Aksjeanalysefirmaet HC Wainwright & Co arrangerte et Key Opinion Leaders (KOL)-arrangement for å utforske pågående regulatorisk usikkerhet som dominerer kryptovaluta-nyhetssyklusen de siste ukene. Inkludert i panelet var Dapper Labs Chief Regulatory Officer Alex Levine og Co-Lead of Digital Assets ved Promontory Financial Group Ray Strecker.

De to ekspertene bemerket at mangelen på regulatorisk klarhet i USA representerer den største risikoen for investorer. Som et resultat finner kryptoselskaper det vanskeligere å innovere, bygge og lansere nye produkter i USA.

Nedenfor er noen av høydepunktene fra arrangementet, som bemerket av HC Wainwright-analytiker Mike Colonnese i et notat til klienter.

Det ideelle regelverket

I en ideell verden bør digitale eiendeler omkategoriseres over tid. For eksempel, når et nytt prosjekt går inn i innsamlingsfasen, kan det betraktes som et verdipapir og faller inn under Securities and Exchange Commission.

Hvis tokenet deretter brukes til å betale gassavgifter for en tjeneste, kan det betraktes som en vare og være underlagt CFTC-regler. Å falle inn under riktig regulering i USA vil “fremme vekst og innovasjon i sektoren,” skrev Colonnese.

Choke Point 2.0?

Er vi vitne til Operation Choke Point 2.0? Ifølge ekspertene var Signature Bank “ikke på randen av å mislykkes”, men ble lukket av regulatorer uansett. Sammen med tapet av Silvergates Exchange Network og Signatures Signet, har sanntidsbetalingsnettverk som støtter 24/7-oppgjør møtt utfordringer.

Men ekspertene bemerker at venturekapitalfirmaer med eksponering mot kryptoprosjekter “har brukt sin innflytelse” for å presse banker til å samarbeide med porteføljeselskapene deres. Andre regionale og større banker har gått inn for å tilby banktjenester til flere krypto-native selskaper.

Ripple juridisk sak

I mellomtiden ser SEC og styreleder Gary Gensler på nesten alle andre kryptoaktiva enn Bitcoin som en sikkerhet, la analytikeren til:

Ekspertene på samtalen hevdet at det ikke er rimelig å tro at alt i det digitale aktivaområdet er, og heller ikke bør behandles som, et verdipapir. Utfallet av den pågående Ripple- saken, og hvorvidt XRP er dømt som en sikkerhet, kan ha betydelige implikasjoner for hvordan lignende tokens blir sett på og klassifisert fremover

Stablecoin-lovgivningen vil vedtas

Blant de mange lovforslagene som går gjennom den amerikanske kongressen, er stablecoin-lovgivningen “den mest sannsynlige å bli vedtatt,” ifølge analytikeren. Mest bemerkelsesverdig legger USDCs de-peg mye press på lovgivere til å iverksette tiltak.

Ekspertene bemerker at 100 % aktivastøtte for stablecoins kan være en del av reglene mens det ikke er støtte for algoritmiske stablecoins. Analytikeren skriver: