Vil du bli en del av handelsfellesskapet? AltSignals har lansert et forhåndssalg for et nytt $ASI-token som tjener medlemskap i en AI-plattform for tradere. I forhåndssalget er 46,21 % av tokenene utsolgt, med $221 791 692 samlet inn, av totalt $480 000.

$ASI startpris er $0,012. Innen det fire-trinns forhåndssalget avsluttes, ville verdien ha klatret til $0,02274. Du kan bli med på forhåndssalget her.

Hva er AltSignals?

Kunstig intelligens er fremtiden. I handelsverdenen er det nåtiden, med algoritmer som hjelper tradere med å generere høykvalitets og pålitelige signaler. Men tenk på et token som driver en handelssignaltjeneste. La deg tilhøre et fellesskap av handelsmenn, stemme på styring og tjene på det opprinnelige tokenet og relaterte engasjementer.

AltSignals nye AI-plattform, ActualizeAI, gjør alt det. AltSignals ble lansert i 2017 og har blitt populært på grunn av å gi høykvalitetssignaler i valuta-, aksje- og kryptomarkedene. AltSignals erfarne team genererer signalene ved hjelp av en algoritme som slår markedet, AltAlgo™.

I tilfelle du lurer på hvor populært AltSignals er, har det over 50 000 medlemskap på Telegram og en 4,9/5-stjerners rangering på Trustpilot. Plattformen er nå klar til å revolusjonere sin virksomhet med en AI-plattform, ActualizeAI. Når den er lansert, vil omfanget av handelssignaltjenesten utvides, og kommer til og med CFD-handlerne til gode.

Hvordan fungerer AltSignal ($ASI)?

$ASI driver AltSignals AI-plattform, ActualizeAI. Tokenets primære rolle er å bli medlemskapsenheten i det AltSignals AI-aktiverte økosystemet. Kryptovalutaen vil bli brukt til å overføre verdi innenfor AltSignals-fellesskapet.

Medlemmer vil tjene tokenet etter å ha blitt med i AltSignals Innovation-gruppen og bidratt til plattformens dusørprosjekter. $ASI vil også gi rett til kommende private salg av nye prosjekter på plattformen. Brukere kan tjene $ASI ved å delta i premietrekninger og handelsrelaterte konkurranser.

Generelt vil hvor mye tilgang en person har på AltSignals avhenge av antall tokens de har i lommeboken. Investorer som kjøper $ASI-tokens i forhåndssalget vil ha tidlig tilgang til ActualizeAI.

Tilbyr AltSignals en stor investeringsmulighet?

Hvis du har lett etter en ressurs støttet av et ekte fellesskap og tilbyr en etterspurt tjeneste, kan AltSignals ($ASI) være et godt valg. Plattformen har bygget et navn i rundt et halvt tiår, noe som betyr at etterspørselen etter tjenesten allerede er der. Derfor er $ASI-tokens en lavrisikoinvestering. Hvorfor?

ActualizeAI-algoritmen bygger på en vellykket forretningsmodell som investorer stoler på. Som sådan forventes investorer som leter etter høye belønninger gjennom Algoritme-signalene å bli med ved å kjøpe $ASI. Det vil drive etterspørselen etter tokenet og øke prisen, til fordel for tidlige investorer.

Vil $ASI nå $1 innen utgangen av 2024?

Som vi allerede har bemerket, har AltSignals allerede et fellesskap bak seg. Så det er ikke vanskelig matematikk å forutsi at prisen vil stige når tokenet treffer store børser og flere investorer kommer om bord. Likevel er en pris på $1 svært spekulativ. La oss gjøre dette med en beregning.

$ASI vil bli verdsatt til $0,02274 i siste fase av forhåndssalget. For å komme til $1, må prisen stige med 4297%. Er dette realistisk? Ja, det er det; Token-priser har steget med mer enn denne prosentandelen etter å ha blitt notert på børser. Det tar imidlertid tid å samle enorm likviditet for å se en slik gevinst. Dette tar ikke bort det faktum at en ny token som $ASI kan samle likviditet i løpet av kort tid. Det er bare det at vi ville vært overambisiøse når vi kommer med en slik spådom.

Et realistisk mål er en 10 ganger avkastning eller en pris på minst $0,22 umiddelbart etter at dette tokenet er oppført. Historien har lært at tokens øker dobbelt så mye som 10 ganger umiddelbart etter notering, så vår spådom er ganske konservativ.

Bør du investere i $ASI nå?

Forhåndssalg kan lure siden prisene er faste, og på en eller annen måte er etterspørselen begrenset. Tokens blir verdifulle etter å ha blitt notert på børser når de er tilgjengelige for mange. Som sådan er det fordelaktig å investere i $ASI nå siden verdsettelsen fortsatt er lav. Selv å holde tokenet til slutten av forhåndssalget garanterer nesten 90 % avkastning.