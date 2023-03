Forholdet mellom Russland og Kina fortsetter å styrkes. Kinas president Xi Jinping er for tiden på statsbesøk i Russland, hvor det er kommet flere kunngjøringer som styrker det økonomiske samarbeidet mellom de to landene fremover.

Kanskje en av de mest virkningsfulle er Putins tilslutning til den kinesiske yuanen som den foretrukne valutaen for internasjonal handel.

Vi er for å bruke den kinesiske yuanen til bosettinger mellom Russland og landene i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Jeg er sikker på at disse formene for bosetting i yuan vil utvikle seg mellom russiske partnere og deres motparter i tredjeland Vladimir Putin

Hvorfor dropper Russland dollaren?

Til tross for en felles uttalelse fra de to presidentene om at de økonomiske avtalene, som teller 14 totalt, “ikke var konfronterende av natur … og ikke rettet mot (andre) land”, blir trekket mye sett på som en fortsatt innsats fra Putin for å droppe dollar, som har vært verdens reservevaluta siden andre verdenskrig.

Russland har vært hindret av sanksjoner fra Vesten siden det invaderte Ukraina i februar 2022. En av de mest virkningsfulle av disse sanksjonene har vært at bankene har blitt stengt ute av SWIFT, den internasjonale betalingskanalen.

Dette har gjort det betydelig mer utfordrende å gjennomføre betalinger i dollar eller euro. Som et resultat har den vært tvunget til å se mot alternativer.

Noen analytikere frykter at den russiske økonomien allerede er overavhengig av yuanen. Selv før krigen i Ukraina hadde Russland lagt planer for å redusere avhengigheten av dollaren. Nå har de blitt tvunget til å fremskynde denne innsatsen.

Andelen utenlandsk valuta i russiske banker falt til 15 % i tredje kvartal 2022. Yuan-betalinger i det russiske markedet har økt med 32 %, mens betalinger i dollar og euro har falt med henholdsvis 52 % og 24 %. Selv på det russiske aksjemarkedet har yuanens andel av handelen hoppet fra 3 % til 33 %.

Vil dollar alltid være reservevalutaen?

Det følger økende krav rundt om i verden om at dollarens dominans kan avta, selv om den fortsatt beholder et kvelertak på den globale reservestatusen.

IMF ga ut et papir i 2022 som vurderer “snikerosjon av den amerikanske dollaren”. Den viste en valuta som fortsatt beholder et absolutt dominerende grep på topplassen, men ga også grunn til å tro at den var på vei nedover.

Sentralbankene allokerte mer til utradisjonelle valutaer, mens dollarens andel av verdenshandelen også gikk ned.

Selvfølgelig har verden endret seg mye siden den gang. Avisen ble publisert i mars 2022. Siden den gang har inflasjonen gått oppover og verden har gått over til et stramt pengeregime, med en av de raskeste renteøkningssyklusene i minnet.

Med utbredt inflasjon har dollaren faktisk styrket seg mot andre valutaer, ettersom investorer har strømmet til den på grunn av dens trygge havns egenskaper og status som den globale reservevalutaen – om enn med en tilbaketrekking de siste månedene ettersom inflasjonen har myknet opp.

Likevel betyr ikke dollarens styrking mot de andre store valutaene nødvendigvis sin plass, siden reservevalutaen gjør det samme.

Russland og Kinas innsats vil fortsette å prøve å erodere denne statusen. Så langt har dollaren vært konge, men det er utvilsomt rettferdig å si at trusselen fra den kinesiske yuanen har vokst betydelig de siste årene.

Dets bånd med Russland, og Russlands bekreftelse på at det vil fortsette å presse yuanen for handel, er bare den siste påminnelsen om det.