Metacade (MCADE), en raskt voksende GameFi-plattform gjør det bra ettersom den siste fasen av forhåndssalget av token-salget nærmer seg slutten. Data fra nettstedet viser at plattformen har samlet inn 14,2 millioner dollar, med 87,21% av tokens som er solgt. Over 1 milliard tokens er kjøpt, med bare ~104 millioner igjen.

Fremveksten av GameFi-industrien

GameFi-industrien forventes å ha en sterk markedsandel i spillindustrien de neste årene. Data viser at sektoren ble verdsatt til ~9 milliarder dollar i 2021 og forventes å ha en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 27,3 % til 38 milliarder dollar.

Bransjen ser bred adopsjon, med en rapport fra Messari som viser at antallet unike aktive lommebøker (UAW) hoppet til over 1 million. Denne veksten har blitt hjulpet av den økende inkorporeringen av finansverktøy som gjør det mulig for folk å tjene når de spiller.

Som et resultat har de fleste GameFi-tokens hoppet kraftig siden lanseringen. Decentralands (MANA/USD) har hoppet med over 4 500 % fra sitt laveste nivå noensinne, mens Axie Infinitys (AXS/USD) har steget med ~4 000 % fra det laveste punktet i 2021. Blockchain-spilltokens har også utkonkurrert andre populære kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum.

Metacade forhåndssalgssuksess

Suksessen til GameFi-tokens forklarer hvorfor Metacade har hatt betydelig suksess under sin tokens forhåndssalgsarrangement. Data publisert på nettstedet viser at utviklerne har samlet inn 14,2 millioner dollar etter å ha solgt over en milliard tokens.

87,2 % av alle tokens er solgt og MCADE-prisen har stadig hoppet på grunn av den økende etterspørselen. Etter hvert som nedtellingen til den siste dagen for tokensalg nærmer seg, kan prisen fortsette å stige.

I følge Metacades whitepaper vil neste trinn etter det pågående tokensalget være å liste tokenet på nøkkelplattformer som Coinbase og CoinGecko. De vil også jobbe med å liste tokens i sentrale sentraliserte børser som Binance og OKX og deretter begynne å bygge Metacade-plattformen.

Metacade-prisprediksjon

Et vanlig spørsmål blant lesere er om Metacade-prisen vil stige eller falle etter tokennoteringen. Som andre digitale valutaer er det vanskelig å forutsi om Metacade vil bli en vellykket plattform. Som sådan er det ikke mulig å forutsi om MCADE vil være en god investering, men hvis det passer din portefølje kan du ta del i forhåndssalget her.

De siste årene har vi sett vendingene i ytelsen til digitale valutaer. Faktisk prøver industrien å bevege seg fra en av sine lengste kryptovintre som er registrert.

Den fremtidige prishandlingen til MCADE vil avhenge av en rekke faktorer. Den primære katalysatoren for tokenet vil være utviklingen av plattformen og dens popularitet blant brukere. MCADE-ytelsen vil også avhenge av den bredere ytelsen til andre kryptovalutaer. Tidligere har vi sett en nær korrelasjon mellom digitale valutaer.

Metacades whitepaper og suksessen med tokensalget viser at det faktisk er stor etterspørsel etter tokenet. Som nevnt har den allerede samlet inn over $14 millioner mens tokens pris har hoppet til $0,02 fra $0,0185 i forrige fase.

Det er andre faktorer som vil påvirke Metacade-prisen i fremtiden. For eksempel vil pengepolitikk fra Federal Reserve ha en innvirkning på prisen. I de fleste tilfeller, som vi så i 2022, falt kryptovalutaprisene da Federal Reserve økte renten med ~400 basispunkter.

Hva er fremtiden til Metacade?

Metacades endelige token-salg avsluttes i løpet av de neste dagene. Dette vil bli fulgt av utviklingsfasen av spillplattformen og liste den i nøkkelbørser som Binance og OKX. I andre kvartal vil utviklerne lansere Metacades plattform, skape partnerskap med etablerte prosjekter og utvide sine sentraliserte børsoppføringer. Whitepaperen bemerker også at utviklerne vil lansere den grunnleggende DAO-modellen for fellesskapet.

Som plattform vil Metacades fremtid avhenge av antall aktive brukere i plattformen og utviklingen av DAO.