bli drevet av bevegelsen det generelle spillområdet gjør mot blockchain-spill og appellen til de generelle innsatsmekanismene som belønner spillere og motiverer dem til å fortsette å bruke plattformen og økosystemet.

Vil Metacade nå $1?

GameFi-plassen og appellen til Play-to-Earn (P2E)-modellen er også på vei inn i mainstream-spill. Dette betyr at sammen med mindre, uavhengige spillutviklere som lager Web3-aktiverte spill, vil det komme et punkt i fremtiden når til og med AAA-spillstudioer begynner å gjøre sitt inntog i blockchain-området.

Siden Metacade (MCADE) tar sikte på å bli knutepunktet for disse nyheter, utviklinger, hendelser og fellesskapsbyggingsprosesser, har den potensialet til å være den beste plattformen for en rekke nylig utgitte spill.

Jo høyere brukerbase bak Metacade, jo mer nytte og verdi kan MCADE-tokenet ha.

Metacade, som et prosjekt, kan se et høyt vekstnivå gjennom 2023 og 2024. I utgangspunktet må prosjektet bygge et fellesskap, følge og overordnet økosystemet av brukstilfeller og spill for å bli oppfattet som verdifulle av investorer og tradere. Men verdien har allerede økt.

På grunn av strukturen angående annonseinntekter, turneringer, premietrekninger, arrangementer og den incentiviserte spilltestingsprosessen ved siden av lanseringsrampen, kan verdien sannsynligvis øke til $1 innen utgangen av 2025.

Hva er Metacade og hvordan fungerer det?

Metacade (MCADE) bygger det ultimate Web3-samfunnshuben hvor spillere og kryptovalutaentusiaster kan samarbeide og kommunisere.

Plattformens mål er å være et GameFi-senter hvor folk kan være en del av et Web3-fellesskap og den generelle kulturen.

Spillere kan nyte sine favorittspill eller Play-to-Earn (P2E)-prosjekter og øke sjansene for å vinne premier.

Spillere kan møte hverandre, kommunisere og bli oppmuntret gjennom MCADE-tokenet.

Plattformen skiller seg ut med sin Metagrant-ordning, der fellesskapet stemmer og dirigerer ressursene som er tilgjengelige i statskassen til utviklere og spill de har tenkt å støtte.

Med tilskuddene har utviklerne som mål å bringe nye spill til live. I tillegg er det et dedikert jobb- og spillebrett der alle som leter etter arbeid i blockchain-området kan begynne å søke på de tilgjengelige stillingene.

Når det gjelder den underliggende teknologien, er Metacade (MCADE) også bygget på toppen av Ethereum (ETH) som en blokkjede.

Dette betyr at MCADE-tokenet er en ERC-20-kompatibel kryptovaluta som kan kjøpes og lagres på blokkjeden. Dette betyr også at mange lommebøker som støtter token-standarden nå vil støtte MCADE, noe som sikrer at den er tilgjengelig for alle.

Er MCADE-tokenet verdt å investere i?

Dette vil være svært avhengig av investorens eller traderens overordnede mål. Metacade-prosjektet (MCADE) har et høyt potensiale for å vokse når det gjelder tilbud og økosystem. Et flertall av tokens er allerede solgt, noe som indikerer at det er reell etterspørsel.

Det er viktig å huske at dette prosjektet er i de tidlige stadiene, og det vil sannsynligvis se mange flere oppdateringer, utviklinger og appell når vi nærmer oss slutten av 2023.

Med det i tankene, for investorer som er tålmodige og ønsker en kryptovaluta av høy verdi på lang sikt, og som tror på spillaspektet ved Web3-området, representerer kjøp av MCADE-token en solid måte de kan engasjere seg på i de tidlige stadiene. av et prosjekt som kan hevde seg som industrileder.

Det desentraliserte sosiale knutepunktet, det store utvalget av metoder som spillere kan tjene på, og den generelle støtten for nye spill, utviklere og stillingsannonser, utgjør et unikt økosystem.