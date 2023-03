Til tross for en stor kryptomotvind, er Metacades siste forhåndssalgsfase stor interesse, med $1 million kjøpt i løpet av de siste 24 timene. Faktisk kan Metacade-forhåndssalget være timer unna lukking, med mer sannsynlighet for at sluttfasen blir utsolgt i god tid før forhåndssalgets planlagte sluttdato.

Dette er fordi Metacades MCADE-token har fortsatt å tiltrekke seg massiv oppmerksomhet fra investorer, inkludert MCADE til en verdi av nesten $1 million kjøpt i løpet av de siste 24 timene. Det store grepet for Metacade kommer selv når kryptosamfunnet samler støtte for Coinbase (NASDAQ:COIN) etter avsløringen om at børsen hadde mottatt en Wells-melding fra US Securities and Exchange Commission (SEC).

Investorer strømmer til Metacade midt i Coinbase-nyhetene og Feds renteøkning på 0,25 %

Coinbase avslørte onsdag kveld at de hadde mottatt en Wells Notice fra SEC, som faktisk avslører en håndhevelsestiltak fra det amerikanske reguleringsbyrået.

Kryptosamfunnets reaksjon på nyhetene er i stor grad til støtte for den USA-baserte kryptovalutautvekslingen. SEC godkjente Coinbase sin børsnotering i 2021, noe som betydde at regulatoren var fornøyd med børsens virksomhet, inkludert Coinbase Earn-programmet.

Som Caitlin Long, grunnlegger og administrerende direktør for leverandøren av digitale aktivabetalinger og depotløsninger, Custodia Bank, påpekte, er de fleste bransjeaktører forferdet over SECs handling. For mange mennesker stemmer ikke dette, og bekrefter bare vakthundens holdning fortsatte Long som hevdet at dette er “regulering ved håndheving“.

Coinbase sier at den er klar til å kjempe mot SEC i retten hvis det er veien regulatoren har valgt, et trekk de fleste aktører i kryptoindustrien sier vil sannsynligvis bane vei for mer klarhet for investorer og prosjekter.

Også i går hevet den amerikanske sentralbanken sin rente med 0,25 %, noe som presset federal funds-renten opp for en niende strake økning. Men ettersom Fed-leder Jerome Powell fremhevet begrunnelsen bak økningen – behovet for å fortsatt kjempe mot høy inflasjon midt i nylig bankkaos – så markedets reaksjon at aksjer og kryptovalutaer kastet nylige oppganger midt i friske uro.

Regulatorisk usikkerhet og frykt for en overopphetet økonomi og resesjon er derfor fortsatt sentrale bekymringer for investorer over hele linjen. Men selv om disse hindringene tukler markedssentimentet, har optimismen over bransjespesifikke fortellinger som Artificial Intelligence og GameFi sett at interessen for Metacade og andre toppprosjekter fortsetter å øke.

Hva er Metacade og hvorfor tiltrekker det seg så mye interesse?

Metacade er et blokkjedeprosjekt designet på verdens første fellesskapsdrevne arkade. I motsetning til de fleste andre GameFi-prosjekter, er Metacade satt til å være en Web3-hub og vil samle det beste av spill for å tjene (P2E) spill til brukere. Plattformen er derfor ikke et P2E-spill, men et spilløkosystem drevet av den opprinnelige MCADE.

Prosjektet planlegger også å lanseres som en desentralisert autonom organisasjon (DAO) innen 2. kvartal 2024.

På Metacade vil fellesskapet ha tilgang til flere inntektsgenererende veier, inkludert for å delta i prosjekttestkjøringer og fra styrebelønninger. Plattformen tilbyr også Metcash – en token-innsatsmekanisme; og Metagrants – et prosjekt satt for å utvide GameFi-opplevelsen for brukere via finansiering av nye prosjekter ved å bruke Metacade-fellesskapets treasury reserve.

Hvis du er en MCADE-innehaver, vil du tjene belønninger for å støtte initiativet, legge til investeringspoolen og stimulere til ytterligere vekst.

Metacade-forhåndssalget avsluttes snart, med MCADE som selges for $0,02

MCADE-tokenet har vært i forhåndssalg de siste ukene, og tilbyr investorer og blockchain-entusiaster en sjanse til å være tidlige brukere i forkant av notering på flere børser. MCADE er for øyeblikket verdsatt til $0,02, men kan raskt stige når Metacade lanseres i løpet av de neste dagene.

Mens forhåndssalget var forventet å avslutte 30. mars 2023, er det nesten 80 % utsolgt fra kl. 06.00 ET torsdag 23. mars, ettersom den siste fasen går mot slutten.

Metacade-forsalgssiden viste at prosjektet hadde samlet inn rundt 11,9 millioner dollar i forhåndssalget innen tirsdag 21. mars. Onsdag kveld, 22. mars 2023, viste MCADE forhåndssalgssporing totalt 12,8 millioner dollar, med investorer som kjøpte MCADE for nesten 1 million dollar på 24 timer.

Som fremhevet ovenfor, er MCADE forhåndssalg nesten utsolgt. Av den totale MCADE-forsyningen på 2 milliarder ble 70 % gjort tilgjengelig for forhåndssalget. 2,5 % er øremerket Metacade-konkurransepuljen, 5 % til DEX-likviditetsavsetning og 10 % til ulike utviklingstiltak som en del av Metamap. Du kan bli med på forhåndssalget her før tidlig tilbudet avsluttes.