Bitcoin (BTC/USD)-kursen har gjort det bra i mars ettersom investorer har hastet i sikkerhet under den pågående bankkrisen. Etter å ha falt under 20 000 dollar 18. mars, kom den tilbake til et høydepunkt på 29 000 dollar, det høyeste punktet siden juni 2022.

Krypto-ekspert spår neste trekk

Analytikere har blandede synspunkter om det nåværende kryptorallyet og om det er kommet for å bli. Noen, som Peter Schiff, mener fortsatt at gull er en bedre investering enn BTC på disse nivåene. I en uttalelse sa Tethers Chief Technology Officer (CTO) at Bitcoin kan teste sin all-time high i år.

Og i en tweet konkluderte en analytiker som går under navnet CryptoCon, at neste nivå å se vil være $37.000. Han siterte at BTC først hadde dannet et gyldent korsmønster, som dannes når 200-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt gjør en crossover. I de fleste perioder er dette mønsteret et av de mest nøyaktige bullish-signalene i teknisk analyse.

På toppen av det bemerket han at BTC også hadde testet det 350-dagers glidende gjennomsnittet på nytt. Som sådan forventer han at momentumet vil fortsette. Hvis han er nøyaktig, betyr det at Bitcoin har 32 % opp fra dagens pris på $28.400.

#Bitcoin has made it's golden cross over the yellow 350 Day moving average line



But price has never stopped there



After making the golden cross, Bitcoin has always returned immediately the green 1.6x 350DMA line



The current price of that line, $37,000



Strap in pic.twitter.com/pfvPnUL0TM — CryptoCon (@CryptoCon_) March 22, 2023

Potensielle BTC-katalysatorer

Bitcoin har mange katalysatorer som kan presse prisen høyere. For det første er det konseptet med trendfølging, som sier at trenden er din venn til slutten. Ser vi på det daglige diagrammet, ser vi at Bitcoin er tydelig i en oppgående trend og er over det 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet.

BTC har også krysset viktige motstandsnivåer, inkludert $25 191, det høyeste punktet 15. august 2022, og 19. februar. Dette betyr at den oppadgående trenden kan fortsette på kort sikt. Derfor, teknisk sett, ser det ut til at BTC har momentum.

For det andre har utviklere begynt å bygge flere verktøy rundt BTC. Den mest spennende er Ordinals, som har gjort det mulig for folk å bygge Bitcoin NFT-er . Stacks har også laget et unikt produkt som gjør det mulig for skapere å bygge dApps som bruker Bitcoin. Derfor kan vi gå inn i en ny fase der Bitcoin får mer nytte som Ethereum og Cardano.

Videre har pengepolitikken en rolle å spille. Som jeg skrev i denne rapporten, bestemte Federal Reserve seg for å heve renten med 0,25%. Det er tegn på at Fed kan nærme seg slutten av fottursyklusen. Mens kursene vil forbli på et forhøyet nivå en stund, vil en pause være fordelaktig for BTC og andre trygge eiendeler.

Til slutt virker Bitcoin ganske undervurdert. Selv om ingen verdsettelsesstandard er utviklet, kan vi sammenligne BTC med gull. Gulls markedsverdi er estimert til å være rundt 13 billioner dollar sammenlignet med Bitcoins 545 milliarder dollar. Dette er bemerkelsesverdig siden Bitcoins eierskap av institusjoner er relativt ubetydelig. Som sådan, i fremtiden, utdrager jeg at verdsettelsesgapet vil avta siden BTC blir sett på som digitalt gull.

Implikasjoner for AltSignals

AltSignals er et stykke programvare som bruker avanserte teknologier som naturlig språkbehandling, kunstig intelligens og maskinlæring for å analysere viktige eiendeler som kryptovalutaer, aksjer og valuta. Den sender deretter disse signalene til kundene, som de kan bruke i sine handelsaktiviteter.

I tillegg til maskinlæring, inneholder ActualizeAI-produktet andre teknologier som regresjon, prediktiv modellering, sentimentanalyse og AutoML for å gjøre forsterkende læring.

Utviklerne har også bygget plattformens kryptovaluta-token kjent som $ASI. $ASI vil ha som formål å lette medlemskap i AltSignals-økosystemet. I tillegg vil innehavere ha tilgang til flere funksjoner som tidlig tilgang til nye oppgraderinger.

AltSignals kjører nå et forhåndssalg for $ASI-tokenet som så langt har samlet inn $184.035. Med økende interesse for kunstig intelligens-verktøy som ChatGPT og Google Bard, er det en mulighet for at forhåndssalget snart avsluttes. Nylig har vi sett mange AI-fokuserte kryptovalutaer som SingularityNET, Rejuve.ai og Fetch.ai gjøre det bra på markedet . Og med Bitcoin-priser som er spådd å stige, er det en mulighet for at denne trenden vil fortsette. Lær mer om AltSignals her.