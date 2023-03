S&P 500 har falt, men for investorer i euro og GBP har det ikke vært fullt så ille

Når vi beveger oss mot slutten av 1. kvartal 2023, la oss ta en pause og se på hvordan aksjemarkedet har prestert så langt i år.

Åpenbart var 2022 et år fra helvete for investorer, ettersom prisene falt mer enn noe år siden det beryktede 2008. Vi så det raskeste tempoet i pengeinnstrammingen i nyere minne, og med det falt markedet … raskt.

S&P 500 falt 19,4 %, det verste året siden 2022.

Dollaren akselererer i 2022

Ikke desto mindre er det en viktig ting som mangler her og det er dollaren. Det er nemlig ikke alle investorer i S&P 500 som er amerikanske statsborgere. For utenlandske investorer kan avkastning i lokal valuta være mer relevant, et punkt som noen ganger overses.

I år knuste dollaren den absolutt de tre første kvartalene av året, og akselererte oppover ettersom usikkerheten rystet økonomien og investorer flyktet til den sikreste ressursen på markedet, som er, vel, dollaren.

Dens status som verdens reservevaluta gjør at den har en tendens til å styrke seg i krisetider – i hvert fall mot andre valutaer.

Hvordan gikk det med utenlandske investorer i 2022?

Som jeg skrev i denne artikkelen i desember i fjor, betyr dette at for utenlandske investorer har avkastningen faktisk ikke vært så ille. Men da inflasjonen avtok i de siste månedene i fjor, ga dollaren tilbake noen gevinster til andre valutaer.

Diagrammet nedenfor viser S&P 500-avkastningen i både dollar og utenlandsk valuta. Som du kan se, bidro den generelle styrkingen av dollaren på årsbasis til å beskytte utenlandske investorer noe.

En annen måte å se dette på er nedenfor, den endelige avkastningen for indeksen på tvers av et utvalg hovedvalutaer.

Hva har skjedd i 2023?

I 2023 har dollaren gått litt tilbake, mens S&P 500 er opp relativt beskjedne 3,3 %.

Gjeldende layout sammenlignet med 1. januar 2022 er som følger:

Så selv om det ikke kan benektes at det har vært et tøft år for investorer hele veien, betyr valutaeffektene at slaget har blitt mildnet for utenlandske investorer i det minste.

Så langt, når 1. kvartal går mot slutten, har 2023 vært et turbulent år med bankkaoset de siste ukene som har utløst bekymring. Prisene har imidlertid vært … fine. For langsiktige investorer vil de håpe at episoden ikke vil være mye mer enn en fotnote nedover linjen, og at S&P 500 kan skrive ut et positivt år – for utenlandske investorer og amerikanere – etter det som var et knusende 2022.